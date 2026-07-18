La Gobernadora Hochul Anuncia Casi 42,6 Millones de Dólares para Fortalecer los Campus de Educación Superior en Todo Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de casi 42,6 millones de dólares en subvenciones de capital para 32 proyectos en universidades e instituciones de educación superior independientes de todo el estado de Nueva York, a través del Programa de Subvenciones de Contrapartida de Capital para la Educación Superior (HECap, por sus siglas en inglés). Estos fondos apoyarán renovaciones, la adquisición de nuevos equipos, mejoras en infraestructura crítica y la creación de entornos de aprendizaje modernos que preparen a los estudiantes para carreras en sectores como la salud, la ciencia, la tecnología, la educación y otros campos de alta demanda, fortaleciendo al mismo tiempo los campus en todo el estado.

"Las universidades e instituciones de educación superior de Nueva York preparan a la próxima generación de trabajadores, innovadores y líderes", dijo la gobernadora Hochul. "Estas inversiones modernizarán los campus, fortalecerán las oportunidades de capacitación laboral y garantizarán que los estudiantes tengan acceso a entornos de aprendizaje acordes con las exigencias de la economía actual. Al seguir invirtiendo en educación superior, estamos invirtiendo en el futuro de Nueva York".

El Programa de Subvenciones de Contrapartida de Capital para la Educación Superior respalda proyectos destinados a modernizar campus, fortalecer instalaciones académicas y de investigación, mejorar infraestructura crítica y optimizar los entornos de aprendizaje para los estudiantes en todo el estado de Nueva York.

Entre los montos de las subvenciones otorgadas se incluyen:

Universidad de Fordham : Renovación de la Biblioteca Quinn, $5 millones

: Renovación de la Biblioteca Quinn, $5 millones Rochester General College of Health Careers : Renovaciones en el Centro de Innovación y Aprendizaje, $5 millones

: Renovaciones en el Centro de Innovación y Aprendizaje, $5 millones Universidad de Columbia : Sustitución del sistema de refrigeración (chiller) en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, $5 millones

: Sustitución del sistema de refrigeración (chiller) en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, $5 millones Barnard College : Sustitución de los sistemas de climatización (HVAC) en tres residencias estudiantiles, $3,3 millones

: Sustitución de los sistemas de climatización (HVAC) en tres residencias estudiantiles, $3,3 millones Hobart & William Smith Colleges : Construcción de un edificio de ciencias y renovación de dos edificios de ciencias adyacentes, $3 millones

: Construcción de un edificio de ciencias y renovación de dos edificios de ciencias adyacentes, $3 millones New York Medical College : Renovaciones y construcción en tres sedes, $2,7 millones

: Renovaciones y construcción en tres sedes, $2,7 millones Hamilton College: Renovación de la pista de hielo Russell Sage, $2 millones

Renovación de la pista de hielo Russell Sage, $2 millones New York Academy of Art: Sustitución de sistemas de climatización e iluminación, $1,65 millones

Sustitución de sistemas de climatización e iluminación, $1,65 millones Universidad de Syracuse: Sustitución de ventanas en el Hall of Languages, $1,5 millones

Las subvenciones fueron aprobadas por la Junta de HECap tras un proceso de solicitud competitivo. La Junta de HECap, compuesta por tres miembros, incluye a un integrante elegido por el Presidente de la Asamblea, uno elegido por el Presidente Provisional del Senado y un tercer miembro elegido por la Gobernadora. La Autoridad de Residencias Estudiantiles de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés) actúa como personal de apoyo de la Junta de HECap y administra el programa.

Desde su creación en 2005, el estado de Nueva York ha otorgado más de $404 millones a través de HECap para apoyar 341 proyectos en colegios universitarios y universidades de todo el estado, ayudando a las instituciones a modernizar sus instalaciones, mejorar la infraestructura del campus y ampliar las oportunidades para los estudiantes.

Robert J. Rodriguez, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY), dijo: "Cada aula, laboratorio, centro de simulación e instalación de investigación modernos ayuda a preparar a los estudiantes para las oportunidades y los desafíos del mañana. A través de HECap, el estado de Nueva York realiza inversiones estratégicas que fortalecen la educación superior, amplían el desarrollo de la fuerza laboral y crean entornos de aprendizaje donde la innovación puede prosperar. DASNY se enorgullece de administrar un programa que genera beneficios duraderos para los estudiantes, las instituciones y las comunidades de todo el estado".

La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: "Las universidades e instituciones de educación superior independientes de Nueva York educan a cerca de 500,000 estudiantes. Esta asociación público-privada invierte un dólar por cada tres que una universidad recauda para proyectos de infraestructura, tales como laboratorios, redes inalámbricas y renovaciones de gran envergadura en los campus. Los estudiantes perciben la diferencia. Celebro este apoyo a nuestras instituciones, el cual mejorará las condiciones de aprendizaje para los estudiantes en todo el estado de Nueva York. Me complace haber defendido con firmeza este programa que ayuda a estas instituciones a modernizar los espacios donde se forman los estudiantes".

Lola W. Brabham, presidenta de la Comisión de Colegios Universitarios y Universidades Independientes, dijo: "HECap demuestra que el estado de Nueva York reconoce que contar con colegios universitarios y universidades sólidos es fundamental para una economía fuerte. Estas inversiones mejorarán las instalaciones de los campus, respaldarán métodos de enseñanza y aprendizaje de vanguardia y ayudarán a las instituciones a preparar a los estudiantes para carreras en los sectores de la salud, la educación, la tecnología, la investigación y otras áreas clave. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a los líderes legislativos su continuo apoyo a los colegios universitarios y universidades independientes de Nueva York, así como su inversión en el futuro de nuestros estudiantes y de nuestro estado".