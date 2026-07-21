La Gobernadora Hochul Insta a la Precaución Ante Tormentas Severas e Inundaciones Repentinas

La gobernadora Kathy Hochul instó hoy a los neoyorquinos a extremar las precauciones ante la llegada de tormentas generalizadas que podrían traer consigo tormentas eléctricas severas y lluvias intensas. Se espera una precipitación total de 1 a 3 pulgadas en todo el estado, con cantidades mayores en zonas aisladas. La intensidad de la lluvia podría ser fuerte, alcanzando de 1 a 2 pulgadas o más por hora durante las tormentas más intensas, lo que provocaría inundaciones repentinas localizadas, especialmente en áreas urbanas o de baja elevación. Existe un riesgo moderado de inundaciones repentinas en partes de Mid-Hudson, la ciudad de Nueva York y Long Island, y ya hay avisos de inundación vigentes. Se prevé que las tormentas más fuertes y las lluvias más intensas comiencen esta tarde, con potencial de generar vientos dañinos, tornados aislados, granizo e inundaciones repentinas.

"Insto a todos los neoyorquinos a mantenerse alerta, informados y precavidos ante las tormentas generalizadas de esta tarde, que pueden ser severas y provocar inundaciones repentinas", dijo la gobernadora Hochul. "Las agencias estatales están listas y movilizadas para garantizar la seguridad de los neoyorquinos, y animo a todos a mantenerse al tanto de las condiciones meteorológicas y a consultar los pronósticos locales".

Se recomienda a los residentes que consulten los pronósticos locales, así como los avisos y alertas meteorológicas. Para obtener una lista completa de las alertas meteorológicas, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.

Los neoyorquinos deben asegurarse de tener activadas las alertas gubernamentales de emergencia en sus teléfonos móviles. También deberían suscribirse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real mediante mensajes de texto en sus teléfonos; para ello, deben enviar el nombre de su condado o distrito (borough) al número 333111.

Consejos para mantenerse a salvo ante la posibilidad de inundaciones repentinas:

Antes y durante la tormenta

Manténgase informado: monitoree el pronóstico del tiempo local y siga las advertencias que se emitan.

Siga las instrucciones de las autoridades locales: si los funcionarios de emergencia le indican que tome medidas inmediatas, como evacuar, no espere; cumpla todas las órdenes con prontitud.

No camine, nade ni conduzca a través de aguas de inundación: apenas un pie (unos 30 cm) de agua en movimiento puede arrastrar un vehículo. Si tiene dudas, recuerde: "¡Dé la vuelta, no se ahogue!" (Turn Around, Don't Drown).

Conozca su ruta de evacuación y cómo llegar a zonas más elevadas.

Conozca el tipo de riesgo de inundación de su zona; visite el Centro de Servicios de Mapas de Inundación (Flood Map Service Center) de FEMA.

Tenga preparado un plan de emergencia ante inundaciones que incluya medidas para sus hijos, mascotas y vecinos.

Prepare una mochila de emergencia lista para llevar, con artículos para usted, su familia y sus mascotas, incluyendo cualquier medicamento que puedan necesitar.

Compruebe el estado de los vecinos mayores o de aquellos con problemas de movilidad.

No toque los cables eléctricos caídos.

Mantenga su teléfono cargado.

Mantenga un pequeño kit de suministros para desastres en el maletero de su automóvil.

Después de que bajen las aguas de la inundación

Espere a que la zona se declare segura antes de entrar. Conduzca con precaución, ya que las carreteras pueden estar dañadas y haber cables eléctricos caídos.

Si su casa o apartamento se ha inundado, NO encienda aparatos eléctricos hasta que un electricista haya revisado el sistema y los equipos.

Deseche cualquier medicamento o alimento que haya estado en contacto con el agua de la inundación.

Mantenga su automóvil con combustible. Si se corta el suministro eléctrico, es posible que las gasolineras no puedan despachar combustible durante varios días.

No toque los cables eléctricos caídos.

Para obtener más información sobre preparación y consejos de seguridad de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services), visite dhses.ny.gov. El sitio web del Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service) también ofrece consejos de seguridad ante inundaciones.

