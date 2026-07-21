En el Oeste de Nueva York, la Gobernadora Hochul Destaca la Primera Moratoria a Nivel Estatal Sobre Nuevos Centros de Datos de Hiperescala Mientras el Apoyo Sigue Creciendo

La Gobernadora Kathy Hochul celebró hoy una mesa redonda con líderes estatales, empresariales y locales del oeste de Nueva York para destacar su Orden Ejecutiva, la cual establece la primera moratoria del país sobre nuevos centros de datos de hiperescala, fija los estándares más rigurosos para el desarrollo de estos centros y crea un modelo para apoyar a las localidades. La Gobernadora está suspendiendo temporalmente la emisión de permisos ambientales estatales por un periodo de hasta un año con el fin de elaborar un marco regulatorio líder a nivel nacional que proteja a los usuarios de servicios públicos, al medio ambiente, a la red energética y a las comunidades de todo el estado.

"Aquí en Nueva York, no cargaremos a nuestras comunidades con costos crecientes de servicios públicos ni permitiremos que destinen el dinero de sus impuestos —ganado con tanto esfuerzo— a centros de datos masivos que no están preparados para priorizar el futuro de dichas comunidades", dijo la Gobernadora Hochul. "Esta moratoria estatal, pionera en el país, coloca en primer lugar el bienestar de quienes consideran a Nueva York su hogar; estamos desarrollando un marco para garantizar que nuestras comunidades no sufran —ni tengan que pagar por— los impactos ambientales derivados de estos proyectos".

Entre los participantes de la mesa redonda de hoy se encontraban:

Krista Atkinson, Administradora Ejecutiva, Cámara de Comercio de Tonawanda

Melisa Dettbarn, Docente, Distrito Escolar de Kenmore-Tonawanda

Ted Kusio, Diseñador digital jubilado

Kate Powers, Exprofesora

Frank Laurendi, Ingeniero de construcción jubilado

Senador estatal Jeremy J. Zellner

Líder de la mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes

Miembro de la Asamblea, William Conrad

Viceejecutiva del condado, Lisa Chimera (Condado de Erie)

Alcalde Michael Ferguson (Fredonia)

John Flynn, Supervisor municipal (Town of Tonawanda)

Alcalde Austin Tylec (Ciudad de North Tonawanda)

Alcalde Patrick Mang (Village of Kenmore)

El estado de Nueva York está experimentando un crecimiento sin precedentes en la demanda de desarrollo de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial y otras operaciones informáticas. Este aumento de la demanda ha dado lugar a propuestas en todo el estado para la construcción y operación de centros de datos que podrían requerir cantidades masivas de energía y agua para funcionar y refrigerar miles de servidores informáticos.

A principios de este año, la Gobernadora instruyó al Departamento de Servicio Público (DPS) para que iniciara el procedimiento "Energize NY". Este procedimiento exigirá a los centros de datos pagar más por la energía o suministrar la suya propia, lo que permitirá al estado mantener costos energéticos más asequibles para los neoyorquinos. Como parte de dicho procedimiento, la Gobernadora también ha ordenado al DPS elaborar una Declaración de Impacto Ambiental Genérica (GEIS, por sus siglas en inglés) para los centros de datos, con el fin de garantizar que las nuevas instalaciones cumplan con normas uniformes. Durante la elaboración de esta GEIS —proceso que tomará hasta un año— se aplicará una moratoria y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) no emitirá permisos discrecionales que no se consideren ya completos. El estado utilizará la GEIS para evaluar los posibles impactos ambientales de la construcción y operación de centros de datos, incluidos sus efectos en la demanda de energía, el uso y la calidad del agua, y la calidad del aire. Una vez que el estado finalice estas normas, se levantará la moratoria, permitiendo que los nuevos proyectos de centros de datos avancen siempre que cumplan con las regulaciones estatales, los códigos de zonificación y otras aprobaciones locales.

Asimismo, la Gobernadora instruyó a Empire State Development (ESD) a publicar un Marco de Inversión Comunitaria (CIF, por sus siglas en inglés) en un plazo de 60 días. Este marco ofrecerá directrices claras a las entidades locales para ayudarles a negociar beneficios comunitarios como parte de cualquier acuerdo para centros de datos a gran escala, incluyendo mejoras en la infraestructura local, inversiones en servicios de cuidado infantil y apoyo financiero directo para la comunidad. El CIF también establecerá mecanismos para garantizar la participación de los sindicatos y priorizará las normas de salarios prevalecientes y los acuerdos laborales de proyecto en aspectos como la construcción de centros de datos, la contratación local, los programas de aprendizaje y el desarrollo de la fuerza laboral, con el fin de maximizar los beneficios económicos. Además, este marco incluirá una fórmula para ayudar a las comunidades a determinar por dónde comenzar las negociaciones de inversión. Actualmente, en el sitio web de ESD se encuentra disponible un resumen del CIF y se invita al público a enviar sus comentarios.

