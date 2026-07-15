Book Closing for the August 18th Primary Election / Cierre de registros para las elecciones primarias del 18 de agosto

El cierre del registro electoral para las elecciones primarias del 18 de agosto de 2026 se aproxima rápidamente. El lunes 20 de julio de 2026 es el último día para inscribirse para votar o cambiar su afiliación partidista si tiene previsto votar en las elecciones primarias.

Florida es un estado de elecciones primarias cerradas. Esto significa que, en una elección primaria, usted recibirá una boleta electoral de acuerdo con el partido en el que esté inscrito. Si está inscrito en un partido minoritario o no tiene afiliación partidista, recibirá una boleta no partidista. En una elección general, la afiliación partidista no es un factor determinante; usted puede votar por cualquier candidato, independientemente de su afiliación partidista.

Los votantes registrados pueden verificar su estado de votante en nuestro sitio web www.HernandoVotes.gov.

¡Los votantes ahora pueden registrarse para votar en línea! El registro de votante en línea está disponible a través de nuestro sitio web www.HernandoVotes.gov., seleccionando la opción "Register to Vote" (Registrarse para votar). Las solicitudes de registro de votante están disponibles en la Oficina de la Supervisora de Elecciones, en las bibliotecas públicas, en las oficinas del condado, en el ayuntamiento o en cualquier agencia estatal que brinde asistencia pública. Las solicitudes también están disponibles en el sitio web de la Supervisora de Elecciones, en www.HernandoVotes.gov. Las solicitudes completadas deben estar firmadas y fechadas (o contar con el matasellos postal), y deben ser entregadas en la Oficina de la Supervisora de Elecciones antes del cierre de operaciones del día 20 de julio de 2026.

Es importante mantener actualizada su información de votante. La información que usted proporciona determina su precinto electoral y su elegibilidad para votar. De conformidad con el Estatuto de Florida 97.055, los registros electorales se cierran el día 29 anterior de cada elección. Una vez cerrados los registros electorales, las solicitudes de registro de votantes y los cambios de afiliación partidista solo podrán aceptarse únicamente a efectos de elecciones posteriores.

La Supervisora LaVancher les recuerda a los votantes que confíen en la Oficina de la Supervisora de Elecciones como su fuente confiable de información relacionada con las elecciones. Se recomienda a los votantes a verificar la información visitando www.HernandoVotes.gov o llamando al 352-754- 4125.