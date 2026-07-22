Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah Yashiriki Kikao cha Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO katika Jamhuri ya Korea
EINPresswire.com/ -- Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah inashiriki katika kikao cha 48 cha Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO kinachofanyika Busan, Jamhuri ya Korea, kama sehemu ya ujumbe wa Falme za Kiarabu (UAE). Mamlaka hiyo inashiriki pamoja na nchi wanachama wa Mkataba wa Urithi wa Dunia na wataalamu mashuhuri katika urithi wa asili na urithi wa kitamaduni.
Kikao cha mwaka huu kina umuhimu wa kipekee kwa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah, kwani Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO inatathmini pendekezo la kuorodheshwa kwa Wadi Wurayah katika Emirate ya Fujairah kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO. Pendekezo hili linaangazia umuhimu wa kipekee wa hifadhi hiyo kwa mazingira na utamaduni, pamoja na utofauti wake mkubwa wa viumbe hai na thamani yake ya kijiolojia katika ngazi za kikanda na kimataifa.
Katika kikao hicho, ujumbe wa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah utashiriki katika mikutano na majadiliano yanayoandamana na mkutano huo, ukisisitiza dhamira ya Falme za Kiarabu (UAE) ya kulinda urithi wa asili na hifadhi za mazingira. Ujumbe huo unatoa msisitizo kuhusu umuhimu wa kiikolojia wa Wadi Wurayah, ambayo ina eneo la kilomita za mraba 220 na ni makazi ya spishi 1,099 za mimea na wanyama.
Aidha, mwaka 2018, Wadi Wurayah ilitambuliwa na kujumuishwa katika Mtandao wa Dunia wa Hifadhi za Biosphere wa UNESCO (World Network of Biosphere Reserves – WNBR) chini ya Mpango wa Binadamu na Biosphere (Man and the Biosphere – MAB) wa UNESCO.
Ushiriki wa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah katika jukwaa hili la kimataifa unaonyesha dhamira yake ya kuendeleza juhudi za kitaifa za uhifadhi wa mazingira, kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kimataifa, pamoja na kukuza ubadilishanaji wa utaalamu na mbinu bora katika ulinzi wa mazingira na uhifadhi wa bioanuwai. Juhudi hizi zinaendana na dira ya Falme za Kiarabu (UAE) ya kufanikisha maendeleo endelevu na kuhakikisha usimamizi wenye uwajibikaji wa rasilimali za asili.
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Kikao cha mwaka huu kina umuhimu wa kipekee kwa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah, kwani Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO inatathmini pendekezo la kuorodheshwa kwa Wadi Wurayah katika Emirate ya Fujairah kwenye Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO. Pendekezo hili linaangazia umuhimu wa kipekee wa hifadhi hiyo kwa mazingira na utamaduni, pamoja na utofauti wake mkubwa wa viumbe hai na thamani yake ya kijiolojia katika ngazi za kikanda na kimataifa.
Katika kikao hicho, ujumbe wa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah utashiriki katika mikutano na majadiliano yanayoandamana na mkutano huo, ukisisitiza dhamira ya Falme za Kiarabu (UAE) ya kulinda urithi wa asili na hifadhi za mazingira. Ujumbe huo unatoa msisitizo kuhusu umuhimu wa kiikolojia wa Wadi Wurayah, ambayo ina eneo la kilomita za mraba 220 na ni makazi ya spishi 1,099 za mimea na wanyama.
Aidha, mwaka 2018, Wadi Wurayah ilitambuliwa na kujumuishwa katika Mtandao wa Dunia wa Hifadhi za Biosphere wa UNESCO (World Network of Biosphere Reserves – WNBR) chini ya Mpango wa Binadamu na Biosphere (Man and the Biosphere – MAB) wa UNESCO.
Ushiriki wa Mamlaka ya Mazingira ya Fujairah katika jukwaa hili la kimataifa unaonyesha dhamira yake ya kuendeleza juhudi za kitaifa za uhifadhi wa mazingira, kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kimataifa, pamoja na kukuza ubadilishanaji wa utaalamu na mbinu bora katika ulinzi wa mazingira na uhifadhi wa bioanuwai. Juhudi hizi zinaendana na dira ya Falme za Kiarabu (UAE) ya kufanikisha maendeleo endelevu na kuhakikisha usimamizi wenye uwajibikaji wa rasilimali za asili.
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