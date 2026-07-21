La Gobernadora Hochul Facilita la Diversión Familiar en Todo Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una alianza con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Fundación YMCA del Estado de Nueva York y la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) para ampliar el acceso a clases gratuitas de natación para niños de 0 a 12 años a través de la iniciativa NY SWIMS de la gobernadora Hochul. Esta ampliación se basa en la iniciativa NY SWIMS de la gobernadora Hochul, lanzada en 2024 para facilitar el acceso a las clases de natación y mejorar la seguridad acuática en todo Nueva York.

"Todo niño merece la oportunidad de aprender a nadar", dijo la gobernadora Hochul. “Al expandir NY SWIMS mediante una alianza con el Departamento de Salud del Estado, SUNY y la YMCA, ofrecemos opciones más accesibles para que todas las familias disfruten del verano de forma segura, una clase de natación a la vez”.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado, dijo: “Aprender a nadar es una habilidad vital que todo niño debería tener la oportunidad de aprender. A través de NY SWIMS, nos asociamos con SUNY y la Fundación YMCA para brindar a más niños de todo Nueva York acceso a clases de natación gratuitas y a las habilidades necesarias para mantenerse seguros”.

El Rector de la Universidad Estatal de Nueva York, John B. King Jr., dijo: “Gracias a NY SWIMS, SUNY puede ampliar la oferta de piscinas, la educación sobre seguridad acuática y la capacitación de salvavidas a comunidades de todo el estado de Nueva York. Agradecemos a la Gobernadora Hochul y a la Junta Directiva de SUNY por impulsar programas que enriquecen la vida de los neoyorquinos. SUNY se enorgullece de colaborar con el Departamento de Salud del Estado y la YMCA para ayudar a más neoyorquinos a disfrutar del sol de forma segura este verano”.

La Junta Directiva de SUNY dijo: “Con el apoyo constante de la Gobernadora Hochul y los líderes estatales, los campus de SUNY están mejorando la vida de los neoyorquinos a través de programas innovadores dentro y fuera del aula. La iniciativa NY SWIMS nos permite ofrecer actividades recreativas públicas gratuitas que enseñan habilidades esenciales, promueven la seguridad acuática y ayudan a paliar la escasez de socorristas en la region”.

El senador estatal James Skoufis dijo: “Invertir en espacios recreativos dentro de nuestras comunidades es siempre una decisión acertada, y fomentar la concienciación sobre la seguridad acuática en lugares donde el acceso ha sido limitado es una cuestión de seguridad pública. La oportunidad de acceder a clases de natación en SUNY Orange tendrá un gran impacto en las familias de todo el condado, y agradezco a la Gobernadora esta inversión en Nueva York”.

La Senadora Estatal Lea Webb dijo: “NY SWIMS ofrece oportunidades más inclusivas y seguras para que los niños y nuestras familias aprendan a nadar y tengan acceso a actividades recreativas. La colaboración con SUNY abre nuevas posibilidades para ampliar el alcance de este increíble programa. Estas inversiones en nuestra comunidad modernizarán la infraestructura, crearán nuevas alianzas y mejorarán la seguridad acuática en todo el Distrito Senatorial 52. Me enorgullece recibir esta financiación y agradezco a la Gobernadora sus continuas inversiones en la región sur y el centro de Nueva York”.

La asambleísta Donna Lupardo dijo: “Me complace saber que se han elegido dos lugares en nuestra comunidad para impartir clases gratuitas de natación para niños de 0 a 12 años. Tanto la Universidad de Binghamton como la YMCA del Condado de Broome se han sumado a este programa de seguridad pública de vital importancia. Nuestra comunidad conoce muy bien el peligro que representan las piscinas y los cuerpos de agua para los niños pequeños. Por eso, la iniciativa NY SWIMS de la Gobernadora es innovadora y urgentemente necesaria”.

El asambleísta Charles D. Lavine dijo: “Esta iniciativa no solo permitirá que los niños se diviertan en el agua, sino que también contribuirá a mantenerlos seguros. Al facilitar el acceso a clases de natación gratuitas en el condado de Nassau y en todo el estado, la gobernadora Hochul sigue dando prioridad a que las familias de clase media con dificultades económicas tengan acceso a una instrucción de natación que, además de ser recreativa, resulta necesaria y puede salvar vidas”.

