La Gobernadora Hochul Presenta la Propuesta Ganadora para Transformar un Terreno Subutilizado de Hell's Kitchen, Cerca del Museo Intrepid, en un Dinámico Desarrollo de Uso Mixto con Más de 1,100 Nuevas Viviendas

La gobernadora Kathy Hochul presentó hoy la propuesta seleccionada para reurbanizar el 621 de West 45th Street, un terreno propiedad del Estado en el barrio de Hell's Kitchen, en Manhattan, que actualmente se utiliza como estacionamiento en superficie para el Museo Intrepid. La propuesta —presentada por un equipo de desarrollo liderado por The Gotham Organization, Fisher Brothers y MURAL Real Estate Group— transformaría uno de los terrenos sin desarrollar más grandes del extremo oeste de Manhattan en 1,127 nuevas viviendas, ampliaría el complejo público del Museo Intrepid y reforzaría los activos frente al agua existentes en el vecindario con nuevos espacios abiertos de acceso público.

"El extremo oeste de Manhattan tiene una historia rica como comunidad dinámica e inclusiva, y esta propuesta dará continuidad a ese legado construyendo un futuro más asequible", dijo la gobernadora Hochul. "Al transformar un estacionamiento propiedad del Estado en más de 1,100 nuevas viviendas —con cientos de unidades permanentemente asequibles y oportunidades de vivienda en propiedad— estamos atacando directamente la escasez de vivienda y, al mismo tiempo, fortaleciendo una de las grandes instituciones culturales de Nueva York. Esto es lo que se puede lograr cuando ponemos los terrenos del Estado al servicio de los neoyorquinos".

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, dijo: "La propuesta demuestra lo que es posible cuando reimaginamos un activo estatal subutilizado para satisfacer las necesidades más apremiantes de los neoyorquinos. Este proyecto ofrece viviendas asequibles a la escala que exige el momento actual, crea empleos bien remunerados, amplía una institución cultural muy apreciada y aprovecha los activos existentes del vecindario frente al río mediante la creación de nuevos espacios abiertos de acceso público. Empire State Development espera colaborar con el equipo de desarrollo y con los socios estatales y locales para impulsar un proyecto que honre el legado del Intrepid y fortalezca el futuro de Hell's Kitchen".

Marie Therese Dominguez, comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT), dijo: "El NYSDOT se enorgullece de contribuir a la inversión sin precedentes de la gobernadora Hochul en vivienda e infraestructura en todo el estado de Nueva York. Este proyecto visionario en la calle West 45, a lo largo del río Hudson, ilustra el compromiso de la gobernadora de abordar las necesidades de vivienda y asequibilidad de los neoyorquinos. Además, el proyecto se construirá en terrenos actualmente propiedad del NYSDOT y proporcionará a la comunidad un espacio público abierto muy necesario, así como una experiencia mejorada para los visitantes de la zona ribereña que acudan al imprescindible Museo Intrepid".

El complejo se levantará en un terreno de aproximadamente 50,584 pies cuadrados, situado a lo largo del frente de manzana este de la Duodécima Avenida (Twelfth Avenue), entre las calles West 45 y West 46; actualmente, este espacio se utiliza como estacionamiento y se encuentra justo enfrente del Museo Intrepid y a pocos pasos del Hudson River Park.

La propuesta contempla dos torres conectadas y un total de 1,127 viviendas destinadas a una amplia variedad de neoyorquinos. De estas viviendas, 338 —el 30 por ciento del total de unidades— serían asequibles y estarían dirigidas a personas y familias con ingresos de entre el 40 y el 130 por ciento de la mediana de ingresos del área. La propuesta también incluye una proporción significativa de viviendas para ingresos medios, asequibles para maestros, enfermeros y personal de primera respuesta, así como un componente de condominios en venta que incluye unidades de propiedad con restricciones de ingresos.

El proyecto también aportará nuevos espacios comerciales para el vecindario y plazas de estacionamiento de reemplazo para el Museo Intrepid, con un plan de ejecución por fases que garantiza que el estacionamiento del museo no sufra interrupciones durante la construcción. Más allá de la vivienda, el proyecto ampliaría la presencia pública del Museo Intrepid hacia el este, cruzando la autopista West Side Highway, mediante el nuevo "Intrepid Concourse": una instalación comunitaria para el Museo de aproximadamente 22,000 pies cuadrados que incluye un nuevo centro de visitantes, un centro educativo de disciplinas STEM y una cafetería. La propuesta también contempla la creación del Intrepid Park, un espacio público al aire libre de unos 9,800 pies cuadrados conectado con la pasarela elevada del Museo, que ofrece zonas ajardinadas para actividades y eventos, así como vistas al río Hudson tanto para los residentes como para los visitantes.

