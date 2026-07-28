Aider les rêves à franchir les frontières : Wokgoué Visa & Immigration Services reçoit la reconnaissance ThreeBestRated®
En tant que fondateur de Wokgoué Visa & Immigration Services, Célestin Wokgoué met à profit son expérience personnelle et son expertise professionnelle pour aider les particuliers et les familles à naviguer dans les complexités de l’immigration canadienne.
Célestin est un consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC) et membre en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Il est également commissaire à l’assermentation au Québec et ailleurs.
Son propre parcours international, qui l’a mené du Cameroun au Royaume-Uni, en France, puis finalement au Canada, lui a permis de comprendre directement les défis et les complexités liés à l’immigration. Après avoir suivi des études spécialisées en administration des affaires et obtenu un diplôme en conseil en immigration canadienne, il a fondé Wokgoué Visa & Immigration Services.
Établie à Gatineau, au Québec, Wokgoué Visa & Immigration Services offre des services personnalisés de conseil en immigration canadienne à des clients du monde entier. Avec plus de 450 clients satisfaits, plus de 1 400 évaluations gratuites réalisées et une expérience auprès de clients provenant de plus de 29 pays, le cabinet accompagne les personnes qui souhaitent obtenir la résidence permanente, la citoyenneté ou un visa temporaire. Grâce à des conseils professionnels et avisés, l’équipe aide ses clients à mieux comprendre et à gérer les complexités de l’immigration canadienne avec plus de confiance.
Transformer l’expérience personnelle en accompagnement professionnel
En tant qu’immigrant lui-même, Célestin connaît directement les défis, les incertitudes et les espoirs qui accompagnent le début d’une nouvelle vie dans un autre pays. Son propre parcours l’a inspiré à créer Wokgoué Visa & Immigration Services au Canada, avec pour objectif d’aider d’autres personnes à réaliser leur rêve d’un avenir meilleur grâce à un accompagnement bienveillant, respectueux et personnalisé.
Il a déclaré : « Mon propre parcours m’a appris l’importance d’écouter, de comprendre les préoccupations de chacun et de fournir des conseils adaptés à chaque situation individuelle. C’est ce qui guide aujourd’hui chacune de mes interactions avec mes clients. »
Son expérience en tant que nouvel arrivant est devenue une source d’inspiration majeure dans son travail de conseiller en immigration. En repensant à son arrivée au Québec, Célestin confie : « J’ai vécu bon nombre des émotions, des incertitudes et des défis auxquels les nouveaux arrivants peuvent être confrontés. Ce parcours m’a non seulement permis de développer l’empathie nécessaire pour accompagner les autres, mais m’a également donné la motivation de créer un service où chaque dossier est traité avec respect et compréhension. »
Aujourd’hui, cette perspective personnelle continue de façonner sa manière de travailler avec ses clients. Ayant lui-même vécu le parcours de l’immigration, Célestin comprend à quel point un accompagnement personnalisé et un soutien sincère peuvent faire la différence lorsqu’il s’agit de s’installer dans un nouveau pays.
Accompagner les clients au-delà de l’approbation de l’immigration
La propre expérience de Célestin en tant qu’immigrant lui a appris que s’installer dans un nouveau pays implique bien plus que de remplir des formalités administratives. Cela nécessite également des adaptations culturelles, sociales et professionnelles. Cette compréhension le motive à continuer d’accompagner ses clients même après leur arrivée au Canada.
Il aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie canadienne et québécoise en écoutant leurs préoccupations, en leur fournissant des conseils pratiques, en les mettant en contact avec des ressources communautaires et en les encourageant à développer de solides réseaux sociaux. Il offre également un accompagnement complet pour la rédaction de CV, la préparation aux entretiens d’embauche et la compréhension du marché du travail local.
Célestin a déclaré : « Je veille à rester disponible pour répondre à leurs questions et à les encourager à chaque étape de leur parcours. » Son objectif est d’aider les nouveaux arrivants à se sentir confiants, préparés et soutenus alors qu’ils construisent leur vie au Canada.
Préparer les clients à la résidence permanente
Célestin a expliqué que la durée du processus d’immigration dépend du programme, du type de demande et de la situation particulière de chaque demandeur. Les demandes de résidence permanente peuvent prendre plusieurs mois, voire plus d’un an, tandis que les permis temporaires sont souvent traités plus rapidement.
