NCDHHS Recognizes Fourth Anniversary of 988 Suicide and Crisis Lifeline, Expanded Services Improve Access to Mental Health Care in North Carolina

The North Carolina Department of Health and Human Services is recognizing the 4th anniversary of the 988 Suicide and Crisis Lifeline. Since 2022, North Carolinians are reaching out more with usage of 988 more than doubling since launch. Simultaneously, NCDHHS has improved its ability to respond to individuals experiencing a mental health crisis.

988 is available 24 hours a day in English and Spanish by phone, text, or online chat for anyone experiencing depression, emotional distress, a mental health crisis, thoughts of self-harm, or for anyone who simply needs someone to talk to.

Targeted services are available for veterans, and American Sign Language (ASL) services allow deaf and hard of hearing individuals to make video calls.

"The 988 Suicide and Crisis Lifeline offers immediate help to people when they are in crisis," said NC Health and Human Services Secretary Dev Sangvai. "When people call 988, we know they are at their most vulnerable. Experienced, compassionate counselors offer support and direct callers to appropriate resources."

The REAL Crisis Center in Greenville (realcrisis.org),a not-for-profit organization dedicated to providing immediate and ongoing crisis services for anyone in need, free from commitment and at no charge, operates North Carolina’s 988 service.

NCDHHS has taken steps in recent months to enhance 988. In March, NCDHHS launched a real-time dispatch process (Mobile Crisis Dispatch) that allows 988 operators to either send a mobile crisis team or connect the caller directly with a provider and other local resources. The pilot program started in Duplin, Edgecombe, Greene, Halifax, Lenoir, Nash, Sampson, Warren, Wayne and Wilson counties and has since expanded to 27 eastern North Carolina counties.

Also in March, NCDHHS upgraded the Behavioral Health Statewide Central Availability Navigator (BH SCAN) to enable 988 operators to identify available mental health beds in the area. The streamlined communication has reduced wait times and helped people in crisis receive the appropriate level of care faster.

"We continue to find ways to improve the service so callers who need help for themselves or a loved one get it as quickly as possible," said Kelly Crosbie, MSW, LCSW, Assistant Secretary for Mental Health, Developmental Disabilities and Substance Use Services. "Integrating Mobile Crisis Dispatch and BH SCAN into the Suicide & Crisis Lifeline helps ensure all North Carolinians have someone to contact, someone to respond and a safe place to go when they need help."

Since its inception, the 988 Suicide and Crisis Lifeline has become an important part of NCDHHS’ crisis response efforts, with contacts increasing as the service becomes more widely known. In the six months ending May 2026, 988 averaged 15,972 contacts (calls, chats and texts) per month. That represented a 10% increase over the previous six months and is more than double the number of contacts 988 received in its first 12 months of operation.

North Carolina’s Peer Warmline (1-855-PEERS-NC) works in conjunction with 988. Many callers to 988 are referred to the Peer Warmline, which is staffed by Peer Support Specialists who have personal experience with mental health or substance use disorders. NCDHHS recently added chat and text capability to the Peer Warmline.



***



If you or someone you know is struggling with their mental health or need someone to talk to, you are not alone. Resources are available on the NCDHHS Suicide Prevention website for social or family situations, depression, anxiety, panic attacks, thoughts of suicide, alcohol or drug use, or if you just need someone to talk to.

Our Crisis Services Communications Toolkit includes free flyers, posters and other resources to promote and explain crisis services in your community in English and Spanish.

NCDHHS crisis services include mobile crisis teams that can come to you and community crisis centers, which are safe places where you can get help from a licensed clinician, without needing to go to the emergency room.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte hace un reconocimiento al 4º aniversario de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Desde 2022, los habitantes de Carolina del Norte están recurriendo más a la ayuda, el uso de la Línea 988 es ahora más del doble desde su lanzamiento. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) ha mejorado su capacidad para responder a las personas que experimentan una crisis de salud mental.

La Línea 988 está disponible las 24 horas del día en inglés y español por teléfono, mensaje de texto o chat en línea para cualquier persona que experimente depresión, angustia emocional, una crisis de salud mental, pensamientos de autolesión o para cualquier persona que simplemente necesite a alguien con quien hablar.

