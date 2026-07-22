New Plan Aims to Improve Access to Services and Support Systems for People with Traumatic Brain Injury in North Carolina

North Carolinians living with a traumatic brain injury (TBI) will have better access to services and a stronger support system under a new plan from the North Carolina Department of Health and Human Services.

The 2026–2029 Traumatic Brain Injury (TBI) State Action Plan from the Division of Mental Health, Developmental Disabilities, and Substance Use Services (DMH/DD/SUS) went into effect July 1, 2026. It was developed through extensive collaboration with people with lived experience, caregivers, providers, advocates, community partners and the Brain Injury Advisory Council. Other NCDHHS divisions that participated in the plan’s development are NC Medicaid, the Division of Public Health and the Division of Employment and Independence for People with Disabilities.

“Really listening to those most impacted by TBI was essential to developing strategies that will improve their quality of life,” said Kelly Crosbie, MSW, LCSW, Assistant Secretary for Mental Health, Developmental Disabilities and Substance Use Services. “Our goal is to create a system of care that allows people living with brain injuries to lead the life they choose with dignity while staying in their homes and communities.”

The State Action Plan establishes four strategic priorities: Better Access to Services, Better Support Providers and Clinicians, Better Support People with TBI and Caregivers, and Better Equip Communities to Prevent Brain Injuries.

A TBI happens when a bump, blow or jolt to the head disrupts normal brain function. These injuries can lead to long-term challenges with memory, emotions, movement and daily living. TBI can impact anyone, but certain groups are more susceptible, including veterans and active-duty service members, people experiencing homelessness, people who have been incarcerated, survivors of domestic abuse and people who are aging. People living in rural areas who experience a TBI face additional challenges that impact their recovery.

Falls are the leading cause of TBI-related emergency department visits, hospitalizations and deaths in the state. In 2024, NCDHHS data shows 8,260 people were hospitalized due to TBI and 2,668 people experienced TBI-related deaths. More than 32,000 people visited emergency departments for TBI-related injuries. Older adults (75 and older) are particularly vulnerable to falls that can lead to TBI.

One of the first initiatives to come out of the plan is an Online Brain Injury Screening & Support System (OBISSS), a nationally validated tool developed by Dr. John Corrigan and associates at The Ohio State University. NCDHHS worked with Disability Rights North Carolina to bring this tool to the state. NCDHHS purchased a one-year subscription to the service, which provides a simple, accessible way for individuals age 10 and older to identify possible brain injury-related challenges, offer recovery strategies, and connect with appropriate supports.

Supports may include publicly-funded services such as resource facilitation, 1915(i) and Medicaid services, or other non-Medicaid programs. The $6,500 subscription will allow for up to 5,000 individual screenings per year. NCDHHS can pay for additional screenings if needed and plans to continue subscribing to the service indefinitely. The tool will go live on Aug. 1, 2026.

Anyone interested in screening can access the OBISSS anytime independently or with support from a professional/service provider, LME-MCO-TP, family member or other natural support. It is recommended that individuals have a support person to assist them through the screening process.

NCDHHS will host a webinar July 29 for anyone interested in learning how to use the system (providers, TP’s, families, individuals with lived experience, general community members, etc.). The training will be recorded and posted on the TBI web page as well.

Certain providers are required to offer to screen individuals for brain injury as part of their contract with DMHDDSUS. The system will also be available to the general public with a link from the TBI webpage, Brain Injury Association of North Carolina website and other key websites.

OBISSS will aggregate the data to help NCDHHS and providers better understand community needs and strengthen brain injury awareness, identification, and service planning across the state.

Other initiatives in the plan include improving access to community-based services, strengthening the provider workforce, increasing caregiver and peer supports and enhancing statewide prevention and public awareness efforts aimed at reducing the number of TBI incidents.

The plan includes measurable goals and accountability metrics through 2029 to track progress, improve outcomes and ensure North Carolinians living with TBI have greater opportunities to access services and live successfully in their communities.

Los habitantes de Carolina del Norte que viven con una lesión cerebral traumática (LCT) (o TBI, por sus siglas en inglés) tendrán un mejor acceso a los servicios y un sistema de apoyo más sólido bajo un nuevo plan del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

El Plan de Acción Estatal de Lesiones Cerebrales Traumáticas (LCT) de 2026 a 2029 de la División de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias (DMH/DD/SUS, por sus siglas en inglés) entró en vigor el 1 de julio de 2026. Se desarrolló a través de una amplia colaboración con personas con experiencia vivida, cuidadores, proveedores, defensores, colaboradores comunitarios y el Consejo Asesor de Lesiones Cerebrales. Otras divisiones de NCDHHS que participaron en el desarrollo del plan son NC Medicaid, la División de Salud Pública y la División de Empleo e Independencia para Personas con Discapacidades.

