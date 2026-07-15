TRIPADVISOR OTORGA A KUZÁ BEACH & ADVENTURE PARK PREMIO TRAVELERS' CHOICE® 2026
Explora KUZÁ, el primer y único parque temático de Cozumel, creado para amantes de la adrenalina, fanáticos de la playa y familias que buscan diversión. Este es el lugar donde el espíritu de Cozumel vive para siempre.
TRIPADVISOR OTORGA A KUZÁ BEACH & ADVENTURE PARK PREMIO TRAVELERS' CHOICE® 2026COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, July 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kuzá Beach & Adventure Park fue distinguido por Tripadvisor, la plataforma de orientación para viajeros más grande del mundo, con el reconocimiento Travelers' Choice® 2026, un galardón que lo posiciona entre el 10 % de las mejores experiencias y atracciones a nivel internacional.
Este prestigioso reconocimiento, otorgado al parque de aventuras del Caribe Mexicano, se basa exclusivamente en las opiniones y reseñas auténticas de viajeros nacionales e internacionales que visitaron el parque y compartieron sus experiencias en Tripadvisor durante un periodo de 12 meses. El premio distingue a los destinos y experiencias que mantienen de manera constante altos niveles de satisfacción y excelencia en el servicio.
“Recibir el reconocimiento de Tripadvisor nos llena de orgullo y de una enorme gratitud. Este premio tiene un significado muy especial porque proviene de los visitantes que viven la experiencia en Kuzá. El Travelers' Choice 2026 es uno de los premios más codiciados en el sector de viajes y obtenerlo este año nos inspira a seguir innovando y elevando nuestros estándares para que cada visitante se lleve un recuerdo extraordinario de Cozumel y del Caribe Mexicano", afirmó Leyla Osorio, CEO de Global Cruises.
En ese sentido, añadió que “cada reseña positiva refleja el compromiso, la pasión y la dedicación de todo el equipo de Kuzá por ofrecer un servicio excepcional y experiencias memorables a cada uno de sus visitantes”.
La Directora de Comunicaciones de Tripadvisor Group, Laurel Greatrix resaltó que los premios de Tripadvisor son considerados por millones de viajeros como una guía confiable para descubrir los mejores destinos y experiencias del mundo por lo que felicitó a Kuzá por obtener un lugar entre el porcentaje superior de establecimientos a nivel mundial.
“Este reconocimiento refleja la impresión duradera que Kuzá Beach & Adventure Park ha dejado en los viajeros que se tomaron el tiempo de compartir una reseña positiva sobre su experiencia. Esperamos que este reconocimiento inspire a aún más visitantes a descubrir todo lo que Kuzá tiene para ofrecer en 2026”, puntualizó.
Ubicado en la isla de Cozumel, Kuzá Beach & Adventure Park ofrece una combinación de naturaleza, aventura, cultura y relajación en un entorno privilegiado frente al Mar Caribe. Sus experiencias están diseñadas para que visitantes de todas las edades disfruten de la riqueza natural y cultural del destino mediante actividades recreativas, gastronómicas y de contacto con el entorno.
El parque recientemente se incorporó a la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA por sus siglas en inglés), la principal organización mundial que reúne a los líderes de la industria de parques temáticos, atracciones, experiencias inmersivas y de entretenimiento de más de 100 países, incluyendo a ina a prestigiados parques como Universal Studios, Sea World, Disneylandia y el Europa Park.
Con el Travelers' Choice 2026, Kuzá Beach & Adventure Park reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la hospitalidad, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Cozumel y un referente de calidad dentro del Caribe Mexicano.
Acerca de Kuzá Beach & Adventure Park
Kuzá Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido que combina el único parque acuático con toboganes y tirolesas en la isla, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural. Ubicado a sólo 7 minutos de El Cielo, famoso santuario marino por sus aguas cristalinas y gran cantidad de estrellas de mar, su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita. https://kuzapark.com/
Ana María Irabien
KUZÁ Beach and Adventure Park
+52 998 874 4484
amirabien@irabienrp.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.