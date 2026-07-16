La Gobernadora Hochul Destaca La Primera Moratoria a Nivel Estatal Sobre Nuevos Centros De Datos De Hiperescala Mientras El Apoyo Sigue Creciendo

La gobernadora Kathy Hochul celebró hoy una mesa redonda con líderes estatales, empresariales y locales de todo el estado para destacar su orden ejecutiva, la cual establece la primera moratoria del país sobre nuevos centros de datos de hiperescala, fija los estándares más rigurosos para el desarrollo de estos centros y crea un plan estratégico para apoyar a las localidades. La Gobernadora está suspendiendo temporalmente la emisión de permisos ambientales estatales por un periodo de hasta un año con el fin de elaborar un marco regulatorio líder a nivel nacional que proteja a los usuarios de servicios públicos, al medio ambiente, a la red energética y a las comunidades de todo el estado.

"El progreso no debe conllevar facturas de servicios públicos más elevadas, el agotamiento del suministro de agua ni contaminación acústica; por eso firmé la primera moratoria estatal del país sobre centros de datos de hiperescala", afirmó la gobernadora Hochul. "El estado de Nueva York está listo para liderar el camino, garantizando que tanto los neoyorquinos como los sindicatos tengan voz en este proceso. Como Gobernadora, mi administración seguirá consultando a profesionales y autoridades locales mientras elaboramos el plan estratégico para el desarrollo de centros de datos".

Entre los participantes de la mesa redonda de hoy se encontraban:

Didi Barrett, miembro de la Asamblea y presidenta del Comité de Energía

y presidenta del Comité de Energía Jackie Bray, directora de Operaciones Estatales

directora de Operaciones Estatales Steve Noble , alcalde de la ciudad de Kingston

, alcalde de la ciudad de Kingston Cynthia Young, supervisora del municipio de Malta

supervisora del municipio de Malta Jeff Crist , copropietario de Crist Bro Orchards

, copropietario de Crist Bro Orchards Dan Kelleher , presidente y director ejecutivo de la Oficina Regional de Turismo Sostenible (ROOST)

, presidente y director ejecutivo de la Oficina Regional de Turismo Sostenible (ROOST) Robert Simpson , director ejecutivo de CenterState Corporation for Economic Opportunity (CEO)

, director ejecutivo de CenterState Corporation for Economic Opportunity (CEO) Ned Sullivan , presidente de Scenic Hudson

, presidente de Scenic Hudson Laurie Wheelock , directora ejecutiva de Public Utilities Law Project (PULP)

, directora ejecutiva de Public Utilities Law Project (PULP) Owusu Anane, concejal y coordinador de la mayoría (Majority Whip) del Concejo Municipal de Albany

y coordinador de la mayoría (Majority Whip) del Concejo Municipal de Albany Deshanna Wiggins, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Negra de Albany

El estado de Nueva York está experimentando un crecimiento sin precedentes en la demanda de desarrollo de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial y otras operaciones informáticas. Este aumento de la demanda ha dado lugar a propuestas en todo el estado para la construcción y operación de centros de datos que podrían requerir cantidades masivas de energía y agua para funcionar y refrigerar miles de servidores informáticos.

La senadora estatal Kristen Gonzalez dijo: "La tecnología debería mejorar nuestras vidas, no contaminar nuestra agua, sobrecargar nuestra red eléctrica ni aumentar nuestras facturas de servicios públicos. Como promotora de la Ley de Desarrollo Responsable de Centros de Datos (Responsible Data Center Development Act), he escuchado a neoyorquinos de todo el estado que expresan su preocupación por lo que el auge de los grandes centros de datos podría significar para sus comunidades. Con esta Orden Ejecutiva, la gobernadora Hochul protege a los ciudadanos comunes de Nueva York mediante una moratoria —la primera de su tipo en la nación— sobre la creación de nuevos centros de datos de gran escala. Al darle a nuestro estado tiempo para planificar, podemos garantizar que el desarrollo y la innovación no se produzcan a costa de todos nosotros. Agradezco a la gobernadora por su liderazgo y a la coalición de defensores de la justicia ambiental que han trabajado incansablemente para priorizar a los neoyorquinos y a nuestro medio ambiente".