Hay servicios específicos disponibles para los veteranos, y los servicios de lenguaje de señas estadounidense (ASL, por sus siglas en inglés) permiten a las personas sordas e hipoacúsicas hacer videollamadas.

"La Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis ofrece ayuda inmediata a las personas cuando están en crisis", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai. "Cuando las personas llaman al 988, sabemos que están en su momento más vulnerable. Los consejeros experimentados y compasivos ofrecen apoyo y dirigen a las personas que llaman a los recursos apropiados".

El centro de crisis, REAL Crisis Center, en Greenville (realcrisis.org), una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar servicios de crisis inmediatos y continuos para cualquier persona que lo necesite, sin compromiso y sin cargo, opera el servicio de la Línea 988 de Carolina del Norte.

El NCDHHS ha tomado medidas en los últimos meses para mejorar la Línea 988. En marzo, el NCDHHS lanzó un proceso de despacho de servicios en tiempo real (Servicio móvil de respuesta ante crisis [Mobile Crisis Dispatch]) que permite a los operadores de la Línea 988 enviar un equipo móvil de respuesta ante crisis o conectar a la persona que llama directamente con un proveedor y otros recursos locales. El programa piloto comenzó en los condados de Duplin, Edgecombe, Greene, Halifax, Lenoir, Nash, Sampson, Warren, Wayne y Wilson, y desde entonces se ha expandido a 27 condados del este de Carolina del Norte.

También en marzo, el NCDHHS actualizó el Navegador Central de Disponibilidad de Salud Conductual en el Estado (BH SCAN, por sus siglas en inglés) para permitir a los operadores de la Línea 988 identificar las camas de salud mental disponibles en el área. La comunicación simplificada ha reducido los tiempos de espera y ha ayudado a las personas en crisis a recibir el nivel adecuado de atención más rápido.

"Seguimos encontrando formas de mejorar el servicio para que las personas que llaman que necesitan ayuda para sí mismas o para un ser querido la reciban lo más rápido posible", dijo Kelly Crosbie, MSW, LCSW, subsecretaria de Servicios de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Uso de Sustancias. "La integración del Servicio móvil de respuesta ante crisis y el BH SCAN en Línea de Prevención del Suicidio y Crisis ayuda a garantizar que todos los habitantes de Carolina del Norte tengan a alguien con quien ponerse en contacto, alguien que responda y un lugar seguro al que acudir cuando necesiten ayuda".

Desde su creación, la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis se ha convertido en una parte importante de los esfuerzos de respuesta a las crisis del NCDHHS, y los contactos aumentan a medida que el servicio se hace más conocido. En los seis meses que terminaron en mayo de 2026, la Línea 988 promedió 15,972 contactos (llamadas, chats y mensajes de texto) por mes. Eso representó un aumento del 10 % a los seis meses anteriores y es más del doble del número de contactos recibidos por la Línea 988 en sus primeros 12 meses de operación.

La línea de ayuda entre pares, Peer Warmline de Carolina del Norte (1-855-PEERS-NC), funciona en conjunto con la Línea 988. Muchas personas que llaman al 988 son remitidas a la Peer Warmline, que cuenta con especialistas en apoyo entre pares que tienen experiencia personal con trastornos de salud mental o por uso de sustancias. El NCDHHS ha añadido recientemente a la Peer Warmline las opciones de chat y texto.



***



Si usted o alguien que conoce está luchando con la salud mental o necesita a alguien con quien hablar, no está solo. Los recursos están disponibles en el sitio web de Prevención del Suicidio del NCDHHS para situaciones sociales o familiares, depresión, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos de suicidio, uso de alcohol o drogas, o si solo necesita a alguien con quien hablar.

Nuestro Kit de herramientas de comunicación sobre los servicios de respuesta a crisis incluye folletos gratuitos, carteles y otros recursos para promover y explicar los servicios de respuesta a crisis en su comunidad, en inglés y en español.

Los servicios de respuesta a crisis del NCDHHS incluyen equipos móviles de respuesta a crisis que pueden acudir a usted y centros comunitarios de respuesta a crisis, que son lugares seguros donde puede recibir ayuda de un profesional clínico, sin necesidad de ir a la sala de emergencias.