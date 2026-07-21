‘International Youth Dance Festival 2026’ Artistic Performance Workshops Serve as a Platform for Cultural Exchange

MACAU, July 21 - O workshop de actuação artística do “Festival Juvenil Internacional de Dança 2026” realizou-se na manhã do dia 21 de Julho, na Escola Oficial Zheng Guanying. A actividade combinou dança com a experiência de artesanato do património cultural imaterial, promovendo o intercâmbio próximo e a aprendizagem mútua entre os residentes de Macau e os jovens bailarinos locais e de todo o mundo, ao mesmo tempo que revelou o encanto singular da cultura do património cultural imaterial, promoveu a educação artística e divulgou a excelente cultura tradicional chinesa.

Ao som de músicas características de diferentes regiões, os residentes de Macau, os jovens bailarinos locais e mais de 350 bailarinos de todo o mundo dançaram em harmonia, experienciando, em conjunto, a diversidade das culturas de dança. Alguns jovens participantes afirmaram que a actividade permitiu aos residentes experimentarem, num ambiente descontraído, diferentes estilos de dança, contribuindo para despertar o interesse pela dança, além de proporcionar aos bailarinos de diferentes locais uma plataforma para aperfeiçoarem as suas técnicas, alargarem horizontes e promoverem a integração cultural, constituindo uma oportunidade rara de intercâmbio internacional.

No mesmo local, decorreu também um workshop sobre “artesanato de trançado de fibras vegetais da etnia Qiang”, património cultural imaterial de nível provincial de Sichuan, com o objectivo de aprofundar o conhecimento do público sobre o património cultural imaterial das etnias minoritárias da China. Alguns participantes referiram que, através do workshop, não só aprenderam as técnicas de tecelagem e a história deste artesanato tradicional, como também compreenderam a importância da transmissão da excelente cultura chinesa.

O “Festival Juvenil Internacional de Dança 2026” conta com um programa diversificado. Para além do workshop de actuação artística acima mencionado, inclui ainda um espectáculo ao ar livre, que terá lugar no dia 22 de Julho, às 19h30, na Praça do Tap Siac, bem como o espectáculo de encerramento no dia 23 de Julho, às 20h00, no Fórum de Macau (Pavilhão I). Residentes e turistas são bem-vindos a assistir aos espectáculos. Para mais informações, queiram consultar a página electrónica temática do evento (https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/dance/2026/index.jsp) ou a respectiva página do Facebook.