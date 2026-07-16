De Monterrey para el Madison Square Garden: la innovación mexicana llega a uno de los escenarios más icónicos del mundo
Phil X toca la Voltage Da Vinci de Cream Guitars durante la presentación de Bon Jovi en el Madison Square Garden el 12 de julio de 2026.
Phil X junto a la Voltage Da Vinci de Cream Guitars durante la presentación de Bon Jovi en el Madison Square Garden.
Cream Guitars lleva la innovación mexicana al Madison Square Garden con el debut internacional de la Voltage Da Vinci.MONTERREY, NUEVO LEON , MEXICO, July 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cream Guitars presenta su tecnología propietaria junto a Phil X, de la mano de Bon Jovi, durante la más reciente presentación en Nueva York.
Una empresa fundada en Monterrey, México, ha alcanzado un hito poco común dentro de la industria mundial de los instrumentos musicales.
El pasado 12 de julio, la Voltage Da Vinci de Cream Guitars hizo su debut internacional en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en manos de Phil X, durante el concierto Bon Jovi Forever de Bon Jovi.
El instrumento incorpora una tecnología propietaria de pintura electromagnética que permite transformar electrónicamente su apariencia, representando años de inversión en investigación, ingeniería y diseño industrial.
Durante décadas, la industria global de las guitarras ha estado dominada por fabricantes de Estados Unidos, Japón y Europa.
Cream Guitars demuestra que la innovación de clase mundial también puede surgir desde México.
En lugar de competir mediante la imitación, la compañía ha elegido competir a través de propiedad intelectual propia, ingeniería avanzada y una filosofía centrada en crear el futuro de los instrumentos musicales.
El debut de la Voltage Da Vinci en el Madison Square Garden posiciona a Cream Guitars como parte de una nueva generación de compañías que demuestran que la innovación mexicana puede llegar a los escenarios más prestigiosos del mundo mediante la originalidad, la tecnología y la creación de nuevas posibilidades para los músicos.
Marian Figueroa
Cream Guitars
sendmemore@creamguitars.com
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