El equipo de desarrollo, que incluye a MURAL Real Estate Group como empresa certificada como MWBE (Empresa Propiedad de Minorías y Mujeres), se ha comprometido a fomentar la participación activa de empresas propiedad de minorías y mujeres, así como de empresas propiedad de veteranos con discapacidad, y a contratar personal local durante toda la construcción y las operaciones. El equipo también se ha comprometido a rehabilitar el terreno, que históricamente formó parte de una planta de gas manufacturado, cumpliendo con los más altos estándares ambientales, incluyendo la solicitud de inscripción en el Programa de Limpieza de Terrenos Contaminados del Estado de Nueva York.

El representante Jerry Nadler dijo: “Siempre he apoyado la reurbanización de este terreno, y esta propuesta materializa esa visión. Más de 1,100 viviendas nuevas, incluyendo 338 unidades asequibles para familias con ingresos entre el 40 % y el 130 % del ingreso medio del área, con viviendas accesibles para los maestros, enfermeros y personal de emergencia que mantienen esta ciudad en funcionamiento. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por su liderazgo al impulsar este proyecto. Me complace que este plan fortalezca la presencia del Museo Intrepid en lugar de desplazarlo, añadiendo un nuevo centro de visitantes, un centro STEM y un parque público, a la vez que preserva el estacionamiento y el acceso peatonal del Museo durante toda la construcción. Este es un uso inteligente de uno de los últimos grandes terrenos sin urbanizar en el extremo oeste de la ciudad”.

El senador estatal Erik Bottcher dijo: “Esta propuesta transformaría un terreno subutilizado en una importante fuente de vivienda para los neoyorquinos, con 1,127 nuevas viviendas, incluyendo 338 unidades asequibles para familias con diversos niveles de ingresos. El proyecto también crearía oportunidades de acceso a la vivienda propia a precios accesibles, añadiría espacios abiertos de acceso público, ampliaría las instalaciones educativas y culturales conectadas con el Museo Intrepid y fomentaría el empleo local. Al aumentar la oferta de vivienda e invertir en el patrimonio comunitario, este proyecto representa el tipo de desarrollo planificado que se necesita para abordar los problemas de asequibilidad de la vivienda en Nueva York y fortalecer el West Side para los residentes actuales y futuros. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, a la presidenta del Comité de Vivienda de la Asamblea, Linda Rosenthal, a la Junta Comunitaria 4 y a todos los que contribuyeron a que esto fuera posible”.

La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: “Construir más viviendas es absolutamente imprescindible. Durante años, he instado a nuestros gobiernos federal, estatal y local a priorizar la construcción de viviendas asequibles en terrenos baldíos, y agradezco que la gobernadora Hochul haya atendido este llamado. La incorporación de más de 1,000 nuevos apartamentos a mi distrito de la Asamblea en Manhattan, el 30% de los cuales serán asequibles para los neoyorquinos, es una excelente noticia para quienes luchan por salir adelante económicamente en la ciudad. Me enorgullece haberme asociado con la Junta Comunitaria 4 de Manhattan, el Intrepid y las partes interesadas locales para garantizar que este proyecto se haga realidad, y como presidenta del Comité de Vivienda de la Asamblea, continuaré luchando para construir más proyectos como este, preservar nuestro parque de viviendas asequibles existente y proteger a todos aquellos que viven al borde del desalojo en Nueva York”.

