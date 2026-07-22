La Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah participa en la Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO
EINPresswire.com/ -- La Autoridad del Medio Ambiente de Fujairah participa en la 48a sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Busán, República de Corea, como parte de la delegación de los Emiratos Árabes Unidos. La Autoridad participa junto con los Estados Partes y expertos destacados en patrimonio natural y cultural.
La sesión de este año reviste especial importancia para la Autoridad, ya que el Comité del Patrimonio Mundial evaluará la candidatura de Wadi Wurayah en el emirato de Fujairah, para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta nominación resalta la notable importancia ambiental y cultural de la reserva, así como su excepcional biodiversidad y valor geológico tanto a escala regional como internacional.
Durante la sesión, la delegación de la Autoridad participará en las reuniones y discusiones que acompañan, subrayando el compromiso de los EAU con la protección del patrimonio natural y las reservas ambientales. La delegación subraya la importancia ecológica del Wadi Wurayah, que abarca 220 kilómetros cuadrados y alberga 1.099 especies de flora y fauna. Cabe destacar que, en 2018, Wadi Wurayah fue designado como parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) de la UNESCO, en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).
La participación de la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah en este foro internacional subraya su compromiso de impulsar iniciativas nacionales de conservación, fortalecer la cooperación con organizaciones mundiales y fomentar el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas en materia de protección ambiental y conservación de la biodiversidad. Estos esfuerzos se alinean con la visión de los EAU para el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos naturales.
Orient Planet Group
La sesión de este año reviste especial importancia para la Autoridad, ya que el Comité del Patrimonio Mundial evaluará la candidatura de Wadi Wurayah en el emirato de Fujairah, para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta nominación resalta la notable importancia ambiental y cultural de la reserva, así como su excepcional biodiversidad y valor geológico tanto a escala regional como internacional.
Durante la sesión, la delegación de la Autoridad participará en las reuniones y discusiones que acompañan, subrayando el compromiso de los EAU con la protección del patrimonio natural y las reservas ambientales. La delegación subraya la importancia ecológica del Wadi Wurayah, que abarca 220 kilómetros cuadrados y alberga 1.099 especies de flora y fauna. Cabe destacar que, en 2018, Wadi Wurayah fue designado como parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (RMRB) de la UNESCO, en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).
La participación de la Autoridad de Medio Ambiente de Fujairah en este foro internacional subraya su compromiso de impulsar iniciativas nacionales de conservación, fortalecer la cooperación con organizaciones mundiales y fomentar el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas en materia de protección ambiental y conservación de la biodiversidad. Estos esfuerzos se alinean con la visión de los EAU para el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos naturales.
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