Envu meldet Fortschritte bei Renaturierung, öffentlicher Gesundheit und Vermeidung von Lebensmittelverlusten

2025 Envu Sustainability Report highlights measurable progress toward healthier environments for everyone, everywhere.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 gibt detailliert Auskunft über die messbaren Ergebnisse der umweltwissenschaftlichen Lösungen von Envu.

GERMANY, July 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Envu, weltweit tätig im Bereich der Umweltwissenschaften, hat heuteseinen Nachhaltigkeitsbericht 2025 vorgestellt. Hervorgehoben werden darin insbesondere die Fortschritte bei der Schaffung und Förderung gesunder Umweltbedingungen für alle und überall. Strukturiert um fünf Säulen der Nachhaltigkeit – Innovation, gesündere Lebensräume und Menschen, Resilienz der Lieferkette, Kultur und Governance – führt der Bericht die Unternehmensstrategie zusammen mit messbaren Ergebnissen in den Lebensbereichen, die die Kunden des Unternehmens bedienen und verwalten.„Bei Envu ist Nachhaltigkeit keine punktuelle Initiative. Sie ist für uns ein zentrales Element der Entscheidungsfindung, des Risikomanagements und der Schaffung langfristiger Werte“, so Marine Sanouiller, Chief Sustainability Officer. „Wir sind stolz darauf, unsere Fortschritte im Jahr 2025 präsentieren zu können. Sie zeigen, wie die Teams von Envu diesen Ansatz mit Leben füllen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und messbare Ergebnisse zu erzielen.“Zu den Highlights des Berichts 2025 gehören:- 113.000 Hektar Land wurden renaturiert, 275.000 Hektar Grünflächen werden verwaltet und geschützt und für insgesamt 94 invasive Arten gibt es registrierte Anwendungsmöglichkeiten von Envu-Produkten. Die Zahlen verdeutlichen den Beitrag des Unternehmens zu Biodiversität, Resilienz von Ökosystemen und zu gesünderen bewirtschafteten Flächen.- 3,7 Millionen Haushalte wurden vor vektorübertragenen Krankheiten geschützt. Unterstützt wurden insbesondere die Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Regionen, in denen tödliche, durch Mücken übertragene Krankheiten weiterhin ein kritisches Problem darstellen.- 96 Millionen Tonnen Getreide wurden vor Lebensmittelverlusten geschützt, wodurch das kurzfristige Unternehmensziel von 75 Millionen Tonnen für 2026 sogar übertroffen wurde.- 54.000 km Eisenbahnstrecken wurden durch das Smart Weeding System geschützt und Infrastrukturmanagern eine Möglichkeit zur präziseren und effizienteren Vegetationskontrolle an die Hand gegeben.- Eine Reduzierung der kombinierten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 18 Prozent sowie eine SBTi-Validierung der kurzfristigen Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Zielebringen den Envu-Dekarbonisierungsfahrplan voran.Zu den weiteren Meilensteinen zählen das Erreichen der CDP-B-Bewertung für die Offenlegung von CO2-Emissionen, die erneute Verleihung der Zertifizierung „Great Place to Work“ sowie die fortgesetzte Berichterstattung des Unternehmens im Rahmen des UN Global Compact unter dem Stichwort „Communication on Progress“.„Dieser Bericht zeigt nicht nur klar erkennbare Fortschritte auf, sondern bekräftigt auch, wer wir sind und wohin wir als Unternehmen gehen“, sagt Gilles Galliou, CEO von Envu. „Envu wurde mit dem klaren Schwerpunkt auf Umweltwissenschaften gegründet, und die Ergebnisse zeigen, dass sich diese Fokussierung auszahlt.“ Wir wollen diese Dynamik weiter fördern, indem wir Partnerschaften stärken, Innovationen vorantreiben und unsere Kunden durch praxisorientierte Lösungen, verantwortungsvolles Handeln und technisches Fachwissen zum Erfolg führen.“Über EnvuEnvu wurde 2022 gegründet, ein Unternehmen, das auf jahrelanger Erfahrung im Bereich der Umweltwissenschaften aufbaut und dessen einziges Ziel es ist, eine gesunde Umwelt für alle und überall zu fördern. Envu bietet spezielle Dienstleistungen an: professionelle Schädlingsbekämpfung, Forstwirtschaft, Zierpflanzen, Golfplatzpflege, industrielles Vegetationsmanagement, Rasen und Landschaft, Stechmückenbekämpfung und Weideland. Envu arbeitet mit Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Anforderungen heute und auch in Zukunft gerecht werden. Das Envu-Portfolio umfasst über 250 bewährte und bekannte Marken. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, ist in 100 Ländern tätig und verfügt über vier globale Innovationszentren. Weitere Informationen finden Sie auf www.envu.com Medienkontakt:Jennifer Poore,jennifer.poore@envu.com.Weitere Informationen finden Sie unter www.envu.com Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu In die Zukunft gerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Envu beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.Envu und das Envu-Logo sind Markenzeichen von Environmental Science U.S. LLC oder einem ihrer verbundenen Unternehmen. ©2026 Environmental Science U.S. LLC.

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