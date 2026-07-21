Pocfarmer et la République centrafricaine concluent un accord stratégique pour le développement agricole

Pocfarmer partners with the Central African Republic government to advance agricultural innovation, create jobs, and support sustainable economic growth.

BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, July 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Le groupe agricole international Pocfarmer a conclu avec succès son deuxième cycle de discussions avec le gouvernement de la République centrafricaine. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines du développement agricole, de l’innovation technologique, de la création d’emplois et du renforcement de l’économie locale.Cette rencontre marque une nouvelle étape importante dans l’implantation de Pocfarmer sur le marché centrafricain et ouvre de nouvelles perspectives pour la modernisation du secteur agricole ainsi que pour la croissance économique du pays.Un programme ambitieux pour soutenir l’emploi et la transformation agricoleDans le cadre de l’accord conclu, Pocfarmer prévoit de contribuer à la création de plus de 500 000 opportunités d’emploi au cours des neuf prochaines années en République centrafricaine, à travers le développement de projets agricoles, l’introduction de technologies innovantes et la mise en place de nouveaux services agricoles.Grâce à l’utilisation de solutions agricoles modernes, de systèmes de gestion numériques et de modèles opérationnels innovants, Pocfarmer ambitionne d’améliorer la productivité agricole, de favoriser l’entrepreneuriat local et de créer de nouvelles opportunités économiques pour les populations.Cette initiative vise également à renforcer les chaînes de valeur agricoles et à contribuer durablement au développement économique régional.Une présence croissante sur le marché centrafricainDepuis son entrée sur le marché centrafricain au début de l’année 2026, Pocfarmer a progressivement développé ses activités locales et bénéficié d’un intérêt croissant de la part des utilisateurs et des partenaires.À ce jour, l’entreprise compte déjà plus de 60 000 utilisateurs en République centrafricaine, témoignant de l’intérêt grandissant pour ses solutions agricoles et son modèle de développement.Après avoir réalisé des études de marché, des évaluations de projets et des analyses de faisabilité, Pocfarmer prévoit de lancer progressivement ses initiatives agricoles dès la finalisation des prochaines étapes de coopération.Création d’une équipe locale pour accompagner le développement régionalAfin de renforcer son implantation locale, Pocfarmer prévoit également de constituer une équipe de gestion et d’exploitation en République centrafricaine.Plusieurs postes stratégiques sont actuellement ouverts, notamment :Directeur commercialResponsable de la stratégie de marqueDirecteur financierResponsable des partenariats commerciauxResponsable du service clientÀ travers le recrutement et la formation de talents locaux, Pocfarmer souhaite développer une organisation adaptée aux besoins spécifiques du marché centrafricain et renforcer ses capacités opérationnelles dans la région.Le gouvernement centrafricain reconnaît le potentiel de la coopérationLors des discussions, les représentants du gouvernement centrafricain ont exprimé leur reconnaissance envers l’expertise technologique et l’expérience internationale de Pocfarmer dans le secteur agricole.Un représentant gouvernemental a déclaré :« Pocfarmer démontre un potentiel important grâce à ses capacités technologiques et à ses solutions innovantes dans le domaine agricole. Cette coopération pourrait contribuer à améliorer les chaînes de valeur agricoles, favoriser la création d’emplois et apporter de nouvelles opportunités économiques à la République centrafricaine. »Pocfarmer : renforcer l’agriculture grâce à l’innovation technologiqueUn porte-parole de Pocfarmer a déclaré :« Notre coopération avec le gouvernement de la République centrafricaine constitue une étape importante de notre stratégie mondiale de développement. Nous souhaitons mettre notre expertise technologique et notre expérience opérationnelle au service du développement agricole local, tout en contribuant à la construction d’un écosystème agricole plus durable en Afrique. »Pocfarmer continuera à investir dans l’innovation, l’amélioration de ses opérations et le développement de partenariats stratégiques afin de soutenir la transformation du secteur agricole.Une expansion internationale continueAujourd’hui, Pocfarmer déploie ses activités dans 19 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France et au Mexique. L’entreprise participe à plus de 127 projets agricoles majeurs, gère plus de 640 000 hectares de terres agricoles et représente un volume d’investissement total dépassant 1,5 milliard de dollars américains.Avec le développement de ses activités en République centrafricaine, Pocfarmer entend poursuivre son expansion internationale et établir davantage de collaborations avec les gouvernements, les entreprises et les communautés locales.À propos de PocfarmerPocfarmer est une entreprise agricole internationale spécialisée dans l’innovation technologique et les services agricoles intelligents. Grâce à ses infrastructures, ses solutions numériques et son expertise professionnelle, Pocfarmer contribue à la modernisation de l’agriculture, favorise le développement durable et crée de la valeur pour ses partenaires et utilisateurs dans le monde entier.

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