Las agencias del estado de Nueva York están tomando medidas para responder a las fuertes lluvias pronosticadas, entre ellas:

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de la División está en contacto con sus contrapartes locales y preparada para atender cualquier solicitud de asistencia a nivel local. Las reservas estatales están listas para desplegar recursos y suministros de respuesta ante emergencias según sea necesario. El Centro de Vigilancia Estatal (State Watch Center), el centro de alertas y avisos de Nueva York que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitorea de cerca la trayectoria de la tormenta y sus efectos en todo el estado.

Para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real, se invita a los residentes de Nueva York a enviar un mensaje de texto con el nombre de su condado o distrito (borough) al número 333111.

Departamento de Transporte

El Departamento de Transporte del Estado monitorea las condiciones meteorológicas y está preparado para responder, contando con 3,413 supervisores y operadores disponibles en todo el estado. Todo el personal de campo está disponible para intervenir y responder plenamente.

Las cifras de equipos disponibles en todo el estado son las siguientes:

1,408 camiones volquete grandes

311 cargadoras grandes

93 trituradoras de madera

88 excavadoras de orugas y de ruedas

34 bombas de agua

31 camiones con cesta elevadora para equipos de tráfico y poda de árboles

29 plataformas elevadoras para trabajos de tráfico

18 camiones de succión y limpieza de alcantarillado a alta presión

La necesidad de recursos adicionales se reevaluará según lo requieran las condiciones a lo largo del evento. Para obtener información de viaje en tiempo real, los automovilistas deben llamar al 511 o visitar 511ny.org, la fuente oficial de información sobre tráfico y viajes del estado de Nueva York.

Thruway Authority

La Autoridad de la Thruway está preparada para responder a los impactos meteorológicos en todo el estado, con personal y equipos posicionados para atender las condiciones derivadas de la tormenta. Los recursos incluyen excavadoras pequeñas y medianas, camiones con quitanieves y tolva, cargadoras grandes, paneles de mensajes portátiles, torres de iluminación, generadores, bombas, remolques para transporte de maquinaria y dispositivos de control de tráfico para facilitar desvíos y cierres según sea necesario. Se utilizan paneles de mensajes variables y canales de redes sociales para mantener a los automovilistas informados sobre las condiciones cambiantes.

Se recomienda a los automovilistas descargar la aplicación móvil de la Thruway del estado de Nueva York (NYS Thruway), recientemente rediseñada y disponible de forma gratuita para dispositivos iPhone y Android. La aplicación ofrece acceso a información de tráfico en tiempo real y cámaras de tráfico en vivo, información sobre áreas de servicio, calculadora de peajes, solicitudes de asistencia en carretera e información sobre E-ZPass y el sistema de pago de peajes por correo. Los automovilistas también pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert, seguir a @ThruwayTraffic en X o visitar thruway.ny.gov para obtener la información de viaje más reciente y consultar un mapa interactivo de tráfico de todo el estado.

Departamento de Servicio Público

Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 5,897 trabajadores disponibles en todo el estado para realizar tareas de evaluación de daños, respuesta, reparación y restauración. Esto incluye 397 trabajadores adicionales de ayuda mutua gestionados por NYSEG que actualmente trabajan en la región de Southern Tier. Las empresas de servicios públicos colaborarán con las agencias de transporte locales, del condado y estatales para transitar por carreteras cerradas en aquellas zonas afectadas por inundaciones. El personal de la agencia supervisará las labores de estas empresas durante el evento y se asegurará de que desplacen el personal adecuado a las regiones que sufran el mayor impacto.

Policía Estatal de Nueva York

La Policía Estatal ha instruido a todos sus agentes para que permanezcan alerta y desplegará patrullas adicionales en las zonas afectadas según sea necesario. Todos los vehículos de tracción en las cuatro ruedas están en servicio, y todas las embarcaciones y vehículos especializados están preparados y listos para su despliegue.

