La Gobernadora Hochul Anuncia una Inversión de 58 Millones de Dólares para la Renovación de Pavimento y Mejoras en la Infraestructura de Transporte en Puntos Clave de Long Island

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de varios proyectos destinados a renovar superficies viales y realizar otras mejoras en la infraestructura de transporte vital de Long Island, aumentando así la seguridad de los viajeros y mejorando el flujo vehicular y la movilidad. Estas iniciativas representan una inversión de 58 millones de dólares en la red de transporte de la región e incluyen la repavimentación de 104 millas de carriles en carreteras estatales clave, la reconfiguración de múltiples intersecciones para reducir la congestión y mejoras en las instalaciones para peatones. Además, se repavimentará una de las dos pistas del Aeropuerto Republic, en el condado de Suffolk.

"En todo Long Island, el estado de Nueva York está realizando inversiones históricas para modernizar nuestra red de transporte y ofrecer una infraestructura segura y confiable en la que los viajeros puedan confiar", dijo la Gobernadora Hochul. "Al renovar y modernizar nuestras carreteras, intersecciones y aeropuertos, estamos sentando las bases para fortalecer nuestra economía, crear empleos y apoyar a las comunidades de Long Island y de todo el 'Empire State'".

La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, dijo: "La gobernadora Hochul comprende el papel fundamental que desempeña la infraestructura en el bienestar de nuestras comunidades y continúa realizando las inversiones necesarias para garantizar que la red de transporte de Nueva York esté preparada para los desafíos del siglo XXI. Estos proyectos ayudarán a mantener el desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías por Long Island, lo que impulsará nuestra economía y mejorará la calidad de vida de los residentes".

Como parte de su firme compromiso de reconstruir la infraestructura de transporte en Long Island y en todo el estado de Nueva York, la gobernadora Hochul anunció el otoño pasado una inversión sin precedentes de casi 1,200 millones de dólares para renovar carreteras críticas en todo Nueva York durante la temporada de construcción de 2026. Dicha inversión, que permitió llevar a cabo el programa anual de repavimentación de carreteras más ambicioso jamás presentado por el NYSDOT, incluyó 107 millones de dólares destinados a las vías de Long Island. Las obras que comienzan ahora abarcan algunos de los corredores de transporte más vitales de los condados de Nassau y Suffolk.

Rutas Estatales 24 y 110

Una inversión de 34,3 millones de dólares permitirá repavimentar un total de 86 millas de carril en las Rutas Estatales 24 y 110, además de realizar otras mejoras para optimizar la gestión del tráfico y aumentar la accesibilidad para los peatones. Se actualizarán los semáforos con tecnología moderna para mejorar el flujo vehicular y las cuadrillas instalarán señalización de carriles y pasos de peatones altamente reflectantes para mejorar la visibilidad tanto para los automovilistas como para los peatones. Se prevé que las obras concluyan a finales de 2026 y se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Ruta Estatal 24 (Hempstead Turnpike/Conklin Street): entre Meadowbrook State Parkway (en el municipio de Hempstead) y la Ruta Estatal 110 (en el municipio de Babylon); se renovarán 50,6 millas de carril de pavimento mediante una inversión de 16,7 millones de dólares.

Ruta Estatal 110 (Broadhollow Road): entre la Ruta Estatal 27/Sunrise Highway (en el pueblo de Amityville) y Baylis Road (en el municipio de Huntington); se renovarán 35,8 millas de carril de pavimento y se actualizarán más de 280 rampas en las aceras para cumplir con las normas más recientes de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), mediante una inversión de 17,6 millones de dólares.

Ruta Estatal 25

Dos proyectos de transporte a lo largo de la Ruta Estatal 25, en el condado de Suffolk, que representan una inversión de 10,1 millones de dólares, mejorarán la seguridad y la movilidad, además de ofrecer una conducción más fluida en tramos clave de la vía. Se espera que las obras finalicen para el verano de 2027 e incluyen:

Renovación del pavimento entre Kings Park Road (en el municipio de Smithtown) y la Ruta Estatal 111 (en el pueblo de The Branch), abarcando aproximadamente 18 millas de carril, además de la limpieza y reparación de desagües pluviales y la actualización de semáforos. Como parte del proyecto, se instalarán nuevas marcas de carril altamente reflectantes, pasos de peatones y otras señalizaciones para mejorar la seguridad y la visibilidad de automovilistas y peatones.

