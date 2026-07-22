Construction Companies Turn to Benjamin, Chaise & Associates for Nationwide Commercial Collections Solutions

Construction workers on a commercial job site representing nationwide construction debt recovery and commercial collections services for contractors.

Construction debt recovery services help contractors and suppliers recover unpaid commercial invoices nationwide.

Construction project managers reviewing unpaid invoices and accounts receivable for commercial construction debt recovery.

Professional accounts receivable management solutions for contractors, subcontractors, and construction companies.

Commercial construction site with cranes and buildings representing B2B construction collections, contractor invoice recovery, and nationwide commercial debt recovery services.

Nationwide commercial collections agency helping construction companies improve cash flow through professional debt recovery.

Benjamin, Chaise & Associates a commercial collection agency helps contractors, subcontractors, and suppliers recover unpaid invoices and improve cash flow.

Unpaid invoices shouldn't stop construction companies from growing. Our commercial recovery solutions help contractors improve cash flow and recover overdue accounts professionally”
— Collections Manager at BCA
WEST HILLS, CA, UNITED STATES, July 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Benjamin, Chaise & Associates, a nationwide commercial collections agency specializing in B2B debt recovery and accounts receivable management, announced the expansion of its construction industry recovery services designed to help contractors, subcontractors, suppliers, and construction service providers recover unpaid invoices and improve cash flow.

The construction industry continues facing payment delays, unpaid balances, and contract disputes that create financial strain for businesses of all sizes. Benjamin, Chaise & Associates provides commercial collections and recovery solutions tailored specifically for construction companies dealing with overdue commercial accounts and aging receivables.

The firm assists businesses with construction debt recovery, contractor collections, payment resolution services and commercial account management.

“Construction companies face serious cash flow challenges from unpaid invoices,” said a spokesperson for Benjamin, Chaise & Associates. “Professional recovery solutions help businesses protect revenue, maintain operations, and reduce financial disruptions caused by overdue commercial accounts.”

Benjamin, Chaise & Associates works with businesses throughout the United States and focuses exclusively on commercial claims involving companies, contractors, LLCs, and corporate entities.

Services include:

Construction debt recovery
Commercial collections
Contractor invoice recovery
Accounts receivable management
Nationwide B2B recovery support
Payment resolution services
Judgment recovery coordination

Businesses seeking professional construction collections and contractor debt recovery services can learn more at Benjamin, Chaise & Associates Official Website.

About Benjamin, Chaise & Associates

Benjamin, Chaise & Associates is a nationwide commercial collections agency providing business debt recovery, accounts receivable management, and commercial recovery support for companies across multiple industries throughout the United States.

Benjamin Chaise
Benjamin, Chaise & Associates
+1 844-733-4770
info@benjaminchaise.com
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Construction Companies Turn to Benjamin, Chaise & Associates for Nationwide Commercial Collections Solutions

Distribution channels: Building & Construction Industry, Business & Economy, Chemical Industry, Companies, Manufacturing


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Contact
Benjamin Chaise
Benjamin, Chaise & Associates
+1 844-733-4770 info@benjaminchaise.com
Company/Organization
Benjamin, Chaise & Associates
6442 PLATT AVE., 663
WEST HILLS, California, 91307
United States
+1 844-733-4770
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About

Benjamin, Chaise & Associates is a full-service debt collection agency that serves clients across the nation. With years of experience and extensive knowledge in the collection industry, Benjamin, Chaise & Associates is the choice to make when considering a company to help you with your delinquent accounts. Our mission is to provide our clients with the highest standard of services by utilizing cutting edge techniques to collect outstanding receivables expeditiously and amicably, providing our Clients with a stress-free way of collecting their outstanding receivables. This allows our clients to focus on their daily business ventures. Please don't waste any more time on a hard to collect debt; allow professional debt collectors to take care of it for you!

Benjamin, Chaise & Associates

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