Il a expliqué que les délais de traitement peuvent également être influencés par la complexité du dossier, le volume des demandes, la qualité des documents fournis et les changements apportés aux politiques d’immigration. Les demandeurs peuvent contribuer à éviter les retards en préparant soigneusement leurs documents, en répondant rapidement aux demandes des autorités de l’immigration et en se tenant informés des mises à jour des politiques d’immigration. Chaque parcours d’immigration est unique, mais la patience, une bonne préparation et un accompagnement professionnel peuvent faciliter la navigation dans le processus.
Aider les clients à surmonter les défis complexes liés à l’immigration
Pour Célestin, l’un des dossiers qui l’a particulièrement marqué concernait un client qui se trouvait sans statut légal au Canada depuis plus de deux ans et qui n’était pas autorisé à travailler légalement. La situation est devenue encore plus difficile lorsque le client a été confronté à des problèmes administratifs imprévus.
Il a déclaré : « J’ai aidé le client à suivre les démarches appropriées et à accéder aux bonnes ressources, tout en lui offrant un accompagnement continu tout au long du processus. »
Célestin est resté étroitement impliqué tout au long du dossier, aidant le client à obtenir un permis de séjour temporaire ainsi qu’un permis de travail ouvert pour les personnes vulnérables. Cela a permis au client de régulariser sa situation, de reprendre le travail et d’aller de l’avant avec une plus grande stabilité au Canada.
Les conseils de Célestin aux futurs immigrants au Canada
Pour les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires qui souhaitent obtenir la résidence permanente au Québec, Célestin estime qu’il est important de comprendre dès le départ les différentes voies d’immigration disponibles, notamment à la suite de la suspension du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Les options actuelles comprennent le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) et certains programmes pilotes ciblant des secteurs spécifiques.
Il a déclaré : « Je leur recommande fortement de documenter soigneusement l’ensemble de leur parcours scolaire ou professionnel au Québec : conserver les preuves d’études ou d’emploi, les contrats, les fiches de paie et obtenir de solides lettres de référence de la part de leurs employeurs. » La maîtrise du français est également un facteur important dans de nombreuses voies d’immigration, et l’amélioration des compétences linguistiques peut considérablement renforcer une demande.
Comme les règles d’immigration peuvent évoluer, il est essentiel de rester informé en consultant les sources officielles, en participant à des séances d’information et en faisant appel à des professionnels qualifiés. Célestin souligne également l’importance de l’intégration, notamment en développant un réseau social et professionnel, en faisant du bénévolat et en participant à la vie communautaire. Chaque parcours d’immigration est différent, mais une préparation minutieuse, des informations à jour et un accompagnement exceptionnel peuvent aider les demandeurs à avancer avec plus de confiance.
Une reconnaissance fondée sur la confiance et la satisfaction des clients
Au fil des années, Wokgoué Visa & Immigration Services a reçu des commentaires positifs de la part de clients qui apprécient le professionnalisme du cabinet, la qualité de son service, sa réactivité et la clarté de ses conseils tout au long de leur parcours d’immigration. Cette solide réputation et cet engagement envers la satisfaction des clients ont contribué à la reconnaissance du cabinet par ThreeBestRated®.
Célestin a déclaré : « Notre annonce sur ThreeBestRated a eu un impact très positif sur la visibilité de notre entreprise. Être reconnu parmi les meilleurs pendant trois années consécutives a renforcé notre crédibilité et accru la confiance de nos clients. »
De nombreux nouveaux clients ont mentionné avoir choisi les services de Wokgoué Visa & Immigration Services après avoir découvert le cabinet sur la plateforme, rassurés par sa reconnaissance indépendante et la constance de ses performances. Cette reconnaissance motive toute son équipe à continuer de s’efforcer de répondre aux attentes élevées de ses clients. Cette reconnaissance continue a clairement contribué à élargir son réseau, à fidéliser ses clients existants et à attirer de nouveaux partenariats. Pour le contacter, visitez le site: wviscanada.ca.
Célestin Wokgoué
Wokgoué Visa & Immigration Services Inc.
+1 819-444-6691
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Célestin Wokgoué sur l’immigration, l’intégration et la construction d’une nouvelle vie au Canada
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