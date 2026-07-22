Envu relata progresso em restauração de terras, saúde pública, prevenção de perdas de alimentos e muito mais

2025 Envu Sustainability Report highlights measurable progress toward healthier environments for everyone, everywhere.

O Relatório de Sustentabilidade de 2025 detalha os resultados mensuráveis das soluções de ciência ambiental da Envu

BRAZIL, July 22, 2026 / EINPresswire.com / -- A Envu, empresa global de ciências ambientais, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2025, destacando o progresso rumo ao seu propósito de promover ambientes saudáveis para todos, em qualquer lugar. Organizado em torno de cinco pilares de sustentabilidade que abrangem inovação, espaços e pessoas mais saudáveis, resiliência da cadeia de suprimentos, cultura e governança, o relatório conecta a estratégia da Envu a resultados mensuráveis nos espaços em que seus clientes atuam e gerenciam.“Na Envu, a sustentabilidade não é uma iniciativa isolada. Ela é fundamental na forma como tomamos decisões, gerenciamos riscos e agregamos valor em longo prazo”, afirmou a diretora de sustentabilidade, Marine Sanouiller. “Temos orgulho de compartilhar nosso progresso em 2025, que reflete como as equipes da Envu estão colocando essa abordagem em prática para atender às necessidades dos clientes e gerar um impacto mensurável.”Os destaques do relatório de 2025 incluem o seguinte:- Cento e treze mil (113.000) hectares de terras restauradas, 275.000 hectares de espaços verdes cobertos e protegidos e 94 espécies invasoras para as quais os produtos Envu têm usos registrados, refletindo contribuições para a biodiversidade, a resiliência do ecossistema e paisagens gerenciadas mais saudáveis.- 3,7 milhões de lares protegidos contra doenças transmitidas por vetores, apoiando os esforços de saúde pública em regiões onde doenças mortais transmitidas por mosquitos continuam sendo uma preocupação crítica.- 96 milhões de toneladas de grãos protegidos contra perdas alimentares, superando a meta de curto prazo da Envu para 2026 de 75 milhões de toneladas.- Cinquenta e quatro mil (54.000) km de ferrovias protegidos pelo Smart Weeding System, ajudando os gestores de infraestrutura a implementar o controle da vegetação de forma mais precisa e eficiente.- Redução de 18% nas emissões combinadas dos Escopos 1 e 2 e validação pela SBTi das metas de curto prazo dos Escopos 1, 2 e 3, avançando o roteiro de descarbonização da Envu.Outras conquistas importantes incluem a obtenção da classificação B do CDP em relação à divulgação de emissões de carbono, a certificação Great Place to Workpelo segundo ano consecutivo e a continuidade da Comunicação do Progresso da empresa no âmbito do Pacto Global da ONU.“Este relatório não só demonstra um progresso evidente, como também reforça quem somos e para onde estamos caminhando”, afirmou Gilles Galliou, CEO da Envu. “A Envu foi fundada com um foco ímpar em ciências ambientais, e esses resultados revelam que esse foco está gerando impacto. Estamos empenhados em aproveitar essa evolução fortalecendo parcerias, promovendo a inovação e ajudando os clientes a obterem sucesso por meio de soluções práticas, gestão responsável e expertise técnica.”Sobre a EnvuFundada em 2022, a Envu é uma empresa construída sobre anos de experiência em ciências ambientais, com o propósito exclusivo de promover ambientes saudáveis para todos, em qualquer lugar. A Envu oferece serviços dedicados em: Controle Profissional de Pragas, Florestas, Ornamentais, Golfe, Controle de Vegetação Industrial, Gramados & Paisagismo, Controle de Mosquitos e Pastagens. A Envu colabora com clientes para desenvolver soluções inovadoras que atendem às suas necessidades hoje e no futuro. O portfólio da Envu consiste em mais de 250 marcas confiáveis e reconhecidas. A empresa emprega mais de 1.000 pessoas, atua em 100 países e possui quatro hubs globais de inovação. Para obter informações adicionais, visite www.envu.com Contato para a imprensa:Jennifer Poorejennifer.poore@envu.comSaiba mais visitando o site www.envu.com Siga-nos no LinkedIn pelo link www.linkedin.com/company/envu Declarações ProspectivasEste comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas em premissas e previsões atuais feitas pela gestão da Envu. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem acarretar diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas aqui apresentadas. A empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar estas declarações prospectivas ou de ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.Envu e o logotipo da Envu são marcas registradas da Environmental Science U.S. LLC ou de uma de suas afiliadas. ©2026 Environmental Science U.S. LLC.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.