Star Micronics präsentiert mC-Connect™ Drawer mit mehreren Schnittstellen zur flexiblen Kassenschubladen-Steuerung

Star mC-Connect Drawer

STOKE MANDEVILLE, UNITED KINGDOM, July 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, der internationale Anbieter von POS-Hardwarelösungen, hat mC-Connect™ Drawer auf den Markt gebracht. Das Gerät bietet vier verschiedene Schnittstellen zur Steuerung von Kassenschubladen über Bluetooth (BLE), WLAN, Ethernet und USB.Der mC-Connect Drawer ermöglicht den Einsatz mobiler POS-Systeme, standortübergreifender Installationen und API-gesteuerter Prozesse - mit einer einzigen, skalierbaren Lösung. Es ermöglicht eine direkte Steuerung über Tablets, Mobilgeräte und POS-Systeme mit oder ohne Verbindung zu einem stationären POS-Drucker. Der kompakte Kassenschubladen-Controller bietet mehrere Anbindungsmöglichkeiten und ermöglicht so die einfache Aufrüstung vorhandener POS-Systeme zu einer vollständig vernetzten oder drahtlosen Kassenmanagement-Lösung.Der mC-Connect Drawer ist mit Standard-RJ12-Kassenschubladen kompatibel. Dank seines kompakten Designs eignet er sich ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und lässt sich nahtlos in unterschiedlichste Einzelhandelsumgebungen integrieren. Das verbesserte Magnetbefestigungssystem mit optimierter Kabelführung ermöglicht eine schnelle, sichere Installation.Mehrere mPOS-Geräte können mit derselben Kassenschublade verbunden werden, um einen flexiblen Einsatz im Laden und einen besseren Kundenservice zu ermöglichen. Integriertes Bluetooth Low Energy stellt sicher, dass die Kassenschubladen im Laden in einem festgelegten Bereich sicher geöffnet werden können. mC-Connect Drawer kann auch über USB-Anschlüsse mit geringer Leistung oder sogar über eine Powerbank mit Strom versorgt werden, was für mobile Verkaufsstellen oder Pop-up-Stores ideal ist.mC-Connect Drawer ermöglicht die Steuerung mehrerer Kassenschubladen sowie die Status-Überwachung in Echtzeit. So können Einzelhändler zur Verlustprävention sowohl das Abtrennen als auch das Öffnen/Schließen von Kassenschubladen unabhängig voneinander überwachen. Statusberichte können bei Bedarf in vorhandene Software und Netzwerksicherheitssysteme integriert werden.Mark Lloyd, Director und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte dazu: „Da es im Einzelhandel einen Trend von stationären POS-Systemen hin zu flexiblen mobilen Kassensystemen gibt, ändert sich die Ladeninfrastruktur. Dadurch steigt die Nachfrage nach vielseitigen POS-Lösungen mit mehreren Anbindungsmöglichkeiten. Star hat mit der Einführung der neuen mC-Connect Drawer darauf reagiert, die eine flexible, zuverlässige Kassenschubladen-Steuerung und Echtzeit-Statusüberwachung für eine Vielzahl von Ladenumgebungen bietet.”Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einrichtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com oder wenden Sie sich an:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEAE-Mail: csmith@Star-EMEA.com

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