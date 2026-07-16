SizeEUROPE startet europaweite wissenschaftliche Reihenmessung zum Aufbau des neuen europäischen Körpermaßdatensatzes

Für die Vermessung kommen hochmoderne, berührungslose 3D-Körperscanner zum Einsatz. Innerhalb weniger Sekunden werden mehr als 150 Körpermaße sowie die Körperform jedes Teilnehmers dreidimensional erfasst.

Europäisches sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Aufbau einer neuen anthropometrischen Referenzdatenbasis die von Produkten in Europa verbessern.

„Bei Humanetics sind wir überzeugt: Bessere Produkte beginnen mit einem besseren Verständnis der Menschen. Mit SizeEUROPE schaffen Grundlage dabei unterstützt, Produkte und Lösungen zu entwickeln"” — Karsten Newbury, President, Humanetics Digital

KAISERSLAUTERN, GERMANY, July 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Humanetics hat mit SizeEUROPE eine europaweite wissenschaftliche Reihenmessung gestartet, mit der ein neuer anthropometrischer Referenzdatensatz für die heutige europäische Bevölkerung aufgebaut wird. Das Projekt begegnet einer wachsenden Herausforderung für Forschung und Industrie: Viele Körpermaßdatensätze, die als Grundlage für die Entwicklung von Fahrzeugen, Arbeitsplätzen, Medizinprodukten, Bekleidung und Konsumgütern dienen, sind mehrere Jahrzehnte alt und bilden die heutige Bevölkerung Europas nicht mehr ausreichend ab.„Bei Humanetics sind wir überzeugt: Bessere Produkte beginnen mit einem besseren Verständnis der Menschen. Mit SizeEUROPE schaffen wir eine wissenschaftliche Grundlage, die Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Entscheidungsträger dabei unterstützt, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die heutige europäische Bevölkerung besser widerspiegeln. Bessere Daten über den Menschen führen letztlich zu sichereren, ergonomischeren und inklusiveren Produkten.“-Karsten Newbury, President, Humanetics DigitalDie Datenerhebung hat bereits an den ersten beiden Scanstandorten in Weiterstadt bei Darmstadt und Lille begonnen. Im weiteren Projektverlauf werden zusätzliche Standorte in Europa hinzukommen.„Jede einzelne Teilnahme bringt uns unserem Ziel näher, die Vielfalt der europäischen Bevölkerung realitätsnah abzubilden. Deshalb freuen wir uns über erwachsene Menschen jeden Alters, jeder Körperform und jeder Konfektionsgröße, die Teil von SizeEUROPE werden möchten. Wer in der Nähe von Darmstadt oder Lille lebt, kann mit einer Teilnahme einen wichtigen Beitrag für Forschung, Sicherheit und bessere Passformen leisten.“-Anke Rissiek, Product Manager Body Data Solutions, HumaneticsSizeEUROPE ist die erste länderübergreifende wissenschaftliche Reihenmessung dieser Art in Europa seit vielen Jahren. Mithilfe einer einheitlichen Methodik und einer repräsentativen Stichprobenplanung entsteht ein harmonisierter Datensatz, der Körpermaße und Körperformen verschiedener europäischer Bevölkerungen erstmals direkt vergleichbar macht.Für die Datenerhebung kommen modernste, berührungslose 3D-Bodyscanner zum Einsatz. Innerhalb weniger Sekunden werden mehr als 150 Körpermaße sowie die Körperform dreidimensional erfasst. Ergänzt werden die Messdaten durch einen kurzen Fragebogen. Die Erhebung erfolgt vollständig anonymisiert und nach international anerkannten Standards, darunter ISO 7250, ISO 8559 und ASTM.Der entstehende Referenzdatensatz schafft eine neue wissenschaftliche Grundlage für die europäische Bevölkerung und unterstützt langfristig Forschung, Normung und Produktentwicklung – unter anderem in den Bereichen Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Bekleidung, Möbel sowie persönliche Schutzausrüstung.„Aktuelle anthropometrische Daten sind die Grundlage für bessere Produkte – von Bekleidung über Fahrzeuginnenräume bis hin zu medizinischen Anwendungen und digitalen Menschmodellen. Je aktueller die Daten sind, desto besser können Produkte auf die Menschen abgestimmt werden.“ sagte Frank Mager, Geschäftsführer von Humanetics Digital Europe GmbH. „Unternehmen, die SizeEUROPE frühzeitig unterstützen erhalten Zugang zu einer wissenschaftlich fundierten Datengrundlage und können neue Erkenntnisse bereits während des Projektverlaufs in ihre Entwicklungsprozesse einfließen lassen.“Neben der Teilnahme von Freiwilligen richtet sich SizeEUROPE auch an Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen. Als Projektpartner unterstützen sie den Aufbau einer europaweiten wissenschaftlichen Referenzdatenbasis und profitieren frühzeitig von aktuellen anthropometrischen Daten für Forschung, Produktentwicklung und strategische Entscheidungen.Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesuchtFür die Studie werden derzeit volljährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den ersten Scanstandorten in Deutschland und Frankreich gesucht.Ob Studierende, Berufstätige, Ruheständler oder Menschen, die einen Beitrag zur Forschung leisten möchten – jede Teilnahme zählt. Der berührungslose 3D-Scan dauert nur wenige Sekunden und wird durch einen kurzen Fragebogen ergänzt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hilft dabei, den neuen europäischen Referenzdatensatz aufzubauen und so die Entwicklung sichererer, ergonomischerer und besser passender Produkte für Menschen aller Altersgruppen und Körperformen zu unterstützen.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung finden Interessierte Projektpartner willkommenHumanetics lädt Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen ein, sich als Projektpartner an SizeEUROPE zu beteiligen. Mit ihrer Unterstützung tragen die Partner zum Aufbau des neuen europäischen anthropometrischen Referenzdatensatzes bei und erhalten frühzeitigen Zugang zu wissenschaftlich validierten Daten, die Forschung, Produktentwicklung sowie die Entwicklung sichererer, ergonomischerer und inklusiverer Produkte voranbringen.Über Humanetics (Website: https://www.humaneticsgroup.com/ Humanetics ist ein Industietechnologie-Konzern und ein führender Anbieter von Sicherheitssystemen, Crashtest-Dummys (ATDs), Simulationssoftware (RAMSIS), CAE-Modellen, Modellen des menschlichen Körpers, einem umfassenden Portfolio an Software- und Testlösungen für passive und aktive Sicherheit sowie von Präzisionssensoren, Glasfasertechnologien und Lösungen für die Laser-Materialbearbeitung.

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