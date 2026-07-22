ABL Diagnostics désignée par le Tribunal de commerce d'Évry pour la reprise des activités de TEXCELL

Renforcement en sciences de la vie et maladies infectieuses au Genopole, avec synergies en virologie, biosécurité et contrôle biologique.

WOIPPY, FRANCE, July 22, 2026 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et la gestion d'échantillons cliniques, annonce avoir été désignée par le Tribunal de commerce d'Évry pour la reprise des actifs et activités de TEXCELL.Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet industriel présenté par ABL Diagnostics visant à assurer la continuité des activités, préserver des compétences scientifiques reconnues et développer des complémentarités avec les activités existantes du Groupe dans les domaines du diagnostic moléculaire, de la virologie et des maladies infectieuses.Périmètre de la reprise :L'opération prévoit notamment :- la reprise des actifs et activités stratégiques de TEXCELL ;- la poursuite des contrats commerciaux transférés dans le cadre de la reprise ;- le maintien des activités sur le site du Genopole d'Évry-Courcouronnes ;- la reprise de 29 collaborateurs, comprenant 23 salariés en CDI et 6 alternants ;- la reprise des droits acquis des salariés transférés pour un montant de 91 829,24 € à parfaire.TEXCELL est issue historiquement de l'écosystème scientifique de l'Institut Pasteur et dispose d'une expertise reconnue dans les domaines de la sécurité virale, de la biosécurité, des analyses génomiques, du suivi immunologique ainsi que des services dédiés aux biotechnologies et aux thérapies innovantes.Selon les informations publiquement disponibles, TEXCELL France a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,4 M€ en 2024, après 6,2 M€ en 2023 et 7,5 M€ en 2022.Éléments financiers de l'opération :La valeur économique globale du projet représente environ 2,9 M€, incluant :- un prix de cession des actifs de 225 000 €, composé de 165 000 € pour les actifs incorporels et 60 000 € pour les actifs corporels ;- l'acquisition des stocks pour un montant forfaitaire de 30 000 € HT ;- la reconstitution de dépôts de garantie pour un montant d’environ 100 000 € ;- la reprise des contrats de crédit-bail associés aux équipements opérationnels et des échéances à échoir pour 531 792,74 € à parfaire ;- un programme d'investissements industriels et technologiques estimé à 930 000 € ;- un renforcement du besoin en fonds de roulement estimé à 1 000 000 €destiné à accompagner le développement des activités reprises.La Société indique que l'opération est financée à partir des ressources financières disponibles du Groupe. Les modalités de l'offre retenue figurent dans les documents déposés auprès du Tribunal de commerce d'Évry dans le cadre du processus de cession.Une continuité stratégique avec l'Institut Pasteur :Cette opération s'inscrit dans la continuité des initiatives stratégiques récemment engagées par ABL Diagnostics avec l'Institut Pasteur de Paris (projet génotypage HPV RNA-Seq). Le rapprochement avec TEXCELL, dont les origines sont historiquement liées à l'Institut Pasteur, renforce la cohérence scientifique de cette stratégie fondée sur l'innovation, la virologie et les maladies infectieuses.Complémentarités scientifiques et technologiques :Les expertises de TEXCELL en sécurité virale, contrôle biologique, culture cellulaire, caractérisation virale et biosécurité sont complémentaires des plateformes UltraGene, DeepCheket Nadisdéveloppées par ABL Diagnostics.Une présence stratégique au Genopole d'Évry :La reprise permet à ABL Diagnostics de disposer d'une implantation opérationnelle au sein du Genopole d'Évry-Courcouronnes,.La Société prévoit de renforcer progressivement les équipes du site avec le recrutement d'environ cinq collaborateurs supplémentaires afin de soutenir les activités de TEXCELL.Programme de recherche et développement :ABL Diagnostics entend poursuivre la valorisation scientifique des actifs repris.Les banques de virus caractérisés, les collections de lignées cellulaires, les expertises en virologie et les infrastructures de biosécurité constituent des ressources susceptibles de soutenir le développement futur de nouveaux outils destinés à la recherche biomédicale, aux activités de contrôle qualité biologique et au diagnostic moléculaire.Déclaration du Directeur Général :Dr Chalom Sayada, Directeur Général d'ABL Diagnostics, déclare :« TEXCELL apporte à ABL Diagnostics des compétences scientifiques reconnues, des équipes qualifiées, une marque internationale établie ainsi que des actifs technologiques et biologiques complémentaires de nos activités historiques. Cette reprise renforce notre présence dans les domaines de la virologie, de la biosécurité et des services destinés aux acteurs de la biopharmacie.Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de long terme d'ABL Diagnostics visant à renforcer sa position parmi les acteurs internationaux de référence en biologie moléculaire, en virologie et dans les maladies infectieuses. Depuis de nombreuses années, notre développement repose sur une combinaison d'innovation interne, de développement de technologies propriétaires et d'opérations ciblées de croissance externe.La reprise de TEXCELL illustre la détermination du management et du Conseil d'administration à poursuivre l'exécution de cette stratégie en s'appuyant sur des technologies d'excellence, des compétences différenciantes et des plateformes reconnues au niveau international. Les expertises de TEXCELL, historiquement issues de l'écosystème scientifique de l'Institut Pasteur, sont particulièrement complémentaires de nos activités et de nos récents partenariats stratégiques.Nous prévoyons d'investir dans l'automatisation, la modernisation des infrastructures, le renforcement des équipes et le développement des activités scientifiques afin d'accompagner durablement les laboratoires, les centres de recherche, les biotechs et les industriels de la santé à l'échelle internationale. »Sous réserve de l'accomplissement des formalités juridiques et administratives applicables, ABL Diagnostics communiquera ultérieurement sur les modalités d'intégration des activités reprises ainsi que sur leur prise en compte dans sa feuille de route stratégique et ses objectifs pour l'exercice 2026.Information réglementée : Ce communiqué contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR). Sa diffusion s'effectue conformément à l'article 17 de MAR. Les déclarations prospectives contenues dans ce document dépendent par nature de risques et d'incertitudes, notamment liés à l'issue de procédures judiciaires et à l'approbation de tiers.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :- La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et- Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChek

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