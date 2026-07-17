La Gobernadora Hochul Anuncia la Apertura Oficial de la Nueva Estación Yaphank-BNL del Long Island Rail Road

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura de la nueva estación Yaphank-BNL del Long Island Rail Road (LIRR), perteneciente a la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA). Tras ser reubicada desde su emplazamiento original, la nueva estación ofrece un acceso mejorado al Laboratorio Nacional de Brookhaven y a vías regionales clave, como la William Floyd Parkway y la Long Island Expressway. La estación Yaphank-BNL es la primera nueva parada del LIRR que se inaugura en la isla desde la apertura de la estación Elmont-UBS en 2021, y apenas la segunda estación nueva en cincuenta años. El servicio ferroviario comienza mañana; los primeros trenes partirán de Yaphank-BNL a las 5:36 a.m. con destino a Greenport y a las 8:02 a.m. con destino a Ronkonkoma, este sábado 18 de julio.

"El LIRR es el motor vital de Long Island y, mediante proyectos como la nueva estación Yaphank-BNL, estamos invirtiendo en él como nunca antes", dijo la gobernadora Hochul. "Al ubicar esta estación nueva y mejorada junto a importantes centros de empleo y conexiones regionales clave, estamos preparados para impulsar a toda la zona del East End hacia un futuro de crecimiento económico y oportunidades".

La nueva estación es totalmente accesible conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y cuenta con acceso mediante rampa al andén. Otras mejoras orientadas al usuario incluyen un estacionamiento para 50 vehículos con un circuito integrado para autobuses (para recoger y dejar pasajeros), una zona de plaza con un tótem informativo que muestra los horarios de los trenes y soportes para bicicletas, así como un intercomunicador de asistencia ("Help Point") en el andén. El andén tiene capacidad para dos vagones, lo que se ajusta a la longitud de los trenes que operan entre Ronkonkoma y Greenport.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: "Trasladar la estación de Yaphank para acercarla al centro de actividad fue la decisión acertada para una comunidad en rápido crecimiento y orientada hacia el futuro. Ahora que está abierta, podemos intensificar el estudio de viabilidad en curso que explora nuevas formas de mejorar y aumentar el servicio en la rama de Ronkonkoma".

El presidente del Long Island Rail Road, Rob Free, dijo: "Los usuarios del este de Long Island cuentan ahora con una estación moderna y totalmente accesible, diseñada para satisfacer mejor sus necesidades actuales y futuras. La estación Yaphank-BNL mejora la experiencia del usuario gracias a mejores instalaciones, conexiones regionales más sólidas y el servicio fiable que los pasajeros esperan del LIRR".

El presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, Jamie Torres-Springer, dijo: "Una infraestructura moderna y accesible es clave para fortalecer la red de transporte de la región. Estamos demostrando que podemos llevar a cabo mejoras transformadoras, como la nueva estación de Yaphank, de manera más eficiente, rápida y económica que nunca, ofreciendo a los pasajeros el servicio fiable que se merecen".

El director de Accesibilidad de la MTA, Quemuel Arroyo, dijo: "Cada nueva estación que inauguramos representa una oportunidad para hacer que el transporte público sea más accesible para todos nuestros usuarios. La accesibilidad es un elemento fundamental en cada nueva estación que construimos; garantizamos así que todos los usuarios —independientemente de sus capacidades— tengan acceso a un transporte público seguro y fiable que fomente su independencia desde el primer día. La estación Yaphank-BNL refleja este compromiso y amplía el acceso al servicio del Long Island Rail Road para futuras generaciones de pasajeros".

El director del Brookhaven Lab, John Hill, dijo: "Esta estación crea una vía directa hacia el descubrimiento. Nos entusiasma mucho su apertura. Mejora el acceso para colaboradores científicos de todo el mundo, estudiantes de la región, así como para el personal y los visitantes de Long Island y la ciudad de Nueva York. A medida que construimos el Colisionador de Electrones e Iones y llevamos a cabo investigaciones de vanguardia, esta estación generará beneficios tanto a nivel local como más allá".

La presidenta interina y directora ejecutiva de la LIA, Stacey Sikes, dijo: "Las inversiones en infraestructura generan beneficios económicos a largo plazo, y la apertura de la nueva y modernizada estación Yaphank-BNL tendrá un efecto multiplicador en toda nuestra región. La LIA valora el compromiso de la gobernadora Hochul, la MTA y el Long Island Rail Road por impulsar futuras mejoras que fomenten el crecimiento y las oportunidades en el East End".

La inauguración de la nueva estación Yaphank-BNL coincide con el inicio, por parte de la MTA, de un estudio sobre posibles mejoras de infraestructura para facilitar un servicio más frecuente y fiable en la Línea Principal del LIRR, al este de la estación de Ronkonkoma. Este tramo de la línea cuenta actualmente con una sola vía y carece de electrificación, lo que obliga a los trenes a operar con diésel y a circular con menor frecuencia.

El estudio evaluará las oportunidades para modernizar la señalización, las comunicaciones y otras infraestructuras; añadir una segunda vía a lo largo de todo o parte del ramal entre Ronkonkoma y Riverhead; y electrificar una sección del ramal al este de Ronkonkoma. La incorporación de una segunda vía daría continuidad al Proyecto de Doble Vía del LIRR entre Farmingdale y Ronkonkoma y permitiría una mayor circulación de trenes en ambos sentidos. La electrificación podría facilitar un servicio más rápido y frecuente, al tiempo que reduce la dependencia de locomotoras diésel.

Como parte de esta labor, la MTA evaluará la infraestructura de apoyo necesaria —incluidas nuevas subestaciones eléctricas— y analizará los costos y beneficios de las posibles inversiones. Se prevé que el estudio concluya a principios de 2027; sus resultados servirán de base para futuras consultas públicas sobre las prioridades de inversión en toda la red del LIRR. Este estudio se financia mediante el histórico Plan de Capital 2025-2029 de la MTA, dotado con 68,000 millones de dólares, el cual contó con financiación completa por parte de la gobernadora Hochul y la legislatura en el presupuesto estatal aprobado para el Año Fiscal 2026.

Sobre el servicio del LIRR a Yaphank

El Long Island Rail Road comenzó a prestar servicio en Yaphank en 1844, con la inauguración de la línea hacia Greenport. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estación desempeñó un papel fundamental en el esfuerzo bélico gracias a su cercanía con el Camp Upton.

La nueva ubicación de la estación ofrece un mayor potencial de crecimiento en el número de pasajeros debido a la proximidad de centros de empleo,

entre ellos un parque industrial y el Laboratorio Nacional de Brookhaven, nombre que ahora se incluye en la denominación oficial de la estación.