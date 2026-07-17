Verdens bedste fodboldspillere er under større pres end nogensinde før
DENMARK, July 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- I 2026 er sporten præget af et højt aktivitetsniveau og store fysiske krav. Risikoen for skader er i høj grad en fast del af elitekampene, som vi vil se folde sig ud under VM.
Hvor sårbare er verdens bedste spillere, når de samles til VM 2026?
De sætter i den grad sig selv på spil. Antallet af skader i de seneste sæsoner har været stigende, og der er ingen tegn på, at tendensen vender. Det samlede antal skader for sæsonen 2024/25 landede på 4.456 i Europas fem største ligaer.
En kombination af faktorer forklarer dette. En alt for tætpakket kalender med begrænset restitutionstid for spillerne øger risikoen for skader. VM 2026 er en særligt travl tid for dem. Ekstrem sæsonbetinget varme er endnu en årsag til skader, da spillere mister væske, hvilket øger risikoen for muskeltræthed og skader.
Under VM 2026 forventes de amerikanske stadions i Arlington, Houston og Monterrey at blive særligt varme. Rejser mellem disse lokationer belaster desuden kroppen, hvilket også gør den modtagelig over for skader – omkring 55 % af spillerne har udtalt, at de har haft en skade på grund af begrænset hviletid.
Midtbanespillerne er mest udsatte på banen og står for 43,6 procent af alle skader. Ud over de fysiske omkostninger for den enkelte spiller, løber branchens samlede omkostninger for tabt tid på banen op i mere end 5 milliarder kroner.
Af alle skader er problemer med baglåret (hamstring) uden sammenligning de mest almindelige – nogle af de seneste baglårsproblemer blandt topspillere inkluderer:
• Kylian Mbappé
• Mohamed Salah
• Lamine Yamal
• Marc-André ter Stegen
• Reece James
• Alphonso Davies
• Trent Alexander-Arnold
Flere førende danske spillere har også døjet med dem i løbet af de seneste par år:
• Patrick Dorgu
• Rasmus Højlund
• Joachim Andersen
• Jonas Wind
Selvom det unægtelig hjælper at gøre kampprogrammerne mindre tætte, reducere rejsetiden og placere kampe på køligere lokationer, er skadesudfordringen stadig ikke løst.
VM-arrangørerne har taget aktive skridt for at lette byrden for spillerne. 72 timers hvile mellem kampene er obligatorisk under dette VM, sammen med indlagte vandpauser i hver halvleg. Om det vil være nok, er usikkert. Fuld fysisk restitution tager mere end 72 timer. Og 10 ud af 16 kamplokationer er så varme, at risikoen for muskeltræthed og skader stiger.
Når spillere bliver skadet, falder hele holdets præstation, så det er værd at holde øje med skaderne ved VM 2026.
Betanos dybdegående analyse undersøger, hvordan fodboldskader påvirker sporten med fokus på favoritter, spillere og skadesrisiko:
Læs den fulde analyse
Om Betano
Betano er det førende brand inden for online sportsbetting og gaming under Kaizen Gaming, som er et af de største GameTech-virksomheder i verden. Med fokus på teknologi og innovation har Betano til formål løbende at udvikle den bettingoplevelse, de tilbyder millioner af kunder verden over, og underholde sportsfans på en sjov og ansvarlig måde.
Betano er til stede på en række markeder i Europa, Amerika og Afrika. Brandet er desuden kendt for sine store sportssponsorater, herunder FIFA World Cup 2026™, FIFA Club World Cup 2025™, CONMEBOL Copa América™ 2024, UEFA EURO 2024™, UEFA Europa League og UEFA Conference League samt den bedste nationale liga i Brasilien, ”Brasileirão Betano”. Det er også officiel partner med FC Bayern München og hoved- og trøjesponsor for blandt andre Clube de Regatas do Flamengo, Club Atlético River Plate, F.C. Porto og Sporting CP.
Betano er anerkendt som en førende aktør på det globale sportsbetting- og gamingmarked og har modtaget adskillige branchepriser, herunder ”Operator of the Year” ved både EGR Operator Awards og SBC Awards 2025.
Som en samfundsansvarlig virksomhed udruller Betano initiativer, der skal fremme inklusion gennem sport, skabe opmærksomhed om vigtige sociale dagsordener og støtte lokalsamfund på flere fronter – lige fra sundhedsvæsen og mental sundhed til uddannelse.
