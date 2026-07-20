In Minuten statt Wochen: ABOUT YOU Group launcht mit SCAYLE STUDIOS ein AI-basiertes Fotostudio

SCAYLE STUDIOS Content für E-Commerce, Social Media und Marketing mit SCAYLE STUDIOS Foto- und Video-Produktion mit SCAYLE STUDIOS

Mit SCAYLE STUDIOS stellt die ABOUT YOU Group ein AI-basiertes Fotostudio für Fashion und Lifestyle vor.

SCAYLE STUDIOS zeigt, wie aus einem konkreten Problem ein neues Business-to-Business-Angebot für Partner entsteht.” — Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group

HAMBURG, GERMANY, July 20, 2026 / EINPresswire.com / -- - SCAYLE STUDIOS bringt Foto- und Videoproduktion von Wochen auf Minuten- Mit SCAYLE STUDIOS erweitert die ABOUT YOU Group ihr Business-to-Business-Portfolio- Erste Enterprise-Kunden: Zum Start nutzen neben ABOUT YOU bereits Kunden wie die s.Oliver Group, die Betty Barclay Group und Goldner Fashion sowie über 100 weitere zahlende Marken das Self-Service-Tool- Mehr als 80.000 Outfits wurden allein in den vergangenen 30 Tagen generiert- Im Online-Fashion-Store von ABOUT YOU laufen ~90% der Produktionen über AI-basierte Workflows, mit ~90% niedrigeren Produktionskosten und >95% schnellerer Time-to-Market- Im A/B-Test erzielt SCAYLE STUDIOS einen GMV-Uplift von +9,2% und Add-to-Basket-Uplift von +5,1% gegenüber klassischen StudiobildernProdukt hochladen, Model auswählen, Outfit stylen, Setting festlegen, Bild-Set generieren, retuschieren, freigeben. Was nach dem Ablauf einer klassischen Produktion im Fotostudio klingt, passiert mit SCAYLE STUDIOS in einem vollständig digitalen, AI-basierten Workflow. Nicht in Wochen, sondern in Minuten, zu rund 90% niedrigeren Kosten und in hochwertiger Qualität.Mit SCAYLE STUDIOS stellt die ABOUT YOU Group ein AI-basiertes Fotostudio für Fashion und Lifestyle vor. Die Lösung ersetzt die Abhängigkeit von festen Studio-Slots, langen Vorläufen und manuellen Produktionsschleifen durch einen digitalen Self-Service, mit dem Marken und Händler professionellen Content für E-Commerce, Social Media und Marketing selbst erstellen und direkt für ihre Kanäle nutzbar machen können.„SCAYLE STUDIOS zeigt, wie aus einem konkreten Problem ein neues Business-to-Business-Angebot für Partner entsteht”, sagt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Wir haben über viele Jahre erlebt, wie stark klassische Fotoproduktion Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierung im Fashion Commerce begrenzt. Jetzt machen wir die Technologie, mit der wir diesen Engpass bei ABOUT YOU gelöst haben, für andere Marken und Händler zugänglich.“SOFTWARE-AS-A-SERVICE FÜR FIRMENKUNDENSCAYLE STUDIOS ist als Software-as-a-Service-Lösung für führende Marken und Händler aus Fashion und Lifestyle konzipiert und bereits in Europa und den USA verfügbar. Firmenkunden können die Lösung entweder als Enterprise-Angebot nutzen, oder im Pay-as-you-go-Modell, bei dem ein einfacher Login reicht, um zu starten. Die ersten 50 Credits sind dabei kostenlos.Neben ABOUT YOU setzen mit der s.Oliver Group, der Betty Barclay Group und Goldner Fashion bereits erste Enterprise-Kunden auf SCAYLE STUDIOS. Dazu kommen mehr als 100 Kunden, die das Tool im Pay-as-you-go-Modell nutzen. Nur 2,5 Monate nach dem Launch liegt der wiederkehrende Umsatz