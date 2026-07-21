El Gobernador Newsom reafirma el compromiso de California con los nuevas e importantes inversiones para los veteranos
“El Gobernador Newsom y la Legislatura han proporcionado los recursos, y CalVet está poniendo esas inversiones en acción en comunidades de todo el estado. A través de nuestros programas y socios locales, estos fondos se traducirán en asistencia especializada para acceder a beneficios, viviendas estables y servicios de apoyo para veteranos mayores, ayuda legal para eliminar las barreras que impiden acceder a los beneficios obtenidos por su servicio, y avances continuos en el tan esperado Cementerio de Veteranos del Sur de California. Así es como la inversión se convierte en acciones significativas para los veteranos de California y sus familias”, dijo la Secretaria de CalVet Lindsey Sin.
Construcción del Cementerio de Veteranos del Sur de California: $19 millones
- $9 millones para construir una vía de acceso.
- $10 millones en autorización de gastos para iniciar los planes preliminares, los planos de detalle y la construcción de la Fase I del proyecto.
Estas inversiones marcan otro logro importante hacia la creación del esperado Cementerio de Veteranos del Sur de California, que prestará servicio a veteranos y sus familias en toda la región.
Ayuda a los veteranos a acceder a los beneficios que han ganado: $6 millones
Fortalece las Oficinas de Servicios para Veteranos del Condado (County Veterans Service Offices) para que más veteranos puedan recibir asistencia especializada para acceder a compensación por discapacidad, pensiones, cuidado de salud y otros beneficios federales que les corresponden.
Ayuda a veteranos mayores para mantener sus viviendas: $7 millones
Da continuidad al Programa de Veterans Support to Self-Reliance, el cual proporciona estabilidad habitacional y servicios de apoyo — incluyendo cuidados de enfermería, asistencia en salud conductual, administración de medicamentos y apoyo de pares — a veteranos de 55 años o más que se encuentran sin hogar o en riesgo de quedarse sin vivienda.
Restauración de beneficios mediante asistencia legal: $2 millones
Amplía los servicios legales gratuitos para ayudar a los veteranos a obtener mejoras en su baja militar, lo que restaura su elegibilidad para recibir beneficios federales; esto está dirigido a veteranos afectados por trauma sexual militar, lesión cerebral traumática, problemas de salud conductual, discriminación u otras circunstancias que cualifiquen para ello.
Desde 2019, el Gobernador Newsom ha dado prioridad a los veteranos mediante inversiones sostenidas —más de $10.5 mil millones— en todo el gobierno estatal, incluyendo:
Para obtener más información sobre los servicios de apoyo para veteranos, visite calvet.ca.gov.
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