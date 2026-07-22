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Call for Applications: Digital Upskilling and Reskilling for Ukrainian Women Refugees in Poland and Women Internally Displaced in Ukraine

ЕТАП I

Онлайн-навчання
Приблизно 500 учасниць

Обов’язкове вивчення основ ШІ для всіх учасниць, після чого кожна учасниця обирає один із двох напрямів:
• ГІС
• Програмування у сфері ШІ мовою Python

Учасниці виконуватимуть навчальні завдання онлайн, братимуть участь у щотижневих вебінарах, користуватимуться консультаційними годинами та отримуватимуть коучингову підтримку. Кожна учасниця розробить практичний план проєкту, цифрове рішення, портфоліо або стратегію самопросування, що демонструватиме, як вона планує застосовувати нові навички для працевлаштування або підприємницької діяльності.

ЕТАП II

Віртуальний хакатон і воркшоп
До 75 учасниць

Учасниці з найкращими результатами працюватимуть у командах під час віртуального хакатону над створенням практичних рішень для реальних викликів. Завдяки воркшопу, менторській підтримці та відгукам експертів вони також доопрацюють індивідуальні плани проєктів, цифрові рішення, портфоліо або концепції соціально відповідального бізнесу, розроблені на I етапі.

ЕТАП III

Підсумкова конференція
До 30 учасниць

Близько 30 учасниць із найкращими результатами підготують і представлять доопрацьований індивідуальний проєкт потенційним роботодавцям, донорам, інвесторам та експертам. Вони вдосконалять навички комунікації, дослідження ринку, фінансового планування й лідерства, водночас розширюючи професійні та менторські мережі.

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Call for Applications: Digital Upskilling and Reskilling for Ukrainian Women Refugees in Poland and Women Internally Displaced in Ukraine

Distribution channels: International Organizations


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