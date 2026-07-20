Altaya Célèbre Le Seigneur Des Anneaux® Avec Une Maquette Grand Format À Construire De Sauron, mesure 84 cm de haut

Altaya Célèbre Le Seigneur Des Anneaux® Avec Une Maquette Grand Format À Construire De Sauron (France) 1 Altaya Célèbre Le Seigneur Des Anneaux® Avec Une Maquette Grand Format À Construire De Sauron (France) 2 Altaya Célèbre Le Seigneur Des Anneaux® Avec Une Maquette Grand Format À Construire De Sauron (France) 3

Elle est dotée d'une armure en métal richement détaillée et fascicules exclusifs retraçant les coulisses de la création des films ainsi que de contenus inédits.

Chaque détail de cette impressionnante réplique est issu des modèles originaux de Wētā Workshop et a été minutieusement étudié et fabriqué par Altaya afin de garantir un niveau de détail exceptionnel.” — Altaya Officiel

BARCELONA, SPAIN, July 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Altaya , leader des collections par abonnement, présente une nouvelle collection exceptionnelle qui ravira les passionnés de maquettes à construire et les fans du Seigneur des Anneaux . Avec Construisez votre propre Sauron , Altaya donne vie au Seigneur des Ténèbres du Mordor, tel qu'il apparaît dans le film culte de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l'Anneau.Développée en collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), cette imposante réplique à construire mesure 84 cm une fois assemblée. Elle représente Sauron tel qu'il apparaît lors de la Guerre de la Dernière Alliance dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau. Revêtu de sa redoutable armure et brandissant son immense masse d'armes, Sauron porte également à son doigt l'Anneau Unique. Bien décidé à exploiter son pouvoir destructeur absolu, il entend changer à jamais le cours de la guerre et le destin de la Terre du Milieu.Chaque détail de cette impressionnante réplique est issu des modèles 3D originaux de Wētā Workshop et a été minutieusement étudié et fabriqué par Altaya afin de garantir un niveau de détail exceptionnel. Les collectionneurs remarqueront l’éclat doré de l’Anneau Unique ainsi que l’armure et le casque entièrement réalisés en métal de haute qualité, ornés d’une texture décorative complexe inspirée des ronces épineuses du Mordor. Les accessoires comprennent une cape en tissu ajustable et des armes en métal richement détaillées, telles qu’une imposante masse d’armes de 43 cm, une épée de 48 cm, une dague et l’épée brisée Narsil. Avec la réplique du casque d’Elendil, ces éléments viennent compléter le socle d’exposition premium et subliment l’apparence imposante de la statue une fois achevée.Les précommandes sont ouvertes dès maintenant ! Expéditions à partir du 22 juillet.Un fascicule illustré accompagne chaque étape de la construction du modèle de Sauron avec des instructions de montage simples à suivre et tous les conseils nécessaires pour réaliser l’assemblage sans difficulté, même sans expérience préalable en modélisme. Tous les outils nécessaires à la construction sont fournis.Des fascicules mensuels riches en informationsAu fil de la construction, les abonnés recevront chaque mois un fascicule entièrement illustré et soigneusement documenté, inclus avec chaque envoi de composants. Découvrez l’histoire de Sauron et des personnages clés du Seigneur des Anneaux. Faites connaissance avec les talentueux créateurs de Wētā Workshop, en Nouvelle-Zélande, qui ont conçu les armes, les armures et les créatures ayant donné vie à la saga de J.R.R. Tolkien sur grand écran.Socle d’exposition premiumUne option premium exclusive permet aux abonnés d’ajouter un socle d’exposition spécialement conçu pour sublimer le modèle final grâce à des effets lumineux. D’un diamètre de 50 cm, il reproduit de manière réaliste les fissures de la Montagne du Destin.Cadeaux bonus de l’abonnementÀ différentes étapes de l’abonnement, les abonnés à la collection Sauron recevront également une sélection de cadeaux exclusifs, comprenant notamment, pour les abonnés qui souscrivent via PayPal, carte bancaire ou Apple Pay, une miniature exclusive en métal injecté de 12 cm représentant le casque de Sauron, idéale pour décorer un bureau. Tous les abonnés recevront également trois impressions officielles en couleur sous licence (40 x 30 cm). Ils recevront aussi un mug officiel en céramique reprenant la célèbre formule prononcée par Sauron lors de la création de l’Anneau Unique : « Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver, un Anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. » Enfin, un kit d’outils pratique comprenant tout le nécessaire pour construire Sauron, mais également utile pour réaliser de petites réparations de précision au quotidien, ainsi qu’un T-shirt arborant une représentation saisissante de l’Œil de Sauron, complètent cette sélection de cadeaux.À propos de AltayaAltaya est membre du groupe De Agostini, référence mondiale dans l’univers des collections et des modèles à monter. Le groupe redéfinit le divertissement à domicile à travers l’innovation produit, des récits immersifs, des stratégies publicitaires et médiatiques performantes, des solutions d’engagement client avancées et un réseau de distribution international. Fort de quatre pôles internationaux situés à Barcelone, Milan, Varsovie et Tokyo, De Agostini gère des centaines de collections sur plus de 20 marchés, à travers quatre marques majeures : Planeta De Agostini, De Agostini, Altaya ( www.altaya.fr ) et Fanhome. Pour en savoir plus :www.planetadeagostini.es, www.deagostini.com, www.deagostini.jp À propos du Seigneur des AnneauxInspirée des œuvres légendaires Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de J.R.R. Tolkien, la trilogie épique du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit produites par New Line Cinema et réalisées par Peter Jackson ont conquis des générations de fans à travers le monde. Ces six films ont rapporté 6 milliards de dollars au box-office mondial et remporté 17 Oscars, faisant de cette saga la série cinématographique la plus récompensée de l’histoire.Située dans la Terre du Milieu, la saga débute lorsque Frodon Sacquet entreprend une mission périlleuse : détruire le légendaire Anneau Unique. Une aventure hors du commun se poursuit alors, entraînant les spectateurs dans un univers devenu culte. En 2021, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a sélectionné Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau pour être conservé au National Film Registry, le registre national des films américains.À l’occasion du 25e anniversaire de la sortie du premier film en 2026, un nouveau long métrage, Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum, est prévu en salles, avec d’autres films à venir.About WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL CONSUMER PRODUCTSWarner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), part of Warner Bros. Discovery’s Revenue & Strategy division, extends the company’s powerful portfolio of entertainment brands and franchises into the lives of fans around the world. WBDGCP partners with best-in-class licensees globally on award-winning toy, fashion, home décor and publishing programs inspired by the biggest franchises from Warner Bros.’ film, television, animation, and games studios, HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim, and more. With innovative global licensing and merchandising programs, retail initiatives, and promotional partnerships, WBDGCP is one of the leading licensing and retail merchandising organizations in the world.

Altaya Célèbre Le Seigneur Des Anneaux® Avec Une Maquette Grand Format À Construire De Sauron, mesure 84 cm de haut

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