"Escuchar realmente a los más afectados por LCT fue esencial para desarrollar estrategias que mejoren su calidad de vida", dijo Kelly Crosbie, MSW, LCSW, Subsecretaria de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias. "Nuestro objetivo es crear un sistema de atención que permita a las personas que viven con lesiones cerebrales llevar la vida que eligen con dignidad mientras permanecen en sus hogares y comunidades".

El Plan de Acción Estatal establece cuatro prioridades estratégicas: mejor acceso a los servicios, mejores proveedores de apoyo y médicos, mejor apoyo para las personas con LCT y cuidadores, y equipar mejor a las comunidades a prevenir lesiones cerebrales.

Una lesión cerebral traumática ocurre cuando un golpe o sacudida en la cabeza interrumpe la función cerebral normal. Estas lesiones pueden llevar a desafíos de largo plazo con la memoria, las emociones, el movimiento y la vida diaria. La LCT puede afectar a cualquier persona, pero ciertos grupos son más susceptibles, incluidos los veteranos y los miembros del servicio activo, las personas sin hogar, las personas que han sido encarceladas, los sobrevivientes de abuso doméstico y las personas que están envejeciendo. Las personas que viven en áreas rurales que experimentan una LCT enfrentan desafíos adicionales que afectan su recuperación.

Las caídas son la principal causa de visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones y muertes relacionadas con LCT en el estado. En 2024, los datos de NCDHHS muestran que 8,260 personas fueron hospitalizadas debido a LCT, 2668 personas experimentaron muertes relacionadas con TBI. Más de 32,000 personas visitaron los servicios de urgencias por lesiones relacionadas con traumatismos craneoencefálico. Los adultos mayores (75 años o más) son particularmente vulnerables a las caídas que pueden provocar LCT.

Una de las primeras iniciativas que surgió del plan es un Sistema de Apoyo y Detección de Lesiones Cerebrales en Línea (OBISSS, por sus siglas en inglés), una herramienta validada a nivel nacional desarrollada por el Dr. John Corrigan y asociados en Ohio State University. NCDHHS trabajó con Derechos de Personas con Discapacidades de Carolina del Norte (Disability Rights North Carolina) para traer esta herramienta al estado. NCDHHS compró una suscripción de un año de servicio, que proporciona una forma simple y accesible para que a las personas de 10 años o más se les identifiquen posibles desafíos relacionados con lesiones cerebrales, se le ofrezcan estrategias de recuperación, y se los conecten con los apoyos apropiados.

Los apoyos pueden incluir servicios financiados con fondos públicos, como la facilitación de recursos, 1915i y los servicios de Medicaid, u otros programas que no sean de Medicaid. La suscripción de $6,500 permitirá hasta 5,000 evaluaciones individuales por año. NCDHHS puede pagar por exámenes adicionales si es necesario y planea continuar suscribiéndose al servicio indefinidamente. La herramienta entrará en funcionamiento el 1 de Agosto de 2026.

Cualquier persona interesada en el examen de detección puede acceder al OBISSS en cualquier momento de forma independiente o con el apoyo de un profesional o proveedor de servicios, Local Management Entity / Managed Care Organization (LME/MCO), (Entidad Local de Administración / Organización de Asistencia Administrada (LME/MCO) / Planes Personalizados ( LME-MCO-TP, por sus siglas en inglés), miembro de la familia u otro apoyo natural. Se recomienda que las personas tengan una persona de apoyo que las ayude durante el proceso de la evaluación.

NCDHHS organizará un seminario web el 29 de julio para cualquier persona interesada en aprender a usar el sistema (proveedores, personas con plan personalizado, familias, personas con experiencia vivida, miembros de la comunidad en general, etc.). La capacitación también se grabará y se publicará en la página web de LCT.

Se requiere que ciertos proveedores ofrezcan evaluar a las personas para detectar lesiones cerebrales como parte de su contrato con la División de Servicios de Salud Mental, Discapacidades de Desarrollo y Uso de Sustancias (DMHDDSUS, por sus siglas en inglés). El sistema también estará disponible para el público en general con un enlace desde la página web de LCT, el sitio web de la Asociación de Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte (Brain Injury Association of North Carolina) y otros sitios web clave. OBISSS recopilará los datos para ayudar al NCDHHS y a los proveedores a comprender mejor las necesidades de la comunidad y fortalecer la conciencia, identificación y planificación de servicios de lesiones cerebrales en todo el estado.

Otras iniciativas en el plan incluyen mejorar el acceso a los servicios basados en la comunidad, fortalecer la fuerza laboral de proveedores, aumentar el apoyo de cuidadores y entre pares, y mejorar los esfuerzos de prevención y conciencia pública en todo el estado destinados a reducir el número de incidentes de LCT.

El plan incluye objetivos medibles y métricas de responsabilidad hasta 2029 para rastrear el progreso, mejorar los resultados y garantizar que los habitantes de Carolina del Norte que viven con LCT (TBI) tengan mayores oportunidades para acceder a los servicios y vivir con éxito en sus comunidades.