bereits bei über 1 Mio. EUR pro Jahr. Allein in den vergangenen 30 Tagen wurden mehr als 80.000 Outfits generiert.Möglich macht das die Kombination aus ABOUT YOU und SCAYLE. Aus zwölf Jahren Erfahrung in Fashion, Content und Commerce bei ABOUT YOU und der Technologie- und Produktkompetenz von SCAYLE, entsteht eine Software-as-a-Service-Lösung, die über die Anforderungen eines einzelnen Unternehmens hinaus funktioniert. Seit 2018 entwickelt SCAYLE Enterprise-Commerce-Software für Marken und Händler; heute setzen rund 350 Online-Shops auf die Technologie.EFFIZIENZ UND KOMMERZIELLER IMPACT BEI ABOUT YOUInnerhalb der ABOUT YOU Group ist SCAYLE STUDIOS ein fester Bestandteil der Fotoproduktion, unter anderem für die Eigenmarken. Rund 90% der E-Commerce-Produktionen laufen über AI-basierte Workflows; dadurch konnte ABOUT YOU die Produktionskosten um rund 90% senken, die Time-to-Market um mehr als 95% verkürzen und jährlich so mehr als 8 Mio. EUR an Studio- und Editorial-Kosten einsparen.SCAYLE STUDIOS zeigt auch kommerzielle Wirkung. Im A/B-Test erzielten AI-generierte Bilder einen GMV-Uplift von 9,2% und einen Add-to-Basket-Uplift von 5,1% gegenüber klassischen Studiobildern.„SCAYLE STUDIOS ist kein Laborprojekt. Die Lösung ist bei ABOUT YOU unter realen Bedingungen gewachsen – für über 15 Mio. Kund*innen in 26 Märkten. Das Ergebnis: markengerechter Content in Studioqualität, schnell und skalierbar für den E-Commerce.”, sagt Julian Jansen, VP Marketing Innovation der ABOUT YOU Group. „Nicht jedes Bild verkauft in jedem Markt gleich. Wenn pro Produkt ein klassisches Studio-Set und mehrere von SCAYLE STUDIOS generierte Bildsets im Multi-Set-Routing gegeneinander laufen, kann der GMV-Uplift sogar bis zu 20% erreichen.”, fügt Chris Nickel, VP Marketing Innovation der ABOUT YOU Group hinzu.NEUER STANDARD FÜR FOTOPRODUKTIONSCAYLE STUDIOS erweitert Fotoproduktion vom einzelnen Produktbild zum vollständigen Content-Set. Aus einem Produkt entstehen Inhalte für Produktdetailseiten, Social Media, Video, Performance Marketing und Kampagnen, von Front-, Back-, Detail- und Angle-Shots bis hin zu Videos, Social Assets und Campaign Content.Für Marken und Händler bedeutet dies mehr Nähe zu Markt, Kanal und Kontext. Kleine Labels können ohne eigenes Fotostudio starten, wachsende Direct-to-Consumer-Brands können mehr Fotos pro Produkt produzieren und Enterprise-Teams können große Sortimente und eigene Logiken abbilden.Technologisch ist SCAYLE STUDIOS als modelloffene Architektur aufgebaut. Unterschiedliche AI-Modelle und Automatisierungsschritte greifen im Hintergrund zusammen, sodass neue Modellgenerationen ergänzt oder ausgetauscht werden können, ohne die Workflows neu aufzusetzen. Die Technologie entwickelt sich mit den schnellen Fortschritten generativer AI weiter.Mehr zu SCAYLE STUDIOS unter: ➞ https://scaylestudios.ai/ ÜBER SCAYLESCAYLE ist eine Enterprise-Commerce-Plattform, mit der B2C-Marken und -Händler unkompliziert einzigartige Kundenerlebnisse schaffen können. Die integrierten Funktionen besitzen eine intuitive UI und können flexibel über API erweitert werden. Marken wie Levi’s, Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und s.Oliver setzen auf SCAYLE, um Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum voranzutreiben.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.