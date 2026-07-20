JETOUR refuerza su red de alianzas futbolísticas globales a través de la estrategia 'Travel⁺'
EINPresswire.com/ -- Mientras el fútbol sigue uniendo a aficionados de todo el mundo, JETOUR aprovecha la influencia global de este deporte para profundizar sus vínculos con los consumidores en mercados internacionales clave. Bajo el liderazgo de su estrategia “Travel+”, JETOUR ha establecido una creciente red de colaboraciones futbolísticas que abarca América Latina, Medio Oriente y África, integrando la cultura automotriz con las comunidades deportivas y los estilos de vida locales.
El espíritu del fútbol —exploración, trabajo en equipo y pasión— está alineado con el compromiso de JETOUR de crear experiencias de viaje significativas. Guiado por la filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR continúa involucrándose con las culturas y comunidades locales, utilizando el fútbol como un lenguaje compartido para construir relaciones más sólidas con los usuarios en todo el mundo.
Las colaboraciones a largo plazo con clubes locales constituyen una parte importante de la estrategia futbolística global de JETOUR. En Perú, JETOUR cumple su cuarto año como patrocinador oficial del Club Universitario de Deportes, uno de los clubes de fútbol con mayor historia del país, apoyando sus operaciones diarias con vehículos T1 y T2. En Chile, JETOUR mantiene una alianza con el Club Social y Deportivo Colo-Colo desde 2024, proporcionando modelos DASHING, T1 y T2 para respaldar las actividades del club. Dicha colaboración se amplió en 2026 para incluir al equipo femenino. En África, JETOUR colaboró con el Al Ahly SC, uno de los clubes de fútbol más influyentes del continente, como parte de las actividades de lanzamiento del JETOUR T1.
Más allá de las alianzas con clubes, JETOUR ha ampliado su presencia a través de plataformas futbolísticas internacionales. En Medio Oriente, JETOUR fue socio oficial de la ronda regional árabe de un importante torneo mundial de fútbol, desplegando una flota de 400 vehículos que incluía los modelos G700 (la SUV híbrida todoterreno de gama alta), T2 y T1 para brindar apoyo logístico. La marca también coprodujo el himno oficial del torneo, conectando aún más la innovación automotriz con la cultura futbolística.
A nivel comunitario, JETOUR sigue respaldando iniciativas de fútbol base y programas de interacción con aficionados en mercados como Uruguay y Ecuador, fortaleciendo su conexión con los usuarios locales. De cara al futuro, JETOUR continuará integrando la cultura del fútbol en su ecosistema “Travel+”, ampliando las alianzas localizadas y construyendo relaciones más profundas con los usuarios de todo el mundo a través de pasiones y experiencias compartidas.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
El espíritu del fútbol —exploración, trabajo en equipo y pasión— está alineado con el compromiso de JETOUR de crear experiencias de viaje significativas. Guiado por la filosofía global “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”, JETOUR continúa involucrándose con las culturas y comunidades locales, utilizando el fútbol como un lenguaje compartido para construir relaciones más sólidas con los usuarios en todo el mundo.
Las colaboraciones a largo plazo con clubes locales constituyen una parte importante de la estrategia futbolística global de JETOUR. En Perú, JETOUR cumple su cuarto año como patrocinador oficial del Club Universitario de Deportes, uno de los clubes de fútbol con mayor historia del país, apoyando sus operaciones diarias con vehículos T1 y T2. En Chile, JETOUR mantiene una alianza con el Club Social y Deportivo Colo-Colo desde 2024, proporcionando modelos DASHING, T1 y T2 para respaldar las actividades del club. Dicha colaboración se amplió en 2026 para incluir al equipo femenino. En África, JETOUR colaboró con el Al Ahly SC, uno de los clubes de fútbol más influyentes del continente, como parte de las actividades de lanzamiento del JETOUR T1.
Más allá de las alianzas con clubes, JETOUR ha ampliado su presencia a través de plataformas futbolísticas internacionales. En Medio Oriente, JETOUR fue socio oficial de la ronda regional árabe de un importante torneo mundial de fútbol, desplegando una flota de 400 vehículos que incluía los modelos G700 (la SUV híbrida todoterreno de gama alta), T2 y T1 para brindar apoyo logístico. La marca también coprodujo el himno oficial del torneo, conectando aún más la innovación automotriz con la cultura futbolística.
A nivel comunitario, JETOUR sigue respaldando iniciativas de fútbol base y programas de interacción con aficionados en mercados como Uruguay y Ecuador, fortaleciendo su conexión con los usuarios locales. De cara al futuro, JETOUR continuará integrando la cultura del fútbol en su ecosistema “Travel+”, ampliando las alianzas localizadas y construyendo relaciones más profundas con los usuarios de todo el mundo a través de pasiones y experiencias compartidas.
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Tina Liu
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