Référencement IA : 80,8 % des TPE-PME françaises ne sont pas prêtes

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Baromètre 2026 : 474 sites analysés (10 secteurs, 15 villes). La porte est ouverte aux moteurs d'IA, mais presque rien n'est lisible. Dataset ouvert (DOI).

« Les TPE-PME laissent entrer les robots d'IA, mais ne leur donnent presque rien à lire. La porte est ouverte, la maison est vide — et le trafic IA, lui, est déjà là. » ” — Trésor Kaya, Fondateur Les Créavores

METZ, LORRAINE, FRANCE, July 17, 2026 / EINPresswire.com / -- L'agence web Les Créavores publie le premier baromètre français de la préparation des TPE-PME au référencement par les intelligences artificielles (ChatGPT, Copilot, Perplexity et les moteurs de réponse). Verdict : les petites entreprises laissent entrer les robots d'IA, mais ne leur donnent presque rien à lire.Les chiffres clés du baromètre 2026 :Score moyen de préparation : 48/100 (médiane 49) ; 80,8 % des sites sont sous la barre des 60, et seulement 1,3 % dépassent 80.Seuls 1,3 % des sites bloquent les robots d'IA dans leur robots.txt : l'accès est ouvert à 85,9 % — la porte n'est pas le problème.19,6 % ont un fichier llms.txt, le standard émergent de lisibilité pour les IA — mais 13,3 % seulement en ont un réellement conforme.Navigation « agentique » (la capacité d'un agent IA à naviguer et agir sur le site) : 1,2 critère sur 3 en moyenne, et à peine 5,3 % des sites valident les trois.17,9 % seulement affichent un auteur identifiable, l'un des premiers signaux de confiance repris par les moteurs de réponse.Le trafic IA n'est plus une hypothèse. Sur le propre site de l'agence, les assistants IA (Copilot, Perplexity, ChatGPT) ont envoyé 2,5 fois plus de visites que la recherche Google classique sur les 7 derniers jours mesurés — un basculement que la plupart des TPE-PME n'ont pas encore vu venir.Méthodologie. 474 sites analysés (509 collectés) le 13 juillet 2026, échantillonnés dans le top 10 organique de Google local sur 10 secteurs (avocats, comptables, plombiers, restaurants, santé, immobilier, etc.) et 15 villes françaises. L'analyse porte sur la page d'accueil de chaque site (crawlabilité, structure, signaux de confiance). Le baromètre mesure la préparation (readiness), pas la visibilité constatée dans les réponses des IA. Méthodologie complète et limites assumées publiées avec le baromètre du référencement IA des TPE-PME Données ouvertes. Le jeu de données complet est publié en licence CC-BY 4.0 et déposé de façon pérenne : DOI Zenodo 10.5281/zenodo.21381109, Figshare 10.6084/m9.figshare.32996552, Harvard Dataverse 10.7910/DVN/IIB2AW et data.gouv.fr.Chaque entreprise peut tester gratuitement son propre site avec le scanner qui a produit l'étude.À propos de Les Créavores — Les Créavores est une agence web installée à Metz (Grand Est), spécialisée dans la création de sites et le référencement, y compris l'optimisation pour les moteurs de réponse IA (AEO/GEO). L'agence publie ses données et sa méthodologie en accès ouvert.

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