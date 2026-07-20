Crisis Text Line se asocia con Anglo American Foundation para ampliar el apoyo en juvenil en Arequipa, Perú

Alianza brindará apoyo confidencial de salud mental en español para que los jóvenes puedan acceder a ayuda de manera rápida y privada cuando más la necesitan

AREQUIPA, PERU, July 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Crisis Text Line , una organización sin fines de lucro de alcance global que ofrece apoyo gratuito, confidencial y disponible las 24 horas en inglés y español, ha unido fuerzas con Anglo American Foundation (AAF) para ampliar e integrar el apoyo en salud mental juvenil dentro del ecosistema local de Arequipa a través del servicio de Aquí Estoy . Aquí Estoy, impulsado por Crisis Text Line, es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo empático y confidencial a personas que lo necesitan en 20 países de habla hispana de América Latina, España y el Caribe.Arequipa presenta la tasa de suicidio más alta de Perú: el 22% de los adolescentes reporta pensamientos suicidas, la depresión afecta al 11,4% de los jóvenes, y más del 40% de los adolescentes ha experimentado situaciones de violencia. Al mismo tiempo, muchos jóvenes enfrentan barreras importantes para acceder a atención, debido al estigma, la escasez de profesionales en salud mental, el limitado apoyo dentro de las instituciones educativas y la insuficiencia de servicios frente a una demanda creciente. Al invertir en Arequipa, AAF y Aquí Estoy buscan fortalecer el ecosistema local de salud mental y ampliar el acceso a un apoyo oportuno y comunitario, para que más jóvenes puedan aprender, crecer y progresar."Estar donde están los jóvenes significa algo más que estar en las plataformas que usan a diario", dijo Bruno Borges, Director Ejecutivo de Aquí Estoy. "Significa conectar la innovación digital con las organizaciones de confianza que ya los acompañan. Al integrar Aquí Estoy dentro de la red existente de organizaciones juveniles de Arequipa, hacemos que el apoyo en salud mental sea más accesible, al mismo tiempo que fortalecemos el ecosistema local de cuidado. Este enfoque refuerza los canales de derivación, profundiza los vínculos entre los socios locales y garantiza que los jóvenes puedan encontrar y recorrer con mayor facilidad los sistemas de apoyo disponibles, especialmente en los momentos en que más los necesitan."La iniciativa no está concebida como un servicio aislado, sino como un componente integrado del ecosistema de salud mental juvenil ya existente en Arequipa. A través de alianzas con organizaciones locales, colegios, universidades y espacios comunitarios, Aquí Estoy trabajará para aumentar la conciencia sobre los recursos disponibles en salud mental y fortalecer las conexiones entre las redes de apoyo.Además, el proyecto se enfocará en ampliar y fortalecer la capacidad de voluntarios para responder a la demanda creciente, y en generar información localizada a partir del uso del servicio para orientar políticas públicas, programas y la respuesta comunitaria. Estos datos serán compartidos con actores clave para mejorar las rutas de atención en salud mental y garantizar que los servicios sigan respondiendo a las necesidades de los jóvenes en Arequipa."Para los jóvenes de Arequipa, el apoyo en salud mental no es algo separado de las oportunidades", señaló Veronica Melzi,Head of Partnerships and Programmes, Latin America, Anglo American Foundation. "Es lo que les permite construir confianza, tomar decisiones, manejar la presión e imaginarse un futuro. Si queremos que los jóvenes progresen y se desarrollen plenamente, necesitan acceso a un apoyo que sea de confianza, práctico y cercano a su realidad. Nos encontramos muy complacidos de asociarnos con Crisis Text Line y con nuestros socios del ecosistema en esta importante iniciativa."Como parte de este esfuerzo, Aquí Estoy está trabajando con EMpower, una organización filantrópica de alcance global que se asocia con organizaciones locales en países de mercados emergentes para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad a transformar sus vidas y comunidades. Aquí Estoy colaborará con EMpower para complementar las iniciativas en curso y contribuir a cerrar las brechas en recursos de salud mental en toda la región de Arequipa.La información generada a partir de las interacciones del servicio será compartida con EMpower y su red de organizaciones aliadas para orientar el diseño de programas, los esfuerzos de incidencia y las intervenciones de base comunitaria.Acerca de Crisis Text LineCrisis Text Line es una organización global de salud mental dedicada a acompañar a las personas en sus momentos más difíciles. La organización sin fines de lucro se enfoca en la intervención y prevención de crisis, brindando apoyo gratuito, confidencial y disponible las 24 horas en inglés y español a través de una plataforma de mensajes de texto que llega a las personas en el momento que lo necesitan. Combinamos la conexión humana con tecnología escalable, investigación y alianzas para fortalecer los sistemas de salud mental e impulsar cambios duraderos. Desde su lanzamiento en 2013, Crisis Text Line ha acompañado más de 12 millones de conversaciones en Estados Unidos y más de 17 millones a nivel global junto con sus fogonadura en Canadá, el Reino Unido e Irlanda. Simplemente envía un mensaje de texto con HELLO al 741741 para comunicarte con un Consejero de Crisis voluntario. Para más información, visita www.crisistextline.org Acerca de Aquí EstoyAquí Estoy es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo compasivo y confidencial a personas que lo necesitan en 20 países de habla hispana de América Latina, España y el Caribe. Desde su fundación en 2020, Aquí Estoy ha capacitado a más de 450 voluntarios y actualmente atiende más de 120.000 conversaciones al año, brindando ayuda a miles de personas en algunos de sus momentos más vulnerables. Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse con Aquí Estoy enviando un mensaje de texto por WhatsApp.Acerca de la Fundación Anglo AmericanLa Fundación Anglo American es una entidad filantrópica independiente fundada por Anglo American, comprometida con desarrollar el potencial de las nuevas generaciones. Aprovechando el poder de la filantropía para transformar sistemas y fortalecer el espacio cívico, la Fundación trabaja con socios de liderazgo local para potenciar la capacidad de acción de los jóvenes y desbloquear capital y oportunidades, creando las condiciones para que los jóvenes moldeen su futuro e impulsen el cambio.

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