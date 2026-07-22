Televero Behavioral Health Elimina la Barrera del Idioma en la Atención de Salud Mental

Televero Behavioral Health ofrece atención clínica completa en español Logotipo de Televero Behavioral Health

Televero está haciendo que la atención de salud conductual sea completamente accesible para los pacientes y familias hispanohablantes en todo Estados Unidos.

Cuando un paciente puede hablar en su idioma dominante, el panorama clínico cambia. Comparten más. Son más precisos. La atención se vuelve más efectiva.” — Victor Gonzalez, MD, Director Médico

TAMPA, FL, UNITED STATES, July 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Televero Behavioral Health ofrece atención clínica completa en español, sirviendo a pacientes y familias hispanohablantes que históricamente han enfrentado el idioma como una barrera para acceder al apoyo de salud mental.

Para muchos pacientes hispanohablantes, la experiencia de buscar atención de salud conductual ha significado explicar luchas profundamente personales a través de un familiar que actúa como intérprete, salir de las citas con más preguntas que respuestas, o abandonar el proceso por completo porque la fricción era demasiado grande. No debería ser así. En Televero Behavioral Health, no lo es.

"El idioma nunca debería ser la razón por la que alguien no recibe la atención que necesita," dijo Ray Wolf, CEO de Televero Behavioral Health. "Para demasiados pacientes y familias hispanohablantes, lo ha sido. Construimos Televero para que eso ya no sea el caso."

La Misma Experiencia, en Español

En Televero Behavioral Health, el apoyo en español está integrado en cada parte de la experiencia del paciente. Atención clínica. Programación de citas. Registro. Facturación. Un paciente hispanohablante atraviesa el mismo proceso con la misma claridad y confianza que cualquier otro paciente.

La demanda de atención de salud mental bilingüe nunca ha sido mayor. La investigación sobre el idioma y la salud mental muestra que los pacientes multilingües experimentan las emociones de manera diferente según el idioma, y que la atención en el idioma dominante del paciente produce resultados clínicos measurablemente distintos. Cuando se eliminan las barreras del idioma, los pacientes comparten con mayor precisión, la confianza se desarrolla más rápido y los resultados mejoran. El modelo de atención bilingüe de Televero Behavioral Health está construido sobre esa evidencia.

"Cuando un paciente puede hablar en su idioma dominante, el panorama clínico cambia," dijo Victor Gonzalez, MD, Director Médico de Televero Behavioral Health. "Comparten más. Son más precisos. La atención se vuelve más efectiva. Para muchos pacientes, es la diferencia entre un proveedor que los trata y uno que realmente los entiende."

Televero Behavioral Health acepta todos los planes de seguro, incluyendo Medicaid y Medicare, y ofrece citas el mismo día, completamente en línea. Televero reporta un 97% de satisfacción de los pacientes* y el 85% de los pacientes muestran una mejora medible en su primera visita de seguimiento**. El idioma no debería ser una barrera más entre alguien y el apoyo que podría cambiar su vida.

Acerca de Televero Behavioral Health

Televero Behavioral Health es un proveedor líder de telemedicina para la atención de salud mental, clasificado en el puesto número 54 del Inc. 5000 con un crecimiento del 4,962% en tres años. Activo en 41 estados y en continua expansión, Televero ofrece atención de salud conductual accesible y de alta calidad en todo Estados Unidos, aceptando todos los planes de seguro, incluyendo Medicaid y Medicare. La excelencia clínica, los resultados basados en datos y el servicio compasivo están en el centro de todo lo que hace la empresa.

*Basado en encuestas de satisfacción de pacientes

**Basado en medidas de resultados validadas reportadas por los pacientes (PHQ-9, GAD-7, VASA, PHQ-9 Q9) comparando las puntuaciones de la evaluación inicial con las de seguimiento

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