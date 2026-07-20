Deux maîtrises environnementales de l’Université de la Saskatchewan accrédités par ECO Canada

Environmental Careers Organization The University of Saskatchewan’s School of Environment and Sustainability (SENS) Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme de solutions pour la main d'œuvre sectorielle

CALGARY, ALBERTA, CANADA, July 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- ECO Canada est fier d’annoncer que deux programmes d’études supérieures proposés par l’Université de la Saskatchewan (École de l’environnement et du développement durable de l’USask, SENS), à savoir la maîtrise en sécurité de l’eau (M.W.S.) et la maîtrise en développement durable (M.Ss.), ont reçu l’accréditation d’ECO Canada par l’intermédiaire de la commission canadienne d’accréditation environnementale (CEAC).



Cette accréditation reconnaît que ces deux programmes sont conformes à la norme nationale d’accréditation (NNA) des programmes d’enseignement supérieur, alignée sur la norme nationale de la profession (NNP), ce qui démontre leur engagement à doter les diplômés des compétences nécessaires pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre environnementale en constante évolution au Canada.



Relever les défis majeurs liés à l’eau

La maîtrise en sécurité de l’eau (M.W.S.) prépare les étudiants à s’attaquer à certains des problèmes liés à l’eau les plus urgents auxquels sont confrontés aujourd’hui les collectivités, les industries et les écosystèmes, notamment la sécheresse, les inondations, la pollution, le changement climatique et la gestion des ressources en eau.



Former des leaders en développement durable

La maîtrise en développement durable (M.Ss.) donne aux étudiants les moyens de diriger des initiatives de développement durable et de relever les défis environnementaux, sociaux et économiques grâce à la pensée systémique, à l’innovation et à la collaboration intersectorielle.



Pourquoi choisir les programmes de deuxième cycle de la SENS ?

- Acquérir les compétences requises pour des carrières très recherchées dans les domaines du développement durable, de la gestion de l’eau et de la gouvernance environnementale

- Des programmes de troisième cycle interdisciplinaires sans mémoire, alliant sciences, politiques et compétences pratiques

- Des options de projet de fin d’études, sous forme de cours ou de projets, qui mettent les étudiants en relation avec des partenaires industriels dans le cadre de projets concrets

- Une organisation flexible adaptée au rythme de vie des professionnels en activité, avec des formules 100 % en ligne, en présentiel ou hybrides

- Des programmes uniques conçus en collaboration avec des instituts de renommée mondiale et des leaders internationalement reconnus



Cette annonce a été financée en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme de solutions pour la main‑d’œuvre sectorielle.

Les opinions et interprétations exprimées dans cette annonce sont celles de(s) l’auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.



À propos de l’École de l’environnement et du développement durable (SENS)



L’École de l’environnement et du développement durable (SENS) de l’Université de la Saskatchewan est un acteur de premier plan dans l’enseignement et la recherche interdisciplinaires de troisième cycle. La SENS rassemble des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des pouvoirs publics, des collectivités et des partenaires industriels afin de relever les défis complexes liés au développement durable et à l’environnement grâce à un enseignement, une recherche et une collaboration innovants.



Contact presse :

Amy Janzen

Spécialiste en communication

E news@usask.ca



À propos d’ECO Canada

ECO Canada est le défenseur du secteur environnemental canadien. De la création d’emplois et du financement des salaires à la formation et aux études sur le marché du travail, nous soutenons l’ensemble du parcours professionnel des experts en environnement. Notre objectif est de promouvoir et de stimuler une croissance économique responsable et durable au sein du secteur, tout en veillant à ce que la protection de l’environnement et les meilleures pratiques soient des priorités.



Contact presse :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

E media@eco.ca

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