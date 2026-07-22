L'Autorité de l'Environnement de Fujairah participe du Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO en République de Corée

FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES, July 22, 2026 / EINPresswire.com / -- L'Autorité de l'Environnement de Fujairah participe à la 48e Session du Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO à Busan, en République de Corée, au sein de la délégation des Émirats arabes unis. L'Autorité prend part à l'activité aux côtés des États parties et d’experts de premier plan dans le domaine du patrimoine naturel et culturel.La session de cette année est d'une grande importance pour l'Autorité, parce que le Comité du Patrimoine Mondial va examiner la candidature de Wadi Wurayah dans l'émirat de Fujairah, en vue de son inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Cette désignation souligne l'importance environnementale et culturelle remarquable de la réserve, ainsi que sa biodiversité exceptionnelle et sa valeur géologique, tant à l'échelle régionale qu'internationale.Au cours de la session, la délégation de l’Autorité participera aux réunions et discussions d’accompagnement, soulignant ainsi l’engagement des EAU à sauvegarder le patrimoine naturel et les réserves environnementales. La délégation souligne l’importance écologique de Wadi Wurayah, qui s'étend sur 220 kilomètres carrés et abrite 1 099 espèces de flore et de faune. En 2018, Wadi Wurayah a notamment été nommé une partie du Réseau Mondial des Réserves de Biosphère (RMRB) de l'UNESCO, dans le cadre du Programme sur l'homme et la biosphère (MAB).La participation de l'Autorité de l'environnement de Fujairah à ce forum international témoigne de son engagement à faire progresser les initiatives nationales de conservation, à renforcer la coopération avec les organisations mondiales et à favoriser l'échange d'expertise et de meilleures pratiques en matière de protection de l'environnement et de préservation de la biodiversité. Ces efforts s’alignent sur la vision des EAU en matière de développement durable et de gestion responsable des ressources naturelles.

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