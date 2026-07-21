Spiagge a numero chiuso, stagione record: nasce Sardinia.blog in cinque lingue
Sardinia.blog al lancio: articoli, meteo dell'isola in tempo reale e una mappa interattiva con oltre 190 luoghi verificati sul posto, in cinque lingue.
Dal team al femminile di RENTAL12: guida gratuita e non commerciale in cinque lingue, oltre 190 luoghi verificati, eventi filtrati sulle date del soggiorno.
Sempre più viaggiatori pianificano con gli assistenti AI — e si moltiplicano i casi documentati di destinazioni inventate dall'AI: in un sondaggio Talker Research di giugno 2026, solo il 5% dei viaggiatori statunitensi ha saputo distinguere le foto reali delle destinazioni da quelle generate dall'AI. Sardinia.blog fa la strada opposta: gli autori locali scrivono ogni articolo e ogni fatto e fotografia viene verificato sul posto dal team olbiese prima della pubblicazione.
La piattaforma debutta con oltre 165 articoli e oltre 190 luoghi mappati in tutte le otto aree dell'isola — una mappa viva, aggiornata di continuo, costa e interno senza favoritismi, da Lollove al Supramonte — in edizioni parallele complete in italiano, inglese, tedesco, francese e olandese. È non commerciale ed editorialmente indipendente, con la proprietà dichiarata su ogni pagina: nessuna pubblicità, nessun annuncio, nessun contenuto sponsorizzato. Secondo la ricognizione di piattaforme condotta per questo lancio (luglio 2026), è la prima piattaforma editoriale dedicata alla Sardegna costruita interamente sulla mappa e la prima in cui gli eventi di tutta l'isola si filtrano sulle date effettive del soggiorno.
La mappa è l'architettura del sito: ogni articolo — una spiaggia, una trattoria, un borgo, un sentiero — è un luogo mappato, e ogni pagina mostra cosa c'è nei dintorni. Un livello meteo aggiunge vento, stato del mare e previsioni a cinque giorni per l'isola e per ogni area, costruito su dieci anni di dati climatici; il calendario eventi copre tutta la stagione 2026: il visitatore imposta le date del soggiorno e vede solo ciò che accade mentre è sull'isola. Una sezione notizie arriverà nelle prossime settimane.
"Gli ospiti di RENTAL12 facevano sempre la stessa domanda, con parole diverse: che cosa vale davvero il nostro tempo qui? Sardinia.blog è la risposta, scritta dall'isola da chi ci vive. È gratuita, è in cinque lingue, e i luoghi vengono consigliati perché li abbiamo percorsi — mai perché qualcuno ha pagato per esserci", ha dichiarato Olga Vasileva, direttrice editoriale di Sardinia.blog.
Sotto la superficie, ogni pagina contiene dati strutturati completi e il sito pubblica un file di riferimento llms.txt, perché gli assistenti AI come ChatGPT, Perplexity e le esperienze AI di Google possano trovare, verificare e citare i fatti alla fonte.
"Sono le domande pratiche a decidere una vacanza: qual è la spiaggia giusta oggi, dove mangiano davvero i sardi, cosa succede stasera in paese. Abbiamo costruito la mappa e il calendario eventi perché un visitatore possa rispondere a tutte e tre in meno di un minuto", ha dichiarato Kristina Zotova, COO e Co-Fondatrice di RENTAL12.
Una newsletter ogni 14 giorni raccoglie le ultime guide e gli eventi del periodo; le scoperte quotidiane sono su Instagram, @sardinia.blog. In programma: un assistente AI addestrato sui contenuti della piattaforma e un canale YouTube.
RENTAL12 in breve
RENTAL12 è un gruppo di ospitalità fondato da donne e a gestione diretta, con sede a Olbia, che gestisce 37 appartamenti e ville tra Olbia e Golfo Aranci. Co-fondato da Floriana Panvini Rosati (CEO) e Kristina Zotova (COO), con interni curati dalla Design Director Anastasia Duke, il gruppo opera tramite Lion Development SRL (IUN: F1530 / CIN: IT090047B4000F1530 / P.IVA: IT02854400906). Il portfolio ha una valutazione di 4,9 stelle su oltre 1.550 recensioni a 5 stelle. Dati operativi verificati e riferimenti di trasparenza su rental12.com. Sardinia.blog è il progetto editoriale indipendente del gruppo.
Floriana Panvini Rosati
RENTAL12
+39 328 455 5915
info@rental12.com
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