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: “La seguridad en el agua no solo es una habilidad esencial para la vida, sino también un requisito indispensable para disfrutar al máximo del verano. Estas clases gratuitas ayudarán a nuestros hijos a desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para estar seguros dentro y alrededor del agua. Como exdecana de Servicio Público y Preparación para Emergencias en el Mohawk Valley Community College, sé de primera mano que la preparación salva vidas, y con tantos lagos, ríos y piscinas hermosos en nuestra región y en todo el estado, me enorgullece que esta colaboración brinde a más familias la oportunidad de aprender a nadar de forma segura y disfrutar de todo lo que nuestros cuerpos de agua tienen para ofrecer”.

La asambleísta Paula Elaine Kay dijo: “Enseñar a los niños a nadar desde temprana edad es fundamental para su seguridad y bienestar a medida que crecen. La iniciativa NY SWIMS, que ofrece clases de natación gratuitas para niños de 0 a 12 años, es crucial para el crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes, y me entusiasma que estemos ampliando este programa para que más niños y familias puedan beneficiarse. Mi distrito cuenta con numerosas zonas naturales para nadar, desde lagos hasta ríos, y saber nadar salva vidas durante nuestros calurosos veranos. Estas clases, que se imparten tanto en el campus de SUNY Orange como en la YMCA de Middletown, serán una excelente opción para mis electores que deseen enseñar a sus hijos a nadar con seguridad. Agradezco a la gobernadora Hochul por garantizar que nuestros niños cuenten con las herramientas necesarias para practicar una natación segura y divertida”.

Kyle Stewart, director ejecutivo de la Alianza de YMCA del Estado de Nueva York, dijo: "Aprender a nadar es más que una actividad recreativa; es una habilidad que salva vidas. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y del sistema SUNY a través de la iniciativa NY SWIMS, las YMCA de todo el estado podrán ofrecer clases de natación gratuitas a miles de niños y familias. Ningún niño debería verse privado de la oportunidad de aprender esta habilidad esencial por motivos económicos, y esta inversión contribuirá a que nuestras comunidades sean más seguras y fuertes en los años venideros".

Mediante esta colaboración, nueve campus de SUNY ofrecerán clases de natación este año, entre ellos:

State University of New York at Binghamton

SUNY Cortland

SUNY Delhi

SUNY Maritime

Mohawk Valley Community College

North Country Community College

SUNY Old Westbury

Orange County Community College

Tompkins Cortland Community College

El programa también se ofrecerá en las sedes de la YMCA de todo el estado, ampliando así el acceso a las comunidades de Nueva York. Se recomienda a los residentes que se pongan en contacto con su YMCA local para informarse sobre los requisitos de elegibilidad y las fechas de inicio de las clases. Entre las YMCA participantes se encuentran:

La iniciativa NY SWIMS ha invertido ya cerca de 260 millones de dólares en 79 proyectos repartidos por todas las regiones del estado de Nueva York, lo que representa la mayor inversión en infraestructura pública de natación desde la época del *New Deal*. Gracias a las inversiones de NY SWIMS, se estima que 2,5 millones de neoyorquinos se beneficiarán de un mejor acceso a instalaciones de natación seguras y a oportunidades recreativas saludables. El ahogamiento es actualmente la principal causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años en los Estados Unidos y una de las causas principales de fallecimiento en niños de 5 a 14 años. Al ampliar el acceso a clases de natación gratuitas, el estado de Nueva York ayuda a los niños y a las familias a adquirir habilidades vitales que pueden protegerlos tanto en piscinas como en cuerpos de agua naturales.

La iniciativa NY SWIMS representa el compromiso continuo del estado de Nueva York de ampliar las oportunidades para aprender a nadar, invertir en recursos comunitarios y garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación acuática segura y asequible.

Aquí encontrará recursos adicionales sobre seguridad en el agua.