La miembro de la Asamblea Didi Barrett dijo: "Neoyorquinos de todo el estado han expresado su apoyo a una pausa en la creación de nuevos centros de datos de hiperescala y a la implementación de regulaciones basadas en el sentido común para proteger nuestros recursos naturales, nuestras comunidades y a los usuarios de servicios públicos. Felicito a la gobernadora Hochul por su liderazgo al firmar esta oportuna orden ejecutiva. Es un primer paso fundamental. Aún queda mucho por aprender, debatir y hacer para comprender plenamente el impacto de los centros de datos. Espero seguir colaborando con la gobernadora, la senadora Gonzalez y mis colegas de la Asamblea para asegurar el progreso".

A principios de este año, la Gobernadora ordenó al Departamento de Servicios Públicos (DPS) que iniciara el proceso Energize NY, el cual exigirá a los centros de datos pagar más por su energía o autoabastecerse de ella, lo que permitirá al estado mantener la energía más asequible para los neoyorquinos. Como parte de este proceso, la Gobernadora también ha ordenado al DPS que elabore una Declaración Genérica de Impacto Ambiental (GEIS) para centros de datos, con el fin de garantizar que los nuevos centros que entren en funcionamiento cumplan con estándares uniformes. Durante la elaboración de esta GEIS, que durará hasta un año, se mantendrá una moratoria y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) no emitirá permisos discrecionales que no se consideren completos. El estado utilizará la GEIS para evaluar los posibles impactos ambientales de la construcción y operación de centros de datos en el estado, incluyendo su efecto en la demanda de energía, el uso y la calidad del agua, y la calidad del aire. Una vez que el estado finalice estos estándares, se levantará la moratoria, lo que permitirá que los nuevos proyectos de centros de datos avancen siempre que cumplan con las normas estatales, el código de zonificación y otras aprobaciones locales.

La Gobernadora también ordenó a Empire State Development (ESD) que emita un Marco de Inversión Comunitaria (CIF) en un plazo de 60 días. Este marco proporcionará una guía clara a las entidades locales para ayudarlas a negociar beneficios para la comunidad como parte de cualquier acuerdo para un centro de datos a gran escala, incluyendo mejoras en la infraestructura local, inversiones en cuidado infantil y apoyo financiero directo para su comunidad. El CIF también establecerá marcos que garanticen la participación de los sindicatos y priorizarán los estándares de salario vigente y los acuerdos laborales para proyectos de construcción de centros de datos, contratación local, programas de aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral, con el fin de maximizar los beneficios económicos. Este marco incluirá, además, una fórmula para ayudar a las comunidades a determinar por dónde empezar las negociaciones de inversión. Un resumen del CIF está disponible en el sitio web de ESD , y se invita al público a enviar sus comentarios.

Asimismo, la Gobernadora ordenó al Departamento de Servicios Públicos (DPS) que considere la creación de un Fondo de Aceleración de la Red Eléctrica de Nueva York para exigir a los centros de datos que inviertan en la infraestructura de la red eléctrica del estado, que está envejeciendo, y en las necesidades energéticas, de modo que todos los neoyorquinos se beneficien de un desarrollo responsable. El fondo podría respaldar la adquisición de nuevo suministro de energía limpia y el establecimiento de un fondo de seguros al que los desarrolladores podrían tener que contribuir para protegerse contra grandes cargas especulativas que generan incertidumbre y aumentan los costos. El Departamento de Servicios Públicos (DPS) también considerará enfoques para exigir a los centros de datos que financien nueva generación de electricidad limpia dedicada a sus operaciones, incluyendo, entre otros, recursos energéticos distribuidos en las instalaciones del cliente y almacenamiento de baterías.

