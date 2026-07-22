Fujairah Çevre Kurumu, Kore Cumhuriyeti’nde Düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi Oturumuna Katılıyor
EINPresswire.com/ -- FUJAIRAH, BAE, 21 Temmuz 2026: Fujairah Çevre Kurumu, Birleşik Arap Emirlikleri heyeti kapsamında, Kore Cumhuriyeti’nin Busan kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 48. oturumuna katılmaktadır. Kurum, oturuma Taraf Devletler ile doğal ve kültürel miras alanında önde gelen uzmanlarla birlikte iştirak etmektedir.
Dünya Mirası Komitesi’nin Fujairah Emirliği’nde bulunan Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine yönelik adaylık başvurusunu değerlendirmesi nedeniyle bu yılki oturum Kurum açısından özel bir önem taşımaktadır. Söz konusu adaylık, koruma alanının dikkat çekici çevresel ve kültürel öneminin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ölçekte sahip olduğu istisnai biyolojik çeşitlilik ve jeolojik değeri de ortaya koymaktadır.
Oturum süresince Kurum heyeti, beraberindeki toplantı ve müzakerelere katılarak BAE’nin doğal mirasın ve çevresel koruma alanlarının muhafaza edilmesine yönelik kararlılığını vurgulayacaktır. Heyet, 220 kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve 1.099 bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Wadi Wurayah’ın ekolojik önemine dikkat çekmektedir. Wadi Wurayah, 2018 yılında UNESCO İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı kapsamında UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’nın bir parçası olarak ilan edilmiştir.
Fujairah Çevre Kurumunun bu uluslararası foruma katılımı; ulusal koruma girişimlerini geliştirme, küresel kuruluşlarla iş birliğini güçlendirme ve çevrenin korunması ile biyolojik çeşitliliğin muhafazasına ilişkin uzmanlık ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, BAE’nin sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların sorumlu şekilde yönetilmesine ilişkin vizyonuyla uyumludur.
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Dünya Mirası Komitesi’nin Fujairah Emirliği’nde bulunan Wadi Wurayah’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine yönelik adaylık başvurusunu değerlendirmesi nedeniyle bu yılki oturum Kurum açısından özel bir önem taşımaktadır. Söz konusu adaylık, koruma alanının dikkat çekici çevresel ve kültürel öneminin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ölçekte sahip olduğu istisnai biyolojik çeşitlilik ve jeolojik değeri de ortaya koymaktadır.
Oturum süresince Kurum heyeti, beraberindeki toplantı ve müzakerelere katılarak BAE’nin doğal mirasın ve çevresel koruma alanlarının muhafaza edilmesine yönelik kararlılığını vurgulayacaktır. Heyet, 220 kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve 1.099 bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Wadi Wurayah’ın ekolojik önemine dikkat çekmektedir. Wadi Wurayah, 2018 yılında UNESCO İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı kapsamında UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı’nın bir parçası olarak ilan edilmiştir.
Fujairah Çevre Kurumunun bu uluslararası foruma katılımı; ulusal koruma girişimlerini geliştirme, küresel kuruluşlarla iş birliğini güçlendirme ve çevrenin korunması ile biyolojik çeşitliliğin muhafazasına ilişkin uzmanlık ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, BAE’nin sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların sorumlu şekilde yönetilmesine ilişkin vizyonuyla uyumludur.
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