Además, la Gobernadora ha ordenado al Departamento de Servicios Públicos (DPS) que considere la creación de un Fondo de Aceleración de la Red Eléctrica de Nueva York para exigir a los centros de datos que inviertan en la infraestructura de la red eléctrica estatal, que se encuentra envejecida, y en las necesidades energéticas, de modo que todos los neoyorquinos se beneficien de un desarrollo responsable. El fondo podría apoyar la adquisición de nuevo suministro de energía limpia y el establecimiento de un fondo de seguros al que los desarrolladores podrían tener que contribuir para protegerse contra grandes cargas especulativas que generan incertidumbre y aumentan los costos. El DPS también considerará enfoques para exigir a los centros de datos que financien nueva generación de electricidad limpia dedicada a sus operaciones, incluyendo, entre otros, recursos energéticos distribuidos en las instalaciones del cliente y almacenamiento de baterías.

Finalmente, la Gobernadora Hochul está impulsando una legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros de datos en todo el estado.

El senador estatal Jeremy Zellner dijo “El oeste de Nueva York acoge con beneplácito la innovación y el crecimiento económico, pero estos deben llevarse a cabo de manera responsable y priorizando los intereses de nuestras comunidades. A medida que avanza el desarrollo de los centros de datos, necesitamos normas rigurosas que protejan a los usuarios, preserven nuestro medio ambiente y garanticen la participación de las comunidades locales. Felicito a la gobernadora Kathy Hochul por tomar medidas para establecer el primer marco nacional para el desarrollo responsable de centros de datos y por reconocer que el futuro de esta industria debe construirse con responsabilidad, transparencia y teniendo en cuenta las necesidades de nuestros vecinos”.

El asambleísta Bill Conrad dijo: “Tras escuchar a cientos de mis electores sobre este tema, quedó claro que necesitábamos hacer una pausa en la construcción de centros de datos, para que los gobiernos estatales y locales tuvieran el tiempo necesario para comprender y considerar plenamente sus impactos, tanto positivos como negativos. Especialmente aquí, en el norte del estado de Nueva York, donde tenemos tanto que ofrecer a los desarrolladores, debemos actuar con prudencia y proteger debidamente los recursos naturales de esta región, los empleos sindicalizados, el poder adquisitivo de los contribuyentes, nuestra base impositiva y la calidad de vida en general. En otras palabras, debemos encontrar el equilibrio adecuado. Agradezco la postura afín de la gobernadora Hochul al respecto, así como su característica disposición a recabar opiniones directamente de los miembros de la comunidad. En definitiva, podemos dar cabida de manera responsable a una tecnología en constante crecimiento, al tiempo que atendemos las preocupaciones bien fundadas de la gente sobre los centros de datos”.

La vicepresidenta ejecutiva del condado de Erie, Lisa M. Chimera, dijo: “El condado de Erie acoge con beneplácito la innovación y las oportunidades económicas, pero este progreso debe equilibrarse con la protección de nuestras comunidades, la preservación de nuestros recursos naturales y el mantenimiento de precios asequibles para la energía para las familias. Esta moratoria le da a Nueva York el tiempo necesario para desarrollar salvaguardias bien pensadas para nuestro medio ambiente, la red eléctrica y los consumidores, al tiempo que establece expectativas claras para un desarrollo responsable. Agradezco a la gobernadora Hochul por firmar esta orden ejecutiva que aborda el desarrollo de centros de datos hiperescalables y por su liderazgo al reunir a las partes interesadas para crear un marco que apoye la innovación y priorice a los neoyorquinos”.

El alcalde de North Tonawanda, Austin C. Tylec, dijo: “North Tonawanda ha visto de primera mano lo que puede suceder cuando el desarrollo de centros de datos avanza más rápido que las regulaciones destinadas a proteger a los residentes. Apoyo la pausa temporal de la gobernadora Hochul para que Nueva York pueda establecer un marco regulatorio claro y brindar a las comunidades las herramientas que necesitan para evaluar completamente estos proyectos y sus posibles impactos”.

El alcalde de Kenmore, Patrick Mang, dijo: “Aplaudo la moratoria de la gobernadora sobre los centros de datos en Nueva York. Esto brinda a los funcionarios locales el tiempo necesario para recopilar la información que necesitamos para tomar una decisión bien fundamentada al respecto”.