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo: “Manhattan enfrenta una crisis histórica de vivienda que exige medidas urgentes. Me entusiasma que la gobernadora Hochul respalde la transformación de un terreno subutilizado en Hell’s Kitchen en más de 1,100 nuevos apartamentos, incluyendo 338 unidades asequibles. Además de crear viviendas muy necesarias, me complace ver que este terreno ampliará el complejo del Museo Intrepid y, al mismo tiempo, creará un nuevo parque público para el disfrute de todos los residentes de Manhattan. Espero seguir colaborando con la gobernadora Hochul, Empire State Development, mis colegas electos y la Junta Comunitaria 4 para contribuir a la construcción de más viviendas para los habitantes de Manhattan”.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Carl Wilson, dijo: “Esta propuesta representa una oportunidad increíble para combatir nuestra crisis de vivienda, transformando terrenos públicos subutilizados en nuevas viviendas, incluyendo cientos de apartamentos permanentemente asequibles. Esto se logra al tiempo que se amplían nuestros espacios públicos compartidos y nuestra zona costera. Este terreno ha sido poco más que un estacionamiento en el corazón de Hell's Kitchen durante demasiado tiempo. Necesitamos proyectos audaces como este que proporcionen viviendas para familias trabajadoras, apoyen empleos sindicalizados bien remunerados y fortalezcan nuestros barrios. Espero con interés trabajar con la Gobernadora, el equipo de desarrollo y nuestra comunidad para garantizar que este proyecto refleje las necesidades y prioridades de Hell's Kitchen y el West Side”.

David Picket, director y CEO de Gotham Organization, dijo: “Durante décadas, Gotham ha colaborado con el gobierno, organizaciones comunitarias e instituciones con una misión social en el lado oeste de Manhattan para ofrecer viviendas que beneficien a los neoyorquinos de todos los niveles de ingresos, y este proyecto se basa en ese legado. Este desarrollo transformador proporcionará cientos de viviendas asequibles de forma permanente, incluyendo viviendas para veteranos y oportunidades para que las personas de ingresos medios accedan a la vivienda propia, al tiempo que creará un espacio cívico dinámico que beneficiará tanto a los residentes como al vecindario circundante. Agradecemos a la gobernadora Hochul su liderazgo y compromiso con la ampliación de las oportunidades de vivienda, y esperamos trabajar junto a nuestros socios para hacer realidad esta ambiciosa visión”.

Winston Fisher, socio de Fisher Brothers, dijo: “Este proyecto refleja lo que se puede lograr cuando el liderazgo público y la colaboración del sector privado se unen para crear valor duradero para los neoyorquinos. El Museo Intrepid siempre ha ocupado un lugar especial en la familia Fisher y nos enorgullece haber sido seleccionados, junto con nuestros socios, para reinventar este dinámico emplazamiento. El ambicioso programa de vivienda de la gobernadora Hochul apoya directamente nuestra capacidad para transformar este espacio subutilizado en una vibrante comunidad de uso mixto que ofrece viviendas muy necesarias, amplía el acceso a una de las grandes instituciones culturales de la ciudad de Nueva York y crea nuevos y dinámicos espacios públicos a lo largo del paseo marítimo”.

El presidente y director ejecutivo de MURAL Real Estate Partners, Robert Zeigler, dijo: “Las grandes ciudades se forjan con proyectos que van más allá de ocupar un terreno: crean oportunidades. Nos enorgullece unirnos a Gotham Organization, Fisher Brothers, el Museo Intrepid y el Estado de Nueva York para impulsar una visión que integra vivienda, cultura y espacio público, generando un valor duradero. Este proyecto refleja el poder de la colaboración, que une a los sectores público y privado en torno a un propósito común: fortalecer los barrios, ampliar el acceso y construir espacios que beneficien a los neoyorquinos durante generaciones”.

La presidenta del Museo Intrepid, Susan Marenoff-Zausner, dijo: “Nos entusiasma formar parte de un proyecto de desarrollo tan vital para la ciudad de Nueva York y agradecemos la visión de la gobernadora Hochul para el barrio y su confianza en la misión del Museo. Nos complace colaborar con empresas líderes que se distinguen por su excelencia y comparten nuestra convicción en la comunidad. Este proyecto nos permite ampliar nuestros galardonados programas educativos, por los que el Museo Intrepid es reconocido y que han tenido un gran impacto en la juventud de la ciudad”.

Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La Gobernadora Hochul está comprometido con abordar la crisis de vivienda en Nueva York y lograr que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. El proyecto se basa en la audaz visión de la Gobernadora de ampliar la oferta de vivienda del estado mediante medidas innovadoras como el Programa de Comunidades Pro-Vivienda y la Orden Ejecutiva 30, que promueven soluciones que eliminan barreras para impulsar el desarrollo tan necesario. Desde que asumió el cargo, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda y hacerla más asequible mediante el lanzamiento de un Plan Integral de Vivienda quinquenal de 25 mil millones de dólares, la promulgación del acuerdo de vivienda más importante en décadas, la implementación de nuevas protecciones para inquilinos y propietarios, y la obtención de un fondo de capital de 500 millones de dólares para construir hasta 15,000 nuevas viviendas en propiedades estatales subutilizadas.

La agenda "Que Construyan" de la Gobernadora Hochul acelerará el desarrollo de vivienda e infraestructura, al tiempo que reducirá los costos mediante una serie de reformas trascendentales. Las modificaciones de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental (SEQRA) de Nueva York, incluidas en el Presupuesto del Año Fiscal 2027, junto con las medidas ejecutivas, agilizarán categorías críticas de proyectos que, si bien se ha determinado sistemáticamente que no generan impactos ambientales significativos, durante demasiado tiempo se han visto obstaculizados por la burocracia y han sufrido largas demoras.

El Presupuesto del Año Fiscal 2027 completa el Plan de Vivienda quinquenal de la Gobernadora para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de otras 50,000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81,000 viviendas asequibles. El Presupuesto también invierte $250 millones en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, el Presupuesto del Año Fiscal 2027 refuerza aún más las protecciones esenciales para inquilinos y propietarios.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development (ESD) es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, apoya la equidad en el acceso a banda ancha a través de la oficina ConnectALL y fomenta la fuerza laboral del futuro mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de nueva generación —como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan crecer en el estado de Nueva York, opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar, y promociona los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conecte con ESD en LinkedIn, Facebook y X.

Acerca de Gotham Organization

Gotham cuenta con más de 110 años de experiencia en la construcción y el desarrollo de edificios de uso mixto de alta calidad en todo Nueva York. La larga trayectoria de éxito de Gotham en el desarrollo de viviendas para residentes de ingresos bajos, moderados y medios en la ciudad de Nueva York es posible gracias a colaboraciones exitosas con organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro y propietarios de inmuebles. Tras las fases de desarrollo y construcción, la división interna de gestión de propiedades de Gotham asume la gestión continua del edificio y de la comunidad, creando entornos dinámicos y atractivos en los vecindarios donde construye.

Acerca de Fisher Brothers

Durante más de un siglo, Fisher Brothers se ha distinguido por la innovación inmobiliaria, desarrollando, poseyendo y operando espacios únicos que permiten a las personas prosperar. Desde diseños arquitectónicos de vanguardia hasta instalaciones artísticas que definen el carácter del vecindario, Fisher Brothers aprovecha cada activo inmobiliario para crear espacios singulares donde las personas pueden vivir, trabajar y disfrutar de su tiempo libre. Actualmente, Fisher Brothers posee y opera activos comerciales, residenciales y de comercio minorista experiencial en la ciudad de Nueva York, Las Vegas, Washington D. C. y Miami. Para obtener más información sobre Fisher Brothers, visite el sitio web de la empresa en www.fisherbrothers.com.

Acerca de MURAL Real Estate Partners

MURAL Real Estate Partners es una empresa privada propietaria, operadora y promotora inmobiliaria con amplia experiencia en adquisiciones, operaciones y desarrollo centrados en el sector minorista, así como en la gestión de entornos complejos de uso mixto. Con sede en Nueva York (NY), la firma se centra en la gestión a largo plazo y el reposicionamiento de activos comerciales a gran escala en todo Estados Unidos. MURAL colabora con municipios, organismos públicos, instituciones cívicas y actores locales para llevar a cabo estrategias de inversión rigurosas que fomenten la vitalidad económica, la resiliencia comunitaria y resultados duraderos para los vecindarios.

Sobre el Intrepid Museum

El Intrepid Museum, una organización privada sin fines de lucro, ocupa un lugar destacado en el panorama cultural de la ciudad de Nueva York. Fundado en 1982 tras la adquisición del histórico portaaviones de la Segunda Guerra Mundial *Intrepid* —declarado Monumento Histórico Nacional y pieza central de su colección—, el museo recibe anualmente a más de un millón de visitantes de todo el mundo. Su misión es promover la comprensión de la intersección entre historia e innovación para honrar a nuestros héroes, educar al público e inspirar a las generaciones futuras.