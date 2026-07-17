In einer neuen Studie analysiert Betano, welche Nationalteams in den vergangenen Jahren durch besonders intensive Spielweisen aufgefallen sind.

GERMANY, July 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Fouls, Verwarnungen und Platzverweise gehören zum Fußball dazu und können den Verlauf eines Spiels entscheidend beeinflussen. Aus diesem Grund hat Betano internationale Spiele analysiert, um herauszufinden, welche Nationalmannschaften im Untersuchungszeitraum besonders häufig rote und gelbe Karten und Fouls erhalten haben.Top 10 der Nationalteams mit den meisten Fouls und KartenPlatz Team Spiele Anzahl Fouls Anzahl Gelbe Karten Anzahl Rote Karten Indexwert1 Kamerun 26 469 57 9 79,802 Niederlande 53 1.085 109 8 73,833 Ghana 15 280 43 1 67,344 Australien 20 335 41 4 63,635 Uruguay 43 745 78 8 61,036 Tschechien 11 195 19 2 60,907 Russland 14 232 30 2 58,698 Argentinien 76 1.321 142 10 56,319 Mexiko 46 789 89 6 56,2910 Kroatien 30 493 60 4 54,79Auf Platz eins landet Kamerun mit einem Indexwert von 79,80 Punkten. Die Analyse zeigt, dass die Nationalmannschaft im Untersuchungszeitraum besonders hohe Werte bei durchschnittlichen Fouls pro Spiel, Gelben Karten und Roten Karten pro Spiel verzeichnete.Dicht dahinter folgen die Niederlande mit einem Indexwert von 73,83 Punkten. Auch die niederländischen Spiele waren im Vergleich häufig von einer hohen Anzahl an Fouls und Karten geprägt.Komplettiert wird die Top Drei von Ghana mit 67,34 Punkten. Die Mannschaft zählt damit ebenfalls zu den Teams, die hohe Werte für durchschnittliche Fouls, Gelbe und Rote Karten pro Spiel aufwiesen.Weitere Nationen, die in den Top 10 vertreten sind, sind Australien, Urugay, Tschechien und Russland.Deutschland befand sich auf Platz 29 von 48 analysierten Teams, die Schweiz auf Platz 28 und Österreich auf Platz 33.Übrigens belegten Peru, Spanien und England die letzten Plätze im Ranking und galten damit im Untersuchungszeitraum als die Teams mit den niedrigsten ermittelten Indexwerten.Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich Nationalmannschaften ihre Spiele führen können. Während einige Teams häufiger durch intensive Zweikämpfe und Karten auffallen, setzen andere Mannschaften im Vergleich stärker auf eine weniger körperbetonte Spielweise.Falls Sie sich dazu entschließen, über die Ergebnisse zu berichten, würde ich Sie bitten, auf Betano als Quelle zu verlinken.Methodik:Die Analyse umfasst internationale Spiele von Nationalmannschaften seit 1966 und untersucht, welche Teams im Untersuchungszeitraum besonders hohe Werte bei spielbezogenen Intensitätsfaktoren aufweisen.Berücksichtigt wurden drei Faktoren: durchschnittliche Fouls pro Spiel, durchschnittliche Gelbe Karten pro Spiel sowie durchschnittliche Rote Karten pro Spiel.Die einzelnen Faktoren wurden unterschiedlich gewichtet. Fouls flossen mit 25 Prozent in die Bewertung ein, Gelbe Karten mit 35 Prozent und Rote Karten mit 40 Prozent.Die Werte wurden anschließend skaliert und zu einem Index zusammengeführt. Ein höherer Indexwert deutet auf eine höhere Ausprägung der untersuchten Spielintensitäts-Faktoren hin.Die zugrunde liegenden Spieldaten stammen von SofaScore (sofascore.com).Über BetanoBetano ist die Premium-Marke für Online-Sportwetten und Gaming von Kaizen Gaming , einem der größten GameTech-Unternehmen der Welt. Mit einem Fokus auf Technologie und Innovation strebt Betano danach, das Wetterlebnis für Millionen von Kunden weltweit kontinuierlich weiterzuentwickeln und Sportfans auf unterhaltsame und verantwortungsvolle Weise zu begeistern.Betano ist in zahlreichen Märkten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Afrika vertreten und bekannt für bedeutende Sportsponsoring-Engagements, darunter die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, die CONMEBOL Copa América™ 2024, die UEFA EURO 2024™, die UEFA Europa League und die UEFA Conference League sowie die führende Fußballliga Brasiliens, die „Brasileirão Betano". Betano ist außerdem offizieller Partner des FC Bayern München sowie Haupt- und Trikotsponsor von Clube de Regatas do Flamengo, Club Atlético River Plate, F.C. Porto und Sporting CP.Betano hat sich als führender Anbieter auf dem globalen Sportwetten- und Gaming-Markt etabliert und wurde mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter der Titel „Operator of the Year" sowohl bei den EGR Operator Awards als auch bei den SBC Awards 2025.Als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen setzt Betano Initiativen um, die Inklusion durch Sport fördern, das Bewusstsein für wichtige gesellschaftliche Themen schärfen und Gemeinschaften in verschiedenen Bereichen unterstützen – von Gesundheitsversorgung und psychischer Gesundheit bis hin zu Bildung.Weitere Informationen finden Sie unter Kaizen Gaming und Betano

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