El alcalde de Fredonia, Michael Ferguson, dijo: “Creo que la moratoria de la gobernadora sobre los centros de datos beneficia a largo plazo a comunidades pequeñas como la nuestra. Al tomar distancia y examinar todas las opciones, las comunidades tienen la oportunidad de participar activamente en el proceso. Esto se convierte ahora en una colaboración con el Estado; trabajando juntos para establecer los estándares para nuestras comunidades. Esto nos ahorra miles, si no cientos de miles de dólares, en el desarrollo de estudios y estándares individuales, al permitirnos acogernos a un conjunto de regulaciones estatales”.

El supervisor del municipio de Tonawanda, John Flynn, dijo: “Quiero agradecer a la gobernadora su liderazgo en este importante tema. Suspender la construcción de centros de datos durante un año brindará a todas las partes interesadas la oportunidad de analizar y estudiar las numerosas preocupaciones que rodean a estas instalaciones”.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha garantizado que Nueva York lidere la nación en innovación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). Como parte de su presupuesto para el año fiscal 2025, la gobernadora lanzó Empire AI, una iniciativa pionera a nivel nacional para impulsar la investigación en IA en beneficio del interés público. Este año, creó la Comisión FutureWorks para asesorar sobre políticas y acciones del sector privado destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores, al tiempo que se aprovechan los beneficios económicos de la IA para todos los neoyorquinos. Esta comisión de alto nivel, integrada por expertos líderes en el país, defensores de los trabajadores y líderes empresariales, tendrá la tarea de asesorar a la gobernadora Hochul sobre cómo gestionar la transición hacia la IA, asegurando que sus beneficios lleguen a las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas de Nueva York, y no solo a las grandes corporaciones.

La gobernadora Hochul también implementó medidas de protección pioneras en el país para salvaguardar a los neoyorquinos en línea y garantizar un uso seguro y responsable de la IA en el estado de Nueva York. Entre estas iniciativas se incluyen:

La Ley SAFE for Kids y la Ley de Protección de Datos Infantiles, que restringen los flujos de contenido adictivos para los menores e impiden que los operadores en línea recopilen y moneticen datos de niños sin consentimiento informado.

Legislación sobre "compañeros de IA" (*AI Companions*), que establece salvaguardas pioneras en la nación para redirigir las conversaciones de los usuarios sobre autolesiones hacia recursos de salud mental e interrumpir comportamientos adictivos nocivos. La gobernadora también prohibió el material de abuso sexual infantil generado por IA.

La ley de etiquetas de advertencia, recientemente promulgada, que exigirá a las empresas de redes sociales publicar advertencias sobre el impacto potencial de sus plataformas en la salud mental.

La Ley de Prácticas Engañosas de IA, que refuerza la protección contra el uso no autorizado de la imagen o voz de una persona y la difusión no autorizada de imágenes íntimas.

Este año, la Ley "Safe by Design" (Seguridad desde el Diseño) de la gobernadora fue aprobada como parte del presupuesto estatal para el Año Fiscal 2027. Esta ley garantiza que los controles parentales para menores se configuren con los niveles más altos de protección en las plataformas sociales y de videojuegos más comunes; esto significa que personas mayores de 18 años con las que no exista conexión previa no podrán comunicarse en privado con los menores, ver su perfil completo ni etiquetarlos en contenidos. Asimismo, la configuración de ubicación estará desactivada por defecto y los niños menores de 13 años necesitarán la aprobación de sus padres para establecer nuevas conexiones. La ley también deshabilita ciertas funciones de *chatbots* de IA en plataformas dirigidas a menores, y exige que los padres puedan establecer límites a las transacciones financieras de sus hijos en plataformas de videojuegos en línea, así como consultar el historial de dichas transacciones. Si bien muchas de estas plataformas han reforzado sus medidas de seguridad para los menores, en Nueva York esto es ahora una obligación legal que dichas plataformas no podrán flexibilizar con el paso del tiempo.

Asimismo, la gobernadora Hochul está creando una oficina pionera en su género: la Oficina de Innovación, Gobernanza, Integridad y Confianza Digitales (DIGIT, por sus siglas en inglés). DIGIT actuará como un organismo central y de referencia en materia de seguridad digital y gobernanza tecnológica; se encargará de diseñar nuevos enfoques y garantizar una aplicación coherente de las normas para proteger a los neoyorquinos en línea, al tiempo que preserva la posición de Nueva York como un estado que valora e invierte en innovación de vanguardia. Inicialmente, la oficina DIGIT se centrará en regular a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial de frontera, tal como se establece en la Ley RAISE, facilitando una mayor transparencia sobre sus medidas de seguridad y creando un mecanismo para que los desarrolladores notifiquen incidentes de seguridad críticos. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027.