Cuore Cumbres continúa con la preventa y avance de obra en la zona de mayor plusvalía de Cancún
Desarrollo Inmobiliario usos mixtos en la mejor zona de Cancún. Metric Development y Eleva Capital Group dos firmas con Obra en marcha y entregas comprobadas.
Cumbres es reconocida como la mejor zona residencial de la ciudad, con una revalorización histórica sostenida gracias a su consolidación urbana, conectividad y oferta de escuelas, comercios y servicios de primer nivel. Invertir en esta zona no es apostar por una expectativa, sino sumarse a una plaza probada donde el suelo escasea y la demanda se mantiene firme, condiciones que históricamente han protegido el capital y sostenido la apreciación de los inmuebles.
Cuore Cumbres Cancún integra 102 departamentos residenciales, 26 oficinas boutique y 3 locales comerciales en 17 niveles, con más de 1,800 m² de amenidades y accesos independientes que garantizan privacidad residencial real. Con precios desde 4.5 millones de pesos, el proyecto está diseñado para quien busca resguardar y hacer crecer su patrimonio en un activo de uso mixto. Esta composición permite diversificar el retorno entre tres fuentes —vivienda, oficina y comercio—, un equilibrio poco común que reduce la dependencia de un solo tipo de demanda y amplía las opciones de rentabilidad, ya sea por renta o por reventa dentro de la curva de plusvalía de la zona.
El factor decisivo para el inversionista es el respaldo. Cuore Cumbres es desarrollado por Metric Development —firma detrás de proyectos como Riva Puerto Cancún, Nido Puerto Cancún, entre otros— y comercializado en exclusiva por Eleva Capital Group como master broker, dos firmas con un cumplimiento de entregas comprobado en la región. La arquitectura de autor corre a cargo de Kince Arquitectura y Jokin Luisa, con interiorismo de Hermy Maldonado, lo que añade valor de diseño y diferenciación de largo plazo al activo.
Para dar transparencia total a los interesados, Eleva Capital Group comparte de manera permanente el video de avance de obra actualizado, de modo que cada inversionista pueda constatar por sí mismo el ritmo de construcción y el cumplimiento del cronograma. Es una forma de sustituir la promesa por la evidencia y de acompañar la decisión de compra con información verificable en todo momento.
Con un número limitado de unidades disponibles en esta etapa de preventa, Cuore Cumbres Cancún representa el momento óptimo de entrada para asegurar el mejor precio dentro de la curva de plusvalía de la zona, antes de los ajustes que naturalmente acompañan al avance de obra y a la entrega.
Acerca de Eleva Capital Group
Eleva Capital Group es un grupo inmobiliario premium conformado por familias pioneras de Quintana Roo que, desde 2016, invierte en su localidad creando desarrollos de alta plusvalía, calidad comprobada y rentabilidad. Su portafolio incluye Cumbres Towers y Cumbres Suites (vendidos y entregados), Arbolada Towers, Arbolada Residential Suites, Porto Blu Beach Condos (vendido y entregado), Sole BLU Ocean Living, Isola BLU Chic Condos en Isla Mujeres, Village BLU en Riviera Maya y Cuore Cumbres en Cancún, con más de mil unidades vendidas y clientes satisfechos desde 2018.
Acerca de Metric Development
Metric Development es una desarrolladora inmobiliaria que crea proyectos únicos a partir de una fórmula que combina una visión artesanal del producto con un sentido profundo del diseño, enfocada en generar valor, plusvalía y rentabilidad para inversionistas y compradores. Su portafolio en Cancún incluye Riva Puerto Cancún edificio residencial de baja densidad y primer proyecto del sureste de México con certificación de sustentabilidad LEED, Nido Puerto Cancún desarrollo comercial y oficinas corporativas de diseño icónico, Kaána Beach Retreat con certificación EDGE Advanced y Cuore Cumbres, entre otros.
Roberta Wohler
Eleva Capital Group
+52 998 865 5760
gerenciaventas@elevacap.com
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Cuore avanza con paso firme. Tu próximo patrimonio inteligente comienza a materializarse en el corazón de Cumbres Cancún.
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