Reconfiguración de la intersección de Middle Country Road (Ruta Estatal 25) y Coram–Mount Sinai Road (en el municipio de Brookhaven). Las modificaciones incluyen un nuevo carril de giro a la izquierda desde Coram–Mount Sinai Road (en dirección sur) hacia Middle Country Road (en dirección este), un carril auxiliar en Middle Country Road (en dirección este), la reconstrucción de aceras y rampas en los bordillos, así como nuevos semáforos.

Sunrise Highway y Sunken Meadow State Parkway

Un proyecto de 6,9 millones de dólares realizará reparaciones en el pavimento de concreto y pulido con diamante para mejorar las condiciones de la superficie y aumentar la resistencia al deslizamiento a lo largo de la autopista Sunrise (Ruta Estatal 27) entre la salida 38 (Avenida Belmont) y la salida 39 (Hubbards Path) en el municipio de Babylon, condado de Suffolk; y a lo largo de la avenida estatal Sunken Meadow cerca de Old Northport Road en el municipio de Smithtown, condado de Suffolk.

Las siguientes intersecciones también se reconfigurarán para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. Se prevé que las obras principales finalicen en el verano de 2027:

Northern Boulevard (Ruta Estatal 25A) en Community Drive en el municipio de North Hempstead, condado de Nassau. Las obras incluyen la extensión del carril de giro de este a sur con la adición de un carril de aceleración en Community Drive para mejorar la incorporación y la fluidez del tráfico.

Fulton Street (Ruta Estatal 109) en Main Street en la localidad de Farmingdale, condado de Nassau. Las obras incluyen la ampliación de los carriles de giro a la izquierda en ambos sentidos para reducir la congestión y mejorar la eficiencia de la intersección.

Jericho Turnpike (Ruta Estatal 25) en la Ruta del Condado 14 (Harned Road/Indian Head Road) en el municipio de Smithtown, condado de Suffolk. Las obras incluyen la adición de un segundo carril de giro a la izquierda en dirección este para mejorar la movilidad y reducir las demoras.

Aeropuerto Republic

Un proyecto de 6,7 millones de dólares para rehabilitar una de las dos pistas del Aeropuerto Republic en el condado de Suffolk. El proyecto renovará la superficie de la pista 1-19 y realizará otras mejoras para aumentar la seguridad y optimizar las operaciones aéreas en este importante centro de transporte y entrenamiento de vuelo en Long Island. El aeropuerto, propiedad del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT), sirve como centro para la aviación general, con 13 escuelas de vuelo y vuelos chárter. La pista, que se extiende de norte a sur, permanecerá cerrada durante la construcción y las operaciones aéreas se redirigirán a la pista 14-32, que se extiende de noroeste a sureste. Las operaciones del aeropuerto se suspenderán durante aproximadamente una semana mientras los equipos completan los trabajos en la intersección de las pistas. Se espera que el proyecto esté terminado para finales de año.

En consonancia con la Iniciativa "Drivers First" del Estado de Nueva York, las principales obras de construcción se programarán en horas de menor tráfico para minimizar las molestias a los automovilistas y mantener la fluidez del tráfico en estos corredores vitales. Los paneles informativos electrónicos cerca de las zonas de trabajo mostrarán información de tráfico para los conductores.

El senador Charles Schumer dijo: "Las carreteras en mal estado y llenas de baches representan un peligro para los automovilistas y perjudican la economía de Long Island, y esa es precisamente la razón por la que luché para aprobar la Ley Bipartidista de Inversión en Infraestructura y Empleo. Estas inversiones significan viajes más cómodos y seguros para miles de personas que se desplazan diariamente en Long Island, y seguiré luchando para conseguir los fondos federales que Nueva York necesita para reconstruir sus carreteras, puentes y aeropuertos".

La senadora Kirsten Gillibrand dijo: “Los residentes de Long Island merecen una red de transporte segura y eficiente para quienes se desplazan diariamente, ya sea por carretera, aire o a pie. Esta inversión refleja nuestro compromiso con la modernización de la infraestructura vital y la mejora de la movilidad en toda la región, garantizando que todos los residentes puedan viajar con confianza y facilidad. Felicito a la gobernadora Hochul por su compromiso de priorizar la seguridad y la accesibilidad, y espero con interés ver estas mejoras materializarse”.

