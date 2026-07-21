Dari Kesadaran Menuju Dukungan Nyata: Momcozy Perkuat Perjalanan Menyusui di Asia Tenggara

Seiring meningkatnya kesadaran di Asia Tenggara, kami percaya langkah berikutnya adalah memastikan setiap ibu memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan dukungan untuk terus menyusui.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, July 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- What’s World Breastfeeding Month and Why Does It Matter?

Setiap tahun, World Breastfeeding Week (Pekan Menyusui Sedunia) mempertemukan tenaga kesehatan, pemerintah, komunitas, dan keluarga di seluruh dunia untuk melindungi, mempromosikan, serta mendukung praktik menyusui. Dipimpin oleh World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan berbagai mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), inisiatif global ini bertujuan meningkatkan kesadaran, memperkuat advokasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para ibu sepanjang perjalanan menyusui mereka. Kampanye tahun ini kembali mengajak seluruh pihak untuk mengambil tindakan bersama agar setiap ibu memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk dapat menyusui dengan sukses.

Sejak tahun 2023, Momcozy telah mendukung World Breastfeeding Month sebagai bagian dari komitmen globalnya dalam mengadvokasi pemberian ASI. Berlandaskan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Momcozy memperluas inisiatif ini ke kawasan Asia Tenggara, mempertegas dukungannya bagi para ibu melalui edukasi yang tepercaya, pendampingan dari para ahli, inisiatif komunitas, serta inovasi yang berkelanjutan.

Mengapa Semakin Banyak Ibu Kesulitan Melanjutkan Menyusui?

Meskipun kesadaran akan manfaat menyusui terus meningkat, banyak ibu di Asia Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan praktis maupun emosional yang membuat proses menyusui sulit dipertahankan. Kembali bekerja, menyeimbangkan tanggung jawab keluarga, menghadapi beragam informasi yang saling bertentangan, hingga mengatasi ketidaknyamanan fisik merupakan kenyataan yang dihadapi setiap hari. Bagi banyak ibu, tantangannya bukan lagi memahami pentingnya menyusui, melainkan memperoleh dukungan yang memadai agar dapat terus melanjutkannya.

Bagaimana Momcozy Mendefinisikan Ulang Dukungan Menyusui?

Menyadari perubahan tersebut, Momcozy meyakini bahwa babak berikutnya dalam advokasi menyusui harus berfokus pada penyediaan sumber daya yang praktis, panduan profesional yang tepercaya, serta komunitas yang suportif untuk memberdayakan para ibu sepanjang perjalanan menyusui mereka.

"Kita sering merayakan awal perjalanan menyusui, tetapi belum cukup memberikan perhatian pada segala hal yang terjadi setelahnya," ujar Ellen Zhou, APAC Marketing Director di Momcozy. "Selain edukasi dan dukungan emosional yang tetap penting, banyak ibu juga mengalami ketidaknyamanan fisik selama masa menyusui, seperti payudara terasa penuh, pembengkakan (engorgement), maupun rasa tidak nyaman saat memompa ASI. Kehangatan lembut dan pijatan telah lama diakui oleh para profesional laktasi sebagai teknik pendukung yang dapat membantu ibu merasa lebih nyaman saat memompa serta mendukung proses let-down ASI yang lebih lancar. Seiring meningkatnya kesadaran di Asia Tenggara, kami percaya langkah selanjutnya adalah memastikan setiap ibu memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan dukungan yang mereka perlukan untuk terus menyusui dalam kehidupan sehari-hari."

Apa yang Baru di World Breastfeeding Month Tahun Ini?

Komitmen tersebut menjadi landasan bagi "Breathe & Breastfeed", sebuah inisiatif regional Momcozy yang mengusung tema "Support for Every Latch, Letdown and Little Win." Sepanjang bulan Agustus, Momcozy akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pakar laktasi, dan komunitas lokal di seluruh Asia Tenggara untuk mendorong terciptanya percakapan yang bermakna, sehingga para ibu dapat menyusui dengan lebih percaya diri.

Melampaui Kesadaran: Apa Langkah Selanjutnya dalam Inovasi Menyusui?

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai inisiatif regional akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang seiring Momcozy terus memperingati World Breastfeeding Month di seluruh Asia Tenggara.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.