eXp Realty expande su inversión en América Latina con su primer eXpcon en español
EINPresswire.com/ -- eXp Realty®, la firma de bienes raíces más centrada en el agente™ del planeta y subsidiaria principal de AGNT, Inc. (Nasdaq: AGNT), compartió detalles sobre el próximo eXpcon Medellín, que se llevará a cabo del 6 al 8 de abril de 2027.
El evento marcará la primera edición de eXpcon en América Latina y la primera presentada enteramente en español, lo que destaca la creciente importancia de la región de Centroamérica, América Latina y el Caribe (CALA, por sus siglas en inglés) dentro de la red global de eXp.
A medida que más compradores de Estados Unidos y Canadá buscan nuevas oportunidades de inversión fuera de sus mercados locales, segundas viviendas y reubicación. La capacidad de gestionar transacciones transfronterizas y construir alianzas de confianza locales es indispensable.
eXp Realty opera actualmente en ocho mercados de la región CALA: Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. eXpcon Medellín reunirá a agentes con expertos de mercado de toda América Latina para fortalecer esas conexiones y atender mejor a clientes con objetivos inmobiliarios que trascienden sus mercados de origen.
"CALA representa a algunos de los agentes más motivados y emprendedores de toda nuestra red", afirmó Felix Bravo, Director General de eXp International. "Las fronteras entre el mercado inmobiliario local e internacional siguen difuminándose. Cada vez más, nuestros agentes atienden a clientes cuyos objetivos van más allá de una sola ciudad o país. Traer eXpcon a América Latina y presentarlo totalmente en español es una inversión para ayudarlos a desarrollar el conocimiento, las relaciones y la experiencia de mercado que necesitarán en el futuro".
Para agentes de toda Norteamérica y de países de otras regiones, eXpcon Medellín ofrece una oportunidad única de conocer de primera mano una de las regiones inmobiliarias más dinámicas del mundo. El evento está diseñado para ayudar a los asistentes a comprender mejor los mercados emergentes, fortalecer sus redes de referidos y descubrir nuevas oportunidades para atender a clientes con intereses inmobiliarios en toda América Latina.
"América Latina está desempeñando un papel cada vez más importante en el mercado inmobiliario global", señaló Virginia Restrepo, Directora Regional de CALA en eXp International. "Durante años, nuestros agentes han viajado por el mundo para aprender de otros. Ahora es nuestro turno de dar la bienvenida al mundo a América Latina y mostrar la innovación, la experiencia y el espíritu emprendedor que están dando forma al futuro del sector inmobiliario en nuestros mercados. Presentar eXpcon completamente en español garantiza que esas conversaciones sean auténticas para las personas y comunidades que impulsan el sector".
La conferencia de tres días incluirá oradores, formación en negocios y liderazgo, oportunidades de networking y programación específica para la región, todo presentado en español.
La inscripción anticipada ya está abierta en expconintl.exprealty.com. También hay disponibles pases eXplorer para agentes que no pertenecen a eXp, interesados en conocer el innovador modelo colaborativo de la compañía.
James Lockett
El evento marcará la primera edición de eXpcon en América Latina y la primera presentada enteramente en español, lo que destaca la creciente importancia de la región de Centroamérica, América Latina y el Caribe (CALA, por sus siglas en inglés) dentro de la red global de eXp.
A medida que más compradores de Estados Unidos y Canadá buscan nuevas oportunidades de inversión fuera de sus mercados locales, segundas viviendas y reubicación. La capacidad de gestionar transacciones transfronterizas y construir alianzas de confianza locales es indispensable.
eXp Realty opera actualmente en ocho mercados de la región CALA: Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. eXpcon Medellín reunirá a agentes con expertos de mercado de toda América Latina para fortalecer esas conexiones y atender mejor a clientes con objetivos inmobiliarios que trascienden sus mercados de origen.
"CALA representa a algunos de los agentes más motivados y emprendedores de toda nuestra red", afirmó Felix Bravo, Director General de eXp International. "Las fronteras entre el mercado inmobiliario local e internacional siguen difuminándose. Cada vez más, nuestros agentes atienden a clientes cuyos objetivos van más allá de una sola ciudad o país. Traer eXpcon a América Latina y presentarlo totalmente en español es una inversión para ayudarlos a desarrollar el conocimiento, las relaciones y la experiencia de mercado que necesitarán en el futuro".
Para agentes de toda Norteamérica y de países de otras regiones, eXpcon Medellín ofrece una oportunidad única de conocer de primera mano una de las regiones inmobiliarias más dinámicas del mundo. El evento está diseñado para ayudar a los asistentes a comprender mejor los mercados emergentes, fortalecer sus redes de referidos y descubrir nuevas oportunidades para atender a clientes con intereses inmobiliarios en toda América Latina.
"América Latina está desempeñando un papel cada vez más importante en el mercado inmobiliario global", señaló Virginia Restrepo, Directora Regional de CALA en eXp International. "Durante años, nuestros agentes han viajado por el mundo para aprender de otros. Ahora es nuestro turno de dar la bienvenida al mundo a América Latina y mostrar la innovación, la experiencia y el espíritu emprendedor que están dando forma al futuro del sector inmobiliario en nuestros mercados. Presentar eXpcon completamente en español garantiza que esas conversaciones sean auténticas para las personas y comunidades que impulsan el sector".
La conferencia de tres días incluirá oradores, formación en negocios y liderazgo, oportunidades de networking y programación específica para la región, todo presentado en español.
La inscripción anticipada ya está abierta en expconintl.exprealty.com. También hay disponibles pases eXplorer para agentes que no pertenecen a eXp, interesados en conocer el innovador modelo colaborativo de la compañía.
James Lockett
ProperPR
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.