La senadora estatal Monica R. Martinez dijo: “La red de transporte de Long Island conecta a millones de personas a lo largo de miles de kilómetros por carretera y aire. Mantener este sistema requiere una inversión significativa para atender las necesidades de nuestros residentes, turistas y la economía regional. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) por identificar estos importantes proyectos, incluyendo la Ruta 110 y el Aeropuerto Republic en mi distrito, y por colaborar con la Legislatura para realizar esta inversión que mantendrá a Long Island en movimiento”.

La senadora estatal Siena Bynoe dijo: “Las carreteras seguras y confiables son esenciales para mejorar la calidad de vida diaria de nuestros residentes. El reasfaltado y la modernización de la Ruta Estatal 24 contribuirán a mejorar el flujo vehicular y la seguridad mediante la modernización de los pasos de peatones, los semáforos y la señalización vial reflectante. El compromiso del Estado de Nueva York con la inversión en la infraestructura de transporte de Long Island es fundamental para garantizar que conductores y peatones se sientan seguros al viajar”.

El asambleísta Steve Stern dijo: “El estado de nuestras carreteras es un factor crítico para la calidad de vida de nuestras comunidades. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso con las mejoras de infraestructura, incluido el tan necesario reasfaltado de la Ruta 110 en Melville. Este proyecto, junto con las mejoras en el Aeropuerto Republic, aumentará la seguridad pública”.

El asambleísta Kwani B. O’Pharrow dijo: "Elogio a la gobernadora Kathy Hochul y al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York por esta importante inversión en la infraestructura de transporte de Long Island, que incluye mejoras cruciales en la Ruta 24, la Ruta 110, las pistas del Aeropuerto Republic y otros corredores principales; estas obras aumentarán la seguridad, reducirán la congestión y mejorarán la accesibilidad para los residentes. Estas inversiones fortalecerán la conectividad, impulsarán el crecimiento económico en todo el Distrito 11 de la Asamblea y más allá, y garantizarán que nuestras comunidades se beneficien de una red de transporte más segura y fiable en los años venideros".

El asambleísta Noah Burroughs dijo: "La inversión de 58 millones de dólares de la gobernadora Kathy Hochul en la renovación del pavimento es un paso fundamental para mejorar la seguridad y la fiabilidad de nuestras carreteras. A medida que nuestra infraestructura envejece y aumenta la demanda de tráfico, este compromiso demuestra una clara comprensión de la necesidad de invertir en proyectos que protejan a los automovilistas y fortalezcan a nuestras comunidades. Felicito a la gobernadora por reconocer la importancia de estas mejoras y por realizar una inversión significativa en la infraestructura de Long Island. Agradezco su liderazgo y visión al priorizar esta iniciativa esencial".

El asambleísta Michael J. Fitzpatrick dijo: "Esta iniciativa para renovar la superficie de nuestras carreteras es una inversión muy bienvenida en Long Island. No solo se notará una diferencia en la suavidad de la conducción, sino que también mejorará el flujo vehicular, haciendo que los desplazamientos diarios de quienes viajan al trabajo sean más fiables y mucho más seguros para los peatones. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso de realizar estas mejoras, que tendrán un impacto positivo en los usuarios de nuestras vías".

El ejecutivo del condado de Suffolk, Ed Romaine, dijo: "Nuestra infraestructura vial desempeña un papel crucial cada día para todos los residentes y empresas de Suffolk. Estos fondos contribuirán enormemente a mejorar la seguridad pública y, esperamos, a aliviar el tráfico en estas zonas".

El supervisor del municipio de Babylon, Rich Schaffer, dijo: "Gracias a la gobernadora Hochul por su rápida actuación y liderazgo al concretar esta inversión en la infraestructura de Long Island. Estas mejoras se traducen en carreteras más seguras y desplazamientos más fluidos para nuestros residentes; valoramos la colaboración continua con la gobernadora y el NYSDOT para mantener a nuestra comunidad avanzando".

Acerca del Departamento de Transporte

La misión del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York es proporcionar un sistema de transporte seguro, confiable, equitativo y resiliente que conecte a las comunidades, mejore la calidad de vida, proteja el medio ambiente y respalde el bienestar económico del Estado de Nueva York.

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