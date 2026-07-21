Salon de Londres: les opportunités énergétiques du Venezuela avant le sommet de 2026

LONDON, UNITED KINGDOM, July 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Alors que le Venezuela intensifie ses efforts pour redynamiser son secteur énergétique et attirer les investissements internationaux, la Venezuela Energy Week 2026 organisera un salon professionnel exclusif à Londres le 30 juillet, réunissant des investisseurs, des institutions financières, des compagnies pétrolières internationales, des négociants en matières premières et des dirigeants du secteur de l’énergie afin de partager des informations sur le marché, de nouer des contacts et de développer des partenariats en amont de la conférence phare qui se tiendra en octobre prochain à Caracas.

Conçu comme un aperçu stratégique de l’événement principal, ce salon de Londres offrira aux acteurs britanniques et européens un aperçu de première main du paysage d’investissement en pleine évolution du Venezuela, tout en créant des opportunités de dialogue commercial avec les leaders du secteur, des partenaires potentiels et des décideurs clés.

Abritant les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde et d’importantes ressources en gaz naturel, le Venezuela entre dans une nouvelle phase de développement énergétique axée sur l’augmentation de la production, l’expansion de la commercialisation du gaz et la modernisation des infrastructures essentielles. Les réformes en cours et le regain d’engagement international créent des opportunités pour les entreprises capables d’apporter des capitaux, des technologies et une expertise technique.

Le moment est particulièrement opportun, alors que plusieurs entreprises énergétiques britanniques et européennes continuent de renforcer leur présence au Venezuela. Les géants britanniques Shell et BP font avancer des projets clés dans le secteur du gaz naturel : Shell se prépare à forer en 2027 dans le cadre du projet gazier offshore Dragon, tandis que BP a signé en avril des accords pour développer le gisement gazier offshore de Cocuina-Manakin, marquant ainsi son retour sur le marché vénézuélien. L’espagnole Repsol a récemment annoncé son intention d’augmenter la production de ses actifs vénézuéliens, tandis que l’italienne Eni relance un projet de pétrole brut lourd dans la ceinture de l’Orénoque. La société française Maurel & Prom, quant à elle, reste un partenaire clé dans des actifs stratégiques tels que le gisement d’Urdaneta Oeste. Sur le plan du négoce et de la commercialisation, le négociant en énergie Vitol, dont le siège est à Genève, a renouvelé son engagement dans les exportations de brut vénézuélien, ce qui reflète un intérêt international plus large pour le rattachement des ressources du pays aux marchés mondiaux.

Dans ce contexte, le London Industry Showcase mettra en avant le potentiel d’investissement renaissant du Venezuela tout en créant une plateforme de réseautage stratégique et d’engagement direct avec les dirigeants gouvernementaux, les entreprises énergétiques nationales, les régulateurs et les partenaires du secteur privé.

L’événement devrait attirer des représentants de fonds d’investissement, d’agences de crédit à l’exportation, de banques commerciales, de sociétés de capital-investissement, de négociants en matières premières, de sociétés d’ingénierie, de fournisseurs de technologies et d’entreprises énergétiques indépendantes basées au Royaume-Uni, à la recherche d’opportunités tout au long de la chaîne de valeur énergétique vénézuélienne.

Ce salon offrira également un aperçu exclusif de la Venezuela Energy Week 2026, qui comprendra des dialogues ministériels, des forums de dirigeants, des conférences techniques et des sessions de réseautage interentreprises dédiées, conçues pour mettre en relation les investisseurs internationaux avec les décideurs qui façonnent l’avenir énergétique du pays.

Se déroulant du 26 au 29 octobre 2026 à Caracas, la Venezuela Energy Week constitue la principale plateforme du pays pour promouvoir les investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité. En amenant le débat à Londres – l’un des principaux centres financiers et énergétiques mondiaux –, l’Industry Showcase crée une dynamique en amont de cet événement phare tout en renforçant les liens entre les capitaux internationaux et l’un des marchés énergétiques les plus riches en ressources au monde.

Pour participer au Salon de l’industrie de Londres le 30 juillet ou réserver votre place à la Venezuela Energy Week 2026 à Caracas en octobre prochain, contactez info@venezuelaenergyweek.com afin d’en savoir plus sur les possibilités de participation, de parrainage et de partenariat.

Soutien à la reconstruction après le séisme au Venezuela

Nos pensées vont aux personnes et aux communautés touchées par les récents séismes au Venezuela. Alors que le pays entame un long processus de reconstruction, nous encourageons les membres de la communauté énergétique mondiale à soutenir les efforts de secours et de reconstruction par le biais du Fonds CAF pour la reconstruction et le relèvement du Venezuela, qui canalise les contributions des particuliers, des entreprises et des organisations vers l’aide d’urgence, les services essentiels et les efforts de reconstruction à long terme.

Pour en savoir plus ou faire un don, rendez-vous sur le site du Fonds CAF pour la reconstruction et le relèvement du Venezuela.

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