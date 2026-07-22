Fuceyra Ətraf Mühit İdarəsi Koreya Respublikasında YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyasında iştirak edir
EINPresswire.com/ -- Fuceyra Ətraf Mühit İdarəsi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nümayəndə heyətinin tərkibində Koreya Respublikasının Busan şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında iştirak edir. İdarə iştirakçı dövlətlər, təbii və mədəni irs üzrə aparıcı mütəxəssislərlə birlikdə tədbirə qatılır.
Builki sessiya İdarə üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki Ümumdünya İrs Komitəsi Fuceyra Əmirliyində yerləşən Vadi Wurayah-nın YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi üçün namizədliyini qiymətləndirir. Bu namizədlik qoruğun nəzərəçarpan ətraf mühit və mədəni əhəmiyyətini, həmçinin həm regional, həm də beynəlxalq miqyasda onun müstəsna biomüxtəlifliyini və geoloji dəyərini vurğulayır.
Sessiya ərzində İdarənin nümayəndə heyəti müşayiətedici görüş və müzakirələrdə iştirak edərək BƏƏ-nin təbii irsin və ətraf mühit qoruqlarının qorunmasına sadiqliyini vurğulayacaq. Nümayəndə heyəti 220 kvadratkilometr ərazini əhatə edən və 1,099 flora və fauna növünə ev sahibliyi edən Vadi Wurayah-nın ekoloji əhəmiyyətini önə çəkir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Vadi Wurayah YUNESKO-nun "İnsan və Bioperioloji Növ" (MAB) Proqramı çərçivəsində YUNESKO-nun Ümumdünya Biosfer Qoruqları Şəbəkəsinin (WNBR) hissəsi kimi təyin edilmişdir.
Fuceyra Ətraf Mühit İdarəsinin bu beynəlxalq forumda iştirakı onun milli mühafizə təşəbbüslərini irəlilətməyə, qlobal təşkilatlarla əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə, ətraf mühitin mühafizəsi və biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində təcrübə və qabaqcıl üsulların mübadiləsini təşviq etməyə olan sadiqliyini vurğulayır. Bu səylər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin davamlı inkişaf və təbii resurslara məsuliyyətli yanaşma baxışına uyğundur.
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Builki sessiya İdarə üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki Ümumdünya İrs Komitəsi Fuceyra Əmirliyində yerləşən Vadi Wurayah-nın YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi üçün namizədliyini qiymətləndirir. Bu namizədlik qoruğun nəzərəçarpan ətraf mühit və mədəni əhəmiyyətini, həmçinin həm regional, həm də beynəlxalq miqyasda onun müstəsna biomüxtəlifliyini və geoloji dəyərini vurğulayır.
Sessiya ərzində İdarənin nümayəndə heyəti müşayiətedici görüş və müzakirələrdə iştirak edərək BƏƏ-nin təbii irsin və ətraf mühit qoruqlarının qorunmasına sadiqliyini vurğulayacaq. Nümayəndə heyəti 220 kvadratkilometr ərazini əhatə edən və 1,099 flora və fauna növünə ev sahibliyi edən Vadi Wurayah-nın ekoloji əhəmiyyətini önə çəkir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə Vadi Wurayah YUNESKO-nun "İnsan və Bioperioloji Növ" (MAB) Proqramı çərçivəsində YUNESKO-nun Ümumdünya Biosfer Qoruqları Şəbəkəsinin (WNBR) hissəsi kimi təyin edilmişdir.
Fuceyra Ətraf Mühit İdarəsinin bu beynəlxalq forumda iştirakı onun milli mühafizə təşəbbüslərini irəlilətməyə, qlobal təşkilatlarla əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə, ətraf mühitin mühafizəsi və biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində təcrübə və qabaqcıl üsulların mübadiləsini təşviq etməyə olan sadiqliyini vurğulayır. Bu səylər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin davamlı inkişaf və təbii resurslara məsuliyyətli yanaşma baxışına uyğundur.
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