Board of Commissioners: July 20 meeting recap

The Currituck County Board of Commissioners met on Monday, July 20, 2026, in the Historic Courthouse. View the Meeting Agenda and Video
Work Session
- Data center information session with Timmons Group
Quasi-Judicial/Evidentiary Hearings
- PB-84-11 Corolla Light, Phase 10 – APPROVED
Legislative Hearings
- PB-26-04 Evolve – APPROVED
New Business
- PB 24-26 Barco Reserve – APPROVED
- Consideration of Motion to Amend PB 26-07: Currituck County Text Amendment – Major Subdivisions, approved July 6, 2026 – Revised motion APPROVED
- Ordinance Amending Chapter 2, Article III of the County Code of Ordinances – Division 15: Library Advisory Board – First Reading APPROVED
- STI Local Input Points for Regional Impact – APPROVED
- Sole Source Purchase – Kamstrup Water Metering Equipment from Fortilline Waterworks – APPROVED
- Board Appointments
- Opioid Advisory Board: Jesse Taylor, DJ Kophazy – APPROVED
- Social Services Board: Dr. Keisha Taylor – APPROVED
Consent Agenda – APPROVED