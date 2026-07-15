Investor10 poursuit son expansion internationale avec sa version française

Investor10 plateforme d’analyse d’actions et d’ETF (FreePik)

Investor10 lance sa plateforme en français afin de faciliter l’analyse des actions, des ETF et des portefeuilles pour les investisseurs de long terme.

PARIS, FRANCE, July 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Investor10 renforce sa présence internationale avec le lancement de sa plateforme en français, axée sur des outils d’analyse d’ actions et d’ ETF conçus pour soutenir la recherche financière, la comparaison d’actifs et le suivi de portefeuille à long terme.Alors que les actions et les fonds cotés en bourse, ou ETF, occupent une place de plus en plus importante dans les stratégies d’investissement mondiales, les investisseurs particuliers recherchent davantage de plateformes capables d’organiser les données financières de manière claire, pratique et accessible.Investor10 répond à cette demande en réunissant des données de marché, des classements, des calendriers de dividendes, des graphiques, des outils de suivi de portefeuille et des ressources analytiques dans un environnement numérique unique.Le lancement de la version française s’inscrit dans la stratégie internationale d’Investor10 visant à rendre l’analyse d’investissement plus accessible aux utilisateurs qui souhaitent évaluer les actifs à partir de données structurées, plutôt que de dépendre de sources fragmentées. Avec des outils consacrés à la fois aux actions individuelles et aux ETF, la plateforme entend aider les investisseurs à comparer les opportunités, à suivre l’évolution des marchés et à comprendre comment différents actifs peuvent s’intégrer dans une stratégie d’investissement de long terme.« Les investisseurs ont aujourd’hui accès à plus d’informations que jamais, mais ces informations restent souvent dispersées », a déclaré Marcos Magalhães, fondateur d’Investor10. « Notre objectif est d’aider les utilisateurs à organiser les données financières de manière pratique, afin qu’ils puissent analyser les actifs et suivre leurs portefeuilles avec davantage de clarté. »L’une des principales fonctionnalités de la plateforme est son système de classements, qui permet aux utilisateurs d’explorer les actions et les ETF selon différents critères, tels que la performance de marché, les indicateurs de valorisation, les métriques de dividendes et l’intérêt des investisseurs. Ces classements sont conçus pour soutenir la recherche et la comparaison d’actifs, en aidant les utilisateurs à identifier les tendances et à évaluer les opportunités plus efficacement, sans dépendre d’informations isolées.Investor10 propose également des calendriers de dividendes pour les actions et les ETF, permettant aux utilisateurs de suivre les dates importantes de distribution et de mieux comprendre l’évolution des revenus dans le temps. Pour les investisseurs de long terme, les informations relatives aux dividendes peuvent constituer un élément important de l’analyse de portefeuille, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer les flux de revenus, la régularité des distributions et le rôle des actifs générateurs de revenus dans une stratégie plus large.Les ETF sont devenus un élément important de la construction de portefeuilles modernes, car ils permettent d’obtenir une exposition à des indices, des secteurs, des régions et des thèmes d’investissement. Dans le même temps, les actions individuelles continuent de jouer un rôle clé pour les investisseurs qui souhaitent analyser les fondamentaux des entreprises, les performances financières et les tendances commerciales de long terme.En combinant l’analyse des ETF et des actions dans un même environnement, Investor10 accompagne les investisseurs qui souhaitent comparer ces deux types d’actifs à travers un cadre plus structuré. Les utilisateurs peuvent consulter les données historiques, suivre les mouvements de prix, analyser les indicateurs et surveiller la contribution de chaque actif à l’ensemble de leur portefeuille.La plateforme comprend également des outils de suivi de portefeuille permettant de surveiller l’allocation, la performance et la répartition des actifs dans le temps. Le Portfolio Manager d’Investor10 aide les utilisateurs à suivre leurs investissements, à visualiser la performance globale de leur portefeuille et à mieux comprendre la manière dont les différents actifs contribuent à leur situation financière.L’outil calcule automatiquement les rendements, le prix moyen, la répartition des actifs et les dividendes reçus, ce qui facilite la visualisation et la gestion stratégique d’un portefeuille d’investissement. À mesure que les portefeuilles se diversifient entre différents marchés et classes d’actifs, le suivi centralisé peut aider les utilisateurs à mieux maîtriser leurs informations financières et à prendre des décisions mieux documentées.Le lancement de la plateforme en français fait partie de la stratégie internationale d’Investor10 visant à démocratiser l’accès à l’information financière et aux outils d’analyse d’investissement. En combinant données de marché, classements, calendriers de dividendes, graphiques et suivi de portefeuille, la plateforme cherche à réduire la fragmentation de l’information et à soutenir un processus d’investissement davantage fondé sur les données.Alors que les investisseurs de long terme évoluent dans des marchés de plus en plus complexes, les plateformes capables d’organiser et d’interpréter l’information financière devraient jouer un rôle croissant dans l’évaluation des opportunités. Investor10 s’inscrit dans cette évolution en proposant des outils qui aident les utilisateurs à suivre les marchés, à comparer les actifs et à surveiller leurs portefeuilles à travers une expérience plus structurée.À propos d’Investor10Investor10 est une plateforme indépendante de données financières et d’analyse d’investissement conçue pour aider les investisseurs à suivre les marchés, analyser les actifs et surveiller les portefeuilles sur différentes classes d’actifs.La plateforme propose des données financières, des classements, des performances historiques, des graphiques, des calendriers de dividendes, des outils de suivi de portefeuille et des ressources éducatives afin de soutenir la recherche d’investissement fondée sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://investor10.com/fr/ AvertissementInvestor10 est un fournisseur de données financières et d’outils analytiques, et n’agit pas en tant que conseiller en investissement agréé, courtier, intermédiaire financier ou dépositaire d’actifs. Les informations et analyses fournies par la plateforme sont destinées exclusivement à des fins informatives et éducatives, et ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou comme des recommandations d’achat ou de vente de titres.Investir sur les marchés financiers comporte des risques, y compris la perte éventuelle du capital investi. Les ETF et les actions peuvent fluctuer en valeur en raison des conditions de marché, de l’évolution économique, des performances des entreprises, des taux d’intérêt et d’autres facteurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches indépendantes et consulter un professionnel financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

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