For mere information, besøg Kaizen Gaming og Betano.
Alasdair Lindsay
Hvor sårbare er verdens bedste spillere, når de samles til VM 2026?
De sætter i den grad sig selv på spil. Antallet af skader i de seneste sæsoner har været stigende, og der er ingen tegn på, at tendensen vender. Det samlede antal skader for sæsonen 2024/25 landede på 4.456 i Europas fem største ligaer.
En kombination af faktorer forklarer dette. En alt for tætpakket kalender med begrænset restitutionstid for spillerne øger risikoen for skader. VM 2026 er en særligt travl tid for dem. Ekstrem sæsonbetinget varme er endnu en årsag til skader, da spillere mister væske, hvilket øger risikoen for muskeltræthed og skader.
Under VM 2026 forventes de amerikanske stadions i Arlington, Houston og Monterrey at blive særligt varme. Rejser mellem disse lokationer belaster desuden kroppen, hvilket også gør den modtagelig over for skader – omkring 55 % af spillerne har udtalt, at de har haft en skade på grund af begrænset hviletid.
Midtbanespillerne er mest udsatte på banen og står for 43,6 procent af alle skader. Ud over de fysiske omkostninger for den enkelte spiller, løber branchens samlede omkostninger for tabt tid på banen op i mere end 5 milliarder kroner.
Af alle skader er problemer med baglåret (hamstring) uden sammenligning de mest almindelige – nogle af de seneste baglårsproblemer blandt topspillere inkluderer:
• Kylian Mbappé
• Mohamed Salah
• Lamine Yamal
• Marc-André ter Stegen
• Reece James
• Alphonso Davies
• Trent Alexander-Arnold
Flere førende danske spillere har også døjet med dem i løbet af de seneste par år:
• Patrick Dorgu
• Rasmus Højlund
• Joachim Andersen
• Jonas Wind
Selvom det unægtelig hjælper at gøre kampprogrammerne mindre tætte, reducere rejsetiden og placere kampe på køligere lokationer, er skadesudfordringen stadig ikke løst.
VM-arrangørerne har taget aktive skridt for at lette byrden for spillerne. 72 timers hvile mellem kampene er obligatorisk under dette VM, sammen med indlagte vandpauser i hver halvleg. Om det vil være nok, er usikkert. Fuld fysisk restitution tager mere end 72 timer. Og 10 ud af 16 kamplokationer er så varme, at risikoen for muskeltræthed og skader stiger.
Når spillere bliver skadet, falder hele holdets præstation, så det er værd at holde øje med skaderne ved VM 2026.
Betanos dybdegående analyse undersøger, hvordan fodboldskader påvirker sporten med fokus på favoritter, spillere og skadesrisiko:
Læs den fulde analyse
Om Betano
Betano er det førende brand inden for online sportsbetting og gaming under Kaizen Gaming, som er et af de største GameTech-virksomheder i verden. Med fokus på teknologi og innovation har Betano til formål løbende at udvikle den bettingoplevelse, de tilbyder millioner af kunder verden over, og underholde sportsfans på en sjov og ansvarlig måde.
Betano er til stede på en række markeder i Europa, Amerika og Afrika. Brandet er desuden kendt for sine store sportssponsorater, herunder FIFA World Cup 2026™, FIFA Club World Cup 2025™, CONMEBOL Copa América™ 2024, UEFA EURO 2024™, UEFA Europa League og UEFA Conference League samt den bedste nationale liga i Brasilien, ”Brasileirão Betano”. Det er også officiel partner med FC Bayern München og hoved- og trøjesponsor for blandt andre Clube de Regatas do Flamengo, Club Atlético River Plate, F.C. Porto og Sporting CP.
Betano er anerkendt som en førende aktør på det globale sportsbetting- og gamingmarked og har modtaget adskillige branchepriser, herunder ”Operator of the Year” ved både EGR Operator Awards og SBC Awards 2025.
Som en samfundsansvarlig virksomhed udruller Betano initiativer, der skal fremme inklusion gennem sport, skabe opmærksomhed om vigtige sociale dagsordener og støtte lokalsamfund på flere fronter – lige fra sundhedsvæsen og mental sundhed til uddannelse.
For mere information, besøg Kaizen Gaming og Betano.
Alasdair Lindsay
NP Digital
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