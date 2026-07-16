Star Micronics lanza el controlador multiinterfaz mC-Connect™ Drawer para un control versátil de cajones portamonedas
EINPresswire.com/ -- Star Micronics, proveedor internacional de soluciones de hardware para TPV, ha lanzado mC-Connect™ Drawer, un dispositivo con cuatro interfaces diferentes que permite controlar cajones portamonedas con conectividad Bluetooth (BLE), WLAN, Ethernet y USB.
El dispositivo mC-Connect Drawer, diseñado para facilitar despliegues de TPV en múltiples ubicaciones y flujos de trabajo gestionados mediante API con una sola solución escalable, permite un control directo de cajones portamonedas desde tablets, dispositivos móviles y sistemas de TPV con o sin conexión a una impresora de TPV fija. Gracias a la disponibilidad de conectividad múltiple en un solo controlador de cajones portamonedas compacto, el dispositivo permite actualizar fácilmente las configuraciones de TPV existentes a una solución de gestión de efectivo totalmente conectada en red o inalámbrica.
El mC-Connect Drawer, compatible con cualquier cajón portamonedas RJ12 estándar, cabe en espacios limitados y se integra perfectamente en diversos entornos de retail, con sistema mejorado de montaje magnético y gestión de cable racionalizada para lograr una instalación rápida y segura.
Es posible conectar múltiples dispositivos mPOS a la misma cajón portamonedas para ofrecer mayor flexibilidad a las tiendas y mejorar el servicio al cliente, mientras que la conectividad Bluetooth Low Energy integrada garantiza que las cajones portamonedas repartidas por la tienda se abran de manera segura dentro de un alcance especificado. El mC-Connect Drawer también puede alimentarse mediante puertos USB de baja potencia o incluso una batería portátil para establecimientos móviles o ambulantes.
El mC-Connect Drawer, que proporciona control para múltiples cajones portamonedas y monitorización de estado en tiempo real, permite a los retailers monitorizar de manera independiente la desconexión de cajones, así como los eventos de apertura y cierre, para prevenir pérdidas. Los informes de estado pueden integrarse con software existente y sistemas de seguridad de red si es preciso.
Mark Lloyd, Director y Manager General de Star Micronics EMEA, ha señalado lo siguiente: «La infraestructura de las tiendas se está adaptando al cambio de los sistemas de TPV fijos a la flexibilidad de los TPV móviles. Esto está provocando un aumento de la demanda de soluciones de TPV versátiles que ofrezcan una gama de opciones de conectividad. El nuevo mC-Connect Drawer de Star responde a esta necesidad proporcionando control adaptable y fiable de cajones portamonedas, además de monitorización de estado en tiempo real, para diversos entornos de tienda.»
Información sobre Star Micronics
Creada en 1947, Star Micronics es uno de los mayores fabricantes de impresoras del mundo y cuenta con instalaciones de producción, marketing y soporte en todo el mundo. Star Micronics, que cuenta con una plantilla de más de 1500 empleados y un volumen de negocio que supera los £400 millones, ha desarrollado una cartera de impresoras TPV que incluye mecanismos e impresoras térmicas y matriciales de puntos diseñadas para la producción de códigos de barras, tickets, recibos y etiquetas. La contrastada tecnología de Star también se utiliza en la instalación de mecanismos de impresión para entornos de kioscos multimedia. La gama de Star Micronics está disponible en todo el mundo a través de un canal de distribución integrado por distribuidores y concesionarios.
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Para obtener más información, visite www.Star-EMEA.com o póngase en contacto con:
Claire Smith
PR Manager
Star Micronics EMEA
E-Mail: csmith@Star-EMEA.com
Ms Claire Smith
El dispositivo mC-Connect Drawer, diseñado para facilitar despliegues de TPV en múltiples ubicaciones y flujos de trabajo gestionados mediante API con una sola solución escalable, permite un control directo de cajones portamonedas desde tablets, dispositivos móviles y sistemas de TPV con o sin conexión a una impresora de TPV fija. Gracias a la disponibilidad de conectividad múltiple en un solo controlador de cajones portamonedas compacto, el dispositivo permite actualizar fácilmente las configuraciones de TPV existentes a una solución de gestión de efectivo totalmente conectada en red o inalámbrica.
El mC-Connect Drawer, compatible con cualquier cajón portamonedas RJ12 estándar, cabe en espacios limitados y se integra perfectamente en diversos entornos de retail, con sistema mejorado de montaje magnético y gestión de cable racionalizada para lograr una instalación rápida y segura.
Es posible conectar múltiples dispositivos mPOS a la misma cajón portamonedas para ofrecer mayor flexibilidad a las tiendas y mejorar el servicio al cliente, mientras que la conectividad Bluetooth Low Energy integrada garantiza que las cajones portamonedas repartidas por la tienda se abran de manera segura dentro de un alcance especificado. El mC-Connect Drawer también puede alimentarse mediante puertos USB de baja potencia o incluso una batería portátil para establecimientos móviles o ambulantes.
El mC-Connect Drawer, que proporciona control para múltiples cajones portamonedas y monitorización de estado en tiempo real, permite a los retailers monitorizar de manera independiente la desconexión de cajones, así como los eventos de apertura y cierre, para prevenir pérdidas. Los informes de estado pueden integrarse con software existente y sistemas de seguridad de red si es preciso.
Mark Lloyd, Director y Manager General de Star Micronics EMEA, ha señalado lo siguiente: «La infraestructura de las tiendas se está adaptando al cambio de los sistemas de TPV fijos a la flexibilidad de los TPV móviles. Esto está provocando un aumento de la demanda de soluciones de TPV versátiles que ofrezcan una gama de opciones de conectividad. El nuevo mC-Connect Drawer de Star responde a esta necesidad proporcionando control adaptable y fiable de cajones portamonedas, además de monitorización de estado en tiempo real, para diversos entornos de tienda.»
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Creada en 1947, Star Micronics es uno de los mayores fabricantes de impresoras del mundo y cuenta con instalaciones de producción, marketing y soporte en todo el mundo. Star Micronics, que cuenta con una plantilla de más de 1500 empleados y un volumen de negocio que supera los £400 millones, ha desarrollado una cartera de impresoras TPV que incluye mecanismos e impresoras térmicas y matriciales de puntos diseñadas para la producción de códigos de barras, tickets, recibos y etiquetas. La contrastada tecnología de Star también se utiliza en la instalación de mecanismos de impresión para entornos de kioscos multimedia. La gama de Star Micronics está disponible en todo el mundo a través de un canal de distribución integrado por distribuidores y concesionarios.
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