Departamento de Conservación Ambiental

El personal de gestión de emergencias, los agentes de policía de conservación ambiental, los guardabosques y el personal regional del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) permanecen en alerta y continúan monitoreando los pronósticos meteorológicos. En colaboración con agencias asociadas, el DEC está preparado para coordinar el despliegue de todos los recursos disponibles —incluidos los equipos de primera respuesta— hacia las zonas afectadas, a fin de prepararse para los posibles impactos de las fuertes lluvias e inundaciones. El DEC desplegará equipos de rescate en aguas rápidas en el valle del Hudson.

El DEC recuerda a las autoridades locales que deben estar atentas a posibles inundaciones en sus comunidades. Se recomienda a los municipios realizar evaluaciones locales de las zonas propensas a inundaciones y retirar cualquier acumulación de escombros. No se requieren permisos ni autorizaciones del DEC para retirar escombros, a menos que dicha retirada o el uso de maquinaria pesada afecten los lechos o las riberas de los arroyos. Se aconseja a los municipios y gobiernos locales que se comuniquen con los administradores regionales de permisos del DEC si necesitan asistencia o para determinar si es necesario obtener un permiso.

Si fuera necesario un permiso, el DEC puede emitir autorizaciones de emergencia para agilizar la aprobación de proyectos en lugar de tramitar un permiso individual. El DEC aprueba autorizaciones de emergencia para situaciones consideradas críticas que requieren proteger de inmediato la vida, la salud, el bienestar general, la propiedad o los recursos naturales.

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica

La Policía de Parques del Estado de Nueva York y el personal de los parques se mantienen en alerta y monitorean de cerca las condiciones meteorológicas y sus efectos. Se recomienda a los visitantes consultar el sitio web de Parques revisar la aplicación móvil gratuita o llamar a la oficina del parque local para obtener la información más reciente sobre horarios, aperturas y cierres.

Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA)

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) monitorea de cerca las condiciones meteorológicas para garantizar un servicio seguro y confiable. Los empleados de la MTA estarán preparados para responder a cualquier incidencia relacionada con el clima. Para reducir el riesgo de inundaciones y responder ante cualquier caso de anegamiento, las cuadrillas de la MTA inspeccionarán los desagües en zonas propensas a inundaciones para asegurar su correcto funcionamiento, y los supervisores vigilarán dichas áreas para garantizar una respuesta rápida ante cualquier reporte de inundación. Se desplegarán especialistas en ascensores y escaleras mecánicas en las zonas propensas a inundaciones para atender cualquier problema relacionado con el clima en estos equipos.

Debido al pronóstico meteorológico actual, MTA Bridges and Tunnels implementará una prohibición de circulación para camiones con remolque vacíos y camiones en tándem a partir del martes 21 de julio a las 6:00 p.m. Se prevé que la prohibición se mantenga vigente al menos hasta las 10:00 p.m. de ese mismo día. Las pasarelas peatonales de los puentes Cross Bay, Marine Parkway, Robert F. Kennedy y Henry Hudson permanecerán abiertas, aunque podrían cerrarse dependiendo de las condiciones del viento.

Se recomienda a los usuarios consultar mta.info para obtener las últimas actualizaciones del servicio y extremar las precauciones al desplazarse por el sistema. Asimismo, se aconseja suscribirse a las alertas de servicio en tiempo real por mensaje de texto o correo electrónico. Estas alertas también están disponibles a través de las aplicaciones MTA y TrainTime.

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey monitorea de cerca los pronósticos meteorológicos y colabora con los operadores de terminales aéreas y otros socios aeroportuarios en las labores de preparación. Se recomienda a los viajeros aéreos consultar a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos o visitar el sitio web de la Administración Federal de Aviación (FAA) para conocer cualquier programa de la FAA que pueda afectar las operaciones aéreas en su aeropuerto de salida antes de dirigirse a este, así como prever tiempo adicional para el traslado. Se insta encarecidamente a los automovilistas que utilizan los seis puentes y túneles de la Autoridad Portuaria a suscribirse a las alertas por correo electrónico; los usuarios de autobuses pueden utilizar la aplicación MyTerminal para recibir alertas en tiempo real sobre el servicio en la terminal de autobuses de Midtown, y los usuarios del sistema PATH pueden consultar la información del servicio de trenes a través de la aplicación móvil PATH, RidePATH.