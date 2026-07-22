Doktar Technologies obtiene la certificación B Corp™ y reafirma su compromiso con la sostenibilidad

Doktar Technologies ya es una empresa con certificación B Corp.

Doktar Technologies, una empresa dedicada a crear infraestructuras de datos sostenibles para la agricultura, es ahora una B Corporation™.

Creemos que el impacto debe medirse, en lugar de afirmarlo, y esta certificación nos obliga a cumplir ese criterio como empresa. Se trata del compromiso con un estándar que pretendemos seguir elevando” — Selim Ucer (Co-founder, Doktar Technologies)

AMSTERDAM, NETHERLANDS, July 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Doktar Technologies, una empresa de inteligencia agrícola dedicada a desarrollar la infraestructura de datos para una agricultura regenerativa y alineada con el clima, ha obtenido la certificación B Corp™. Se trata de un hito que avala con una verificación independiente el trabajo que la empresa lleva realizando desde 2017.

La certificación, gestionada por la organización sin ánimo de lucro B Lab, acredita que Doktar Technologies cumple con los estándares de B Lab en materia de desempeño social y medioambiental, transparencia y rendición de cuentas. Esto sitúa a Doktar Technologies entre una comunidad de empresas que lideran un movimiento global en favor de una economía inclusiva, equitativa y regenerativa.

QUÉ REPRESENTA LA CERTIFICACIÓN B CORP

La "B" de B Corp significa "Beneficio", lo que resume toda la idea: una Certified B Corporation™ se evalúa en función del beneficio que genera para sus trabajadores, su comunidad, sus clientes y el medio ambiente.

Con la certificación B Corp, el impacto debe demostrarse, no solo declararse. Solo se concede a empresas verificadas de forma independiente por B Lab según sus estándares publicados, y que posteriormente son reevaluadas a lo largo del tiempo. Esta distinción es lo que da peso a la certificación, reafirmando que las soluciones de Doktar Technologies tienen un impacto a escala global.

QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA DOKTAR TECHNOLOGIES

Doktar desarrolla los sistemas en los que confían las empresas agroindustriales y las cadenas de suministro para medir, informar y mejorar su desempeño medioambiental. Esa infraestructura ya permite a los clientes de Doktar Technologies gestionar las emisiones de carbono, reforzar la gestión responsable del agua, realizar un seguimiento del impacto de Alcance 1 y Alcance 3, y generar informes listos para auditoría, todo ello basado en prácticas agrícolas sostenibles potenciadas por la inteligencia artificial.

Una certificación basada en un impacto verificado encaja a la perfección: la norma que la empresa cumple ahora internamente es del mismo nivel que la que su plataforma permite a los clientes cumplir.

Este reconocimiento también refleja la magnitud de ese trabajo. Desde 2017, Doktar Technologies ha:

- Permitido un ahorro de más de 9 000 millones de litros de agua,

- Contribuido a una reducción de la huella de carbono de más de 44 000 toneladas,

- Logrado un aumento del 22 % en la rentabilidad de los agricultores,

- Reducido el uso de pesticidas sintéticos en los proyectos implementados hasta en un 24 %,

- Operado en más de 30 países, abarcando más de 150 000 hectáreas,

- Colaborado con más de 50 grandes empresas.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Doktar Technologies se compromete a extender las mismas prácticas cuantificables y verificadas de forma independiente a medida que amplía su infraestructura a lo largo de la cadena de valor de la inteligencia agrícola.

Nos comprometemos a seguir desarrollando los sistemas de datos que convierten la sostenibilidad de una simple afirmación en un resultado documentado, tanto para las propias operaciones de Doktar como para las empresas que implementan y utilizan su tecnología.

ACERCA DE DOKTAR TECHNOLOGIES

Doktar Technologies es una empresa de inteligencia agrícola que desarrolla la infraestructura de datos para una agricultura regenerativa y adaptada al clima. A través del análisis digital del suelo, el riego de precisión y la gestión sostenible del agua, la empresa permite a las empresas agrícolas y a las cadenas de suministro avanzar hacia la sostenibilidad y los objetivos de cero emisiones netas con resultados medibles y verificados sobre el terreno.

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