Korvolle tar hem priset för Bästa Koncept & Design vid Nordiska Mästerskapen i Foodtruck

Första stolta fotot av diplomet

Korvolle har tilldelats utmärkelsen Bästa Koncept & Design vid Nordiska Mästerskapen i Foodtruck.

YSTAD, SKåNE LäN, SWEDEN, July 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Korvolle har tilldelats utmärkelsen Bästa Koncept & Design vid Nordiska Mästerskapen i Foodtruck. Priset är ett erkännande av det helhetskoncept som Korvolle har byggt upp – där kvalitet, hantverk, design och gästupplevelse står i centrum.– Att vinna den här utmärkelsen betyder otroligt mycket för oss. Vi har lagt ner ett enormt arbete på att skapa något som känns genuint, folkligt och samtidigt sticker ut. Det här priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johannes Wahlman, grundare av Korvolle.Korvolle har sedan starten haft en tydlig vision: att lyfta den klassiska korven till en modern matupplevelse utan att tappa den folkliga känslan. Med egenutvecklade recept, noggrant utvalda råvaror och en unik visuell identitet har konceptet vuxit snabbt och finns idag på flera platser runt om i Sverige.Juryn lyfte särskilt fram Korvolles genomtänkta helhet – från den visuella utformningen av vagnar och serveringsmiljö till menyer, produkter och hur gästerna tas emot.– Vi tror på att de små detaljerna gör den stora skillnaden. En riktigt bra korv är viktig, men lika viktigt är känslan när man kommer fram till en Korvolle. Vi vill skapa något som människor minns och gärna återvänder till.Priset är samtidigt en inspiration inför nästa steg i företagets utveckling. Under det kommande året fortsätter Korvolle sin expansion med fler etableringar, fler mobila enheter och nya satsningar runt om i landet.– Det här är bara början. Vi ska fortsätta utveckla Korvolle, men aldrig tappa det som gjort oss uppskattade – riktigt bra korv, ett varmt bemötande och en upplevelse som får folk att le.Om KorvolleKorvolle är ett svenskt korvkoncept som kombinerar klassiska smaker med modern streetfood. Med fokus på kvalitet, hantverk och en stark visuell identitet har Korvolle snabbt blivit ett uppskattat inslag på festivaler, evenemang och permanenta etableringar runt om i Sverige.

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