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Board of Commissioners: July 20 meeting recap

The Currituck County Board of Commissioners met on Monday, July 20, 2026, in the Historic Courthouse.  View the Meeting Agenda and Video

Work Session

  • Data center information session with Timmons Group

Quasi-Judicial/Evidentiary Hearings

  1. PB-84-11 Corolla Light, Phase 10 – APPROVED

Legislative Hearings

  1. PB-26-04 Evolve – APPROVED

New Business

  1. PB 24-26 Barco Reserve – APPROVED
  2. Consideration of Motion to Amend PB 26-07: Currituck County Text Amendment – Major Subdivisions, approved July 6, 2026 – Revised motion APPROVED
  3. Ordinance Amending Chapter 2, Article III of the County Code of Ordinances – Division 15: Library Advisory Board – First Reading APPROVED
  4. STI Local Input Points for Regional Impact – APPROVED
  5. Sole Source Purchase – Kamstrup Water Metering Equipment from Fortilline Waterworks – APPROVED
  6. Board Appointments
    1. Opioid Advisory Board: Jesse Taylor, DJ Kophazy – APPROVED
    2. Social Services Board: Dr. Keisha Taylor – APPROVED

Consent Agenda – APPROVED

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Board of Commissioners: July 20 meeting recap

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