Finalmente, la gobernadora Hochul está impulsando legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros de datos en todo el estado.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul se ha asegurado de que Nueva York lidere la nación en innovación y desarrollo de IA. Como parte de su presupuesto para el año fiscal 2025, la gobernadora lanzó Empire AI, una iniciativa líder a nivel nacional para impulsar la investigación de IA en beneficio del público. Este año, lanzó la Comisión FutureWorks para asesorar sobre políticas y acciones del sector privado para proteger la seguridad de los trabajadores y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios económicos de la IA para todos los neoyorquinos. Esta prestigiosa comisión, integrada por expertos líderes a nivel nacional, defensores de los trabajadores y líderes empresariales, tendrá la tarea de asesorar la gobernadora Hochul sobre cómo gestionar la transición hacia la IA, de manera que los beneficios de la IA se compartan entre las familias, los trabajadores y las pequeñas empresas de Nueva York, y no solo entre las grandes corporaciones.

La gobernadora Hochul también implementó medidas de seguridad pioneras a nivel nacional para proteger a los neoyorquinos en línea y garantizar un uso seguro y responsable de la IA en el estado de Nueva York. Entre las iniciativas se incluyen:

La Ley SAFE for Kids y la Ley de Protección de Datos Infantiles, que restringen el contenido adictivo para niños e impiden que los operadores en línea recopilen y moneticen datos infantiles sin su consentimiento informado.

La legislación AI Companion, que establece medidas de seguridad pioneras en el país, derivando las conversaciones de los usuarios sobre autolesiones a recursos de salud mental e interrumpiendo conductas adictivas perjudiciales. La gobernadora también prohibió el material de abuso sexual infantil generado por IA.

La ley de etiquetas de advertencia, recientemente promulgada, que exige a las empresas de redes sociales publicar advertencias sobre el impacto potencial de la plataforma en la salud mental. La Ley de Prácticas Engañosas de IA refuerza la protección contra el uso no autorizado de la imagen/voz y la difusión no autorizada de imágenes íntimas.

Este año, la Ley "Safe by Design" (Seguridad desde el Diseño) impulsada por la Gobernadora fue promulgada como parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2027. Esta ley garantiza que los controles parentales para menores establezcan los niveles más altos de protección en las plataformas de redes sociales y videojuegos más comunes; esto implica que personas mayores de 18 años con las que no exista una conexión previa no podrán comunicarse en privado con los menores, ver su perfil completo ni etiquetarlos en contenidos. Asimismo, la configuración de ubicación estará desactivada por defecto y los niños menores de 13 años deberán contar con la aprobación de sus padres para establecer nuevas conexiones. La normativa también deshabilita ciertas funciones de chatbots de inteligencia artificial en plataformas dirigidas a menores y exige que los padres puedan establecer límites a las transacciones financieras de sus hijos en plataformas de videojuegos en línea, así como consultar el historial de dichas transacciones. Si bien muchas de estas plataformas ya habían reforzado sus medidas de seguridad para menores, en Nueva York esto es ahora una obligación legal que dichas plataformas no podrán flexibilizar con el paso del tiempo.

Además, la Gobernadora Hochul está creando una oficina pionera en su género: la Oficina de Innovación, Gobernanza, Integridad y Confianza Digitales (DIGIT, por sus siglas en inglés). DIGIT actuará como un organismo central y de referencia en materia de seguridad digital y gobernanza tecnológica, diseñando nuevos enfoques y garantizando una aplicación coherente de las normas para proteger a los neoyorquinos en línea, al tiempo que se preserva la posición de Nueva York como un estado que valora e invierte en innovación de vanguardia. Inicialmente, la oficina DIGIT se centrará en regular a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial de frontera, tal como se establece en la Ley RAISE, facilitando una mayor transparencia sobre sus medidas de seguridad y creando un mecanismo para que los desarrolladores notifiquen incidentes de seguridad críticos. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027.