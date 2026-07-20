Concurrentiestrijd op Europese installatiemarkt barst los; thuisbatterij is de nieuwe groeimotor

Waar de markt voor zonnepanelen stagneert, verschuift de focus van consument én installateur steeds vaker naar slimme energieopslag in huis.

Prijsdruk en concurrentie transformeren de installatiemarkt. De focus verschuift van zonnepanelen naar de thuisbatterij als dé nieuwe groeimotor.

Wat we van installateurs in al onze markten horen, is dat de kansen er nog volop liggen. Maar de bedrijven die nu groeien, zijn degenen die hun operationele zaken op orde hebben.” — Mennan Suslu

DEVENTER, NETHERLANDS, July 20, 2026 / EINPresswire.com / -- De Europese markt voor duurzame energie-installaties is een nieuwe fase ingegaan. Waar de sector jarenlang profiteerde van een explosieve vraag, bepalen toenemende concurrentie en krimpende marges nu het speelveld. Terwijl zonnepanelen en warmtepompen onder druk staan, ontpopt de energieopslag in batterijen zich tot de belangrijkste nieuwe groeimarkt. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Deventer softwarebedrijf OpusFlow onder installatiebedrijven in Nederland, België, Duitsland en Spanje.Hoewel de algehele vraag naar verduurzaming stabiel blijft, zijn de marktomstandigheden voor installateurs drastisch veranderd. De tijd dat opdrachten vanzelf binnenstroomden, is voorbij. Uit de rondgang van OpusFlow, een ERP-platform voor de installatiesector, blijkt dat de markt niet krimpt, maar volwassen wordt.Kritischere consument en prijsdrukDe belangrijkste verandering zit in het gedrag van de consument. Kopers vragen meer offertes op, stellen gedetailleerdere vragen en nemen aanzienlijk langer de tijd voordat ze een beslissing nemen. Het omzetten van interesse in rendabele projecten is hierdoor de grootste uitdaging geworden voor installatiebedrijven.De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:Prijsdruk: Ongeveer de helft van de installateurs verwacht dat de druk op de prijzen gedurende 2026 verder zal aanhouden.Concurrentie: De meerderheid van de respondenten noemt moordende concurrentie en prijsdruk als hun grootste operationele obstakel.Beleidsonzekerheid: Ongeveer de helft van de bedrijven ziet de onzekerheid rondom overheidssubsidies en -beleid als een aanzienlijk risico voor het komende jaar.De opmars van de batterijWaar technische expertise voorheen voldoende was om je als installateur te onderscheiden, is dat nu slechts een basisvoorwaarde. Bedrijven moeten zich richten op snelle communicatie, efficiënte processen en een vlekkeloze klantervaring. Toch is er ook een duidelijk lichtpunt: de batterij.In Nederland, België en Spanje wijzen installateurs energieopslag aan als het snelst groeiende segment binnen hun bedrijf, ver voor zonne-energie, warmtepompen en laadpalen. (Alleen in Duitsland blijft de vraag naar reguliere zonnepaneleninstallaties nog dominant). Deze verschuiving biedt nieuwe kansen. Consumenten en bedrijven zoeken naar manieren om meer controle te krijgen over hun energiekosten, wat leidt tot een grotere vraag naar energiebeheer en -optimalisatie in plaats van enkel opwekking. Voor installateurs betekent dit grotere projectwaardes en langdurigere klantrelaties.Deze trend sluit aan bij recente marktdata van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat al een snelle uitrol van batterijen voorspelde om de Europese vraag naar flexibele energie op te vangen.Efficiëntie als overlevingsstrategieMennan Suslu, VP of Sales bij OpusFlow, ziet een duidelijke scheiding ontstaan tussen stagnerende en groeiende bedrijven. > "Wat we van installateurs in al onze markten horen, is dat de kansen er nog volop liggen. Maar de bedrijven die nu groeien, zijn degenen die hun operationele zaken op orde hebben. De markt beloont momenteel efficiëntie, niet alleen maar capaciteit."Vooruitblik op 2026Installateurs kijken met een gezonde dosis voorzichtigheid naar de toekomst. Door de aanhoudende prijsdalingen en onzekere subsidies ligt de focus van veel bedrijven inmiddels meer op winstgevendheid dan op volume. De succesvolle installateur van morgen is niet langer een dozenschuiver, maar een efficiënte adviseur die complete energie-oplossingen levert.

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