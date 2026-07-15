La Gobernadora Hochul Anuncia Ahorros de Más de $1,700 Millones en Seguros de Compensación Laboral para Empleadores y Aseguradores en Todo el Estado

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los empleadores asegurados en todo el estado verán, en promedio, una reducción del 22% en las primas del seguro de compensación laboral, un ahorro estimado de más de $1,000 millones para las empresas o un promedio de $1,779 por asegurado en el estado de Nueva York. Además, el Fondo de Seguros del Estado de Nueva York ha distribuido más de 700 millones de dólares a sus asegurados durante el último año mediante dividendos y programas de descuento que redujeron el costo de las prestaciones por incapacidad y compensación laboral para las empresas neoyorquinas. El anuncio de hoy se suma a los esfuerzos continuos de la Gobernadora para apoyar a las pequeñas empresas y hacer que el estado de Nueva York sea más asequible.

“Uno de los pilares clave de mi administración ha sido reducir los costos para las empresas de Nueva York y, con más de 1,700 millones de dólares en ahorros para empleadores y asegurados, estamos haciendo que la vida sea más asequible para todos”, dijo la Gobernadora Hochul. “Esta reducción será fundamental para ayudar a los empleadores de Nueva York a operar y hacer crecer sus negocios, al tiempo que garantiza que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones que necesitan”.

La reducción de tarifas fue aprobada hoy por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) y entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. En el estado de Nueva York, las primas de compensación laboral han disminuido constantemente desde 2020, con reducciones aprobadas que promedian el 10,3 % anual durante los últimos seis años. Desde que la Gobernadora asumió el cargo, se ha observado una disminución significativa en la frecuencia de las reclamaciones por incapacidad laboral, lo que ha resultado en una reducción de las primas en los últimos tres años. Las medidas reforzadas de seguridad laboral, como la Ley de Protección de los Trabajadores de Almacén, han contribuido a esta disminución.

Además, el Fondo de Seguros del Estado de Nueva York (NYSIF), la mayor aseguradora de compensación laboral del estado, distribuyó más de 700 millones de dólares a sus asegurados el año pasado mediante dividendos y programas de descuento que redujeron el costo de las prestaciones por incapacidad laboral para las empresas neoyorquinas. El total incluyó 698 millones de dólares en dividendos y descuentos para más de 100,000 empleadores afiliados a grupos de seguridad laboral y 2,9 millones de dólares en dividendos para más de 27,000 asegurados con cobertura de prestaciones por incapacidad a través del NYSIF. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, el NYSIF ha reasignado más de 2,8 millones de dólares a sus asegurados.

La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, dijo: “Lograr ahorros significativos para los neoyorquinos es una prioridad para el DFS. El compromiso del Departamento con la accesibilidad económica de los seguros incluye a las empresas, fundamentales para la economía de Nueva York”.

La presidenta de la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York, Freida D. Foster, dijo: “Durante la última década, el Estado de Nueva York ha facilitado y abaratado la creación y el mantenimiento de empresas en nuestro estado. La noticia de hoy sobre esta importante reducción en los costos de las pérdidas, sumada a las ya bajas tarifas de evaluación para los empleadores, significa que la compensación laboral es más accesible que nunca para los empleadores del Estado de Nueva York. Esto debería traducirse en más empleos y mayor estabilidad laboral para los trabajadores, lo cual beneficia a todos los neoyorquinos”.

El director ejecutivo y CEO del Fondo de Seguros del Estado de Nueva York (NYSIF), Gaurav Vasisht, dijo: “Unos lugares de trabajo seguros y menores costos benefician tanto a los empleados como a las empresas de todo el estado de Nueva York. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, Nueva York está priorizando la seguridad laboral. Los programas de dividendos y descuentos del NYSIF recompensan a los empleadores que invierten en seguridad laboral y contribuyen a que la cobertura sea asequible para las empresas de todo Nueva York”.

El asambleísta Harry B. Bronson dijo: “Las medidas para mejorar la seguridad laboral y ofrecer condiciones de trabajo más flexibles han logrado reducir los costos para las empresas y han beneficiado especialmente a las pequeñas empresas. Esto ayudará a nuestras empresas, pero aún queda mucho por hacer para equilibrar nuestro sistema de compensación laboral, y espero continuar implementando medidas que reduzcan aún más los costos, a la vez que aumenten la seguridad y brinden beneficios oportunos a los trabajadores lesionados”.

La nueva reducción en los costos de seguros para los empleadores se suma a una disminución significativa en la tasa de contribución patronal, la cual ha bajado un 37,5 % desde 2021, año en que la Gobernadora asumió el cargo. Las tasas de contribución patronal se determinan según las necesidades de la Junta de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York (NYS Workers’ Compensation Board) y el monto presupuestado de las primas a nivel estatal. La tasa se calcula dividiendo el total de los gastos anuales estimados de la Junta por la base del total de primas estimadas en todo el estado. Las aseguradoras están obligadas a aplicar esta tasa de contribución a sus primas o a los montos equivalentes a las primas.

Además del ahorro de costos para los empleadores, el sistema de compensación para trabajadores ha experimentado mejoras constantes y significativas en otros aspectos importantes. La Junta ha emprendido un esfuerzo histórico de modernización, sustituyendo la presentación de documentos en papel por procesos en línea para agilizar el sistema y aumentar considerablemente su eficiencia. Como resultado, las reclamaciones avanzan por el sistema con mayor rapidez y las audiencias se celebran más rápido que nunca. La Junta también ha puesto en marcha medidas para mejorar el acceso a la atención médica de los trabajadores lesionados, facilitando y optimizando la participación de los proveedores de servicios de salud. En los últimos años, la Junta ha reemplazado 12 formularios personalizados por un formulario universal de facturación médica (CMS-1500), ha implementado normas permanentes de telesalud, ha agilizado el proceso de resolución de disputas médicas para eliminar el rezago acumulado y ha implementado la presentación electrónica de facturas médicas, permitiendo así que los proveedores reciban sus pagos con mayor celeridad. Estas acciones eliminan barreras y retrasos al acelerar la entrega de beneficios, lo que se traduce en ahorros adicionales para el sistema y sus participantes.

El anuncio de hoy se basa en los esfuerzos continuos de la Gobernadora Hochul para reducir los costos de los seguros, incluyendo la implementación de reformas —incluidas en el presupuesto estatal de Nueva York recientemente aprobado— destinadas a abordar factores clave que elevan las primas de los seguros de automóviles, tales como el fraude de seguros y los costos excesivos de litigios. A principios de este mes, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) emitió directrices para implementar dichas reformas.

Para consultar las tasas aprobadas de compensación para trabajadores, visite el sitio web de la Junta de Clasificación de Seguros de Compensación de Nueva York (New York